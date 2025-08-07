Thủ tướng: Xây dựng cơ chế ưu tiên cho người trẻ dưới 35 tuổi mua, thuê nhà ở xã hội

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai hiệu quả chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ, chuyển đổi số; đồng thời xây dựng cơ chế ưu tiên cho người trẻ dưới 35 tuổi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Ưu tiên người trẻ dưới 35 tuổi được mua nhà ở xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 128, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo nội dung công điện, trong 7 tháng đầu năm 2025, kinh tế – xã hội Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Các chỉ số về tăng trưởng, sản xuất kinh doanh, đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng… đều duy trì xu hướng tích cực, tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước.

Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh, so với mục tiêu đề ra, vẫn cần nỗ lực nhiều hơn nữa.

"Tư duy phải đổi mới và hành động phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm”, công điện nêu rõ.

Những tháng cuối năm 2025, Chính phủ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 được đặt ở mức 8,3–8,5%, CPI bình quân dưới 4,5%, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao.

Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến, tình hình kinh tế thế giới, trong nước, kịch bản tăng trưởng kinh tế để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.

Khẩn trương xây dựng có lộ trình và thí điểm gỡ bỏ biện pháp giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng từ năm 2026. Cần xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cho các tổ chức tín dụng hoạt động có hiệu quả, lành mạnh, có khả năng quản trị, điều hành tốt, tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng và chỉ số chất lượng tín dụng an toàn cao.

Chính phủ quyết tâm phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%. Ảnh: VGP.

Hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025" theo phê duyệt của Thủ tướng. Tập trung đẩy mạnh xử lý nợ xấu, triển khai các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh, bảo đảm tăng trưởng tín dụng an toàn, lành mạnh đi đôi với kiểm soát chặt chẽ nợ xấu.

Ngân hàng Nhà nước được giao tăng cường thanh tra, giám sát toàn diện hoạt động của các tổ chức tín dụng, xử lý nghiêm các hành vi thao túng, sở hữu chéo, cấp tín dụng sai quy định cho doanh nghiệp “sân sau”. Đồng thời, phải hoàn thành cao nhất các mục tiêu trong Đề án cơ cấu lại hệ thống tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021–2025.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ". Nguồn vốn tín dụng cần được ưu tiên cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng và các động lực tăng trưởng mới như công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn…

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu triển khai hiệu quả chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ, chuyển đổi số; đồng thời xây dựng cơ chế ưu tiên cho người trẻ dưới 35 tuổi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

“Dứt khoát không để có tiền mà không giải ngân được”, công điện nêu rõ.

Kế hoạch điều hành chính sách tiền tệ các tháng cuối năm 2025 và năm 2026 phải được trình Thường trực Chính phủ trước ngày 30/8.

Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính có các giải pháp đẩy mạnh hơn nữa giải ngân đầu tư công; tính toán, xác định nhu cầu vốn và triển khai các giải pháp tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, vốn FDI, vốn vay nước ngoài và nghiên cứu phát hành các loại trái phiếu, nhất là cho các công trình trọng điểm.

Thị trường vốn, chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp cũng được yêu cầu phát triển bền vững, lành mạnh để giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Một trong những nhiệm vụ cấp bách là nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đáp ứng các tiêu chí nâng hạng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn phát triển kinh tế đất nước.

Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp bảo đảm thống nhất, đầy đủ, kịp thời để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng đẩy mạnh chuyển đổi số, đánh giá chính xác tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng và mở rộng tín dụng an toàn, hiệu quả.

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, cơ quan liên quan triển khai các giải pháp thúc đẩy các yếu tố về năng suất, chất lượng thông qua đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, các chính sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo, cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi khơi thông các nguồn lực về vốn, con người nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững.



Kế hoạch điều hành chính sách tài khóa cuối năm 2025 và năm 2026 phải được trình Thường trực Chính phủ trước ngày 30/8.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các giải pháp ổn định cung cầu, giá cả và thúc đẩy tiêu dùng các mặt hàng, vật liệu xây dựng sản xuất trong nước. Xây dựng kế hoạch cụ thể thúc đẩy hiệu quả xây dựng nhà ở xã hội. Triển khai tích cực, quyết liệt hơn nữa các dự án đường sắt kết nối với Trung Quốc – Trung Á – Châu Âu. Khai thác hiệu quả các phương thức giao thông.

UBND các tỉnh, thành phố được giao chủ động rà soát, xử lý triệt để các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài để huy động và giải phóng nguồn lực cho phát triển. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc được giao trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai.