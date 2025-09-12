Hà Nội có thêm khu nhà ở xã hội cao 20 tầng ở Hoài Đức

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã hội Đức Thượng tại xã Hoài Đức.

Phạm vi ranh giới khu vực nghiên cứu phía Tây Nam giáp đường quy hoạch 24m và khu dân cư hiện có; phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch 24m; phía Đông Bắc giáp đất trống; phía Đông Nam giáp mương đất và Khu tập thể xí nghiệp thuốc thú y.

Diện tích đất của dự án là 2,7 ha, quy mô dân số khoảng 2.058 người. Tại đây sẽ xây các khối nhà chung cư gồm nhà ở xã hội và công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại cao 19 và 20 tầng. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật bao gồm các tuyến đường cấp khu vực, các tuyến đường nhóm nhà ở; các nút giao thông; bãi đỗ xe; hệ thống cấp nước...

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội Đức Thượng. UBND xã Hoài Đức cùng Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đức Thượng phối hợp công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết.

3 Sở gồm Sở Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng Hà Nội kiểm tra, rà soát, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục về chủ trương đầu tư, đất đai, nghĩa vụ tài chính, dự án, nhà ở, xây dựng đảm bảo phù hợp quy hoạch chi tiết.

Hồi tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. TP Hà Nội được giao hoàn thành 4.670 căn trong năm nay; tổng số lượng căn hộ phải hoàn thành đến năm 2030 là 44.866 căn.

Bộ Xây dựng đánh giá thành phố có thể hoàn thành vượt chỉ tiêu năm nay với hơn 4.700 căn hộ đến từ 6 dự án.