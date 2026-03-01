CIA theo dõi ông Khamenei trong nhiều tháng trước khi tung đòn quyết định

Tình báo Mỹ theo dõi Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei suốt nhiều tháng trước khi Mỹ–Israel phát động “Chiến dịch Epic Fury”, không kích giữa ban ngày tại Tehran, giết hại hàng loạt quan chức cấp cao.

Các quan chức tình báo Mỹ đã theo dõi Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, trong nhiều tháng, nắm bắt và phân tích kỹ lưỡng lịch trình di chuyển của ông cho đến khi ông có cuộc họp với các quan chức cấp cao của chế độ bên trong khu phức hợp được bảo vệ kiên cố giữa lúc các cuộc không kích chết chóc diễn ra hôm thứ Bảy.

Theo tờ The New York Times hôm Chủ nhật, dẫn các nguồn tin ẩn danh, CIA đã làm quen với các quy luật sinh hoạt và di chuyển của nhà lãnh đạo 86 tuổi này trước khi thu thập được thông tin tình báo mới về cuộc họp định mệnh tại trung tâm Tehran.

Ngay sau khi nắm được thông tin về cuộc họp quan trọng này, các quan chức quân sự Mỹ và Israel đã quyết định thay đổi kế hoạch tấn công, mang mật danh “Operation Epic Fury”, từ phương án đánh úp trong bóng tối sang cuộc không kích bất ngờ giữa ban ngày. Đòn tấn công được cho là đã tiêu diệt ông Khamenei cùng khoảng 40 quan chức cấp cao Iran, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng, người đứng đầu cơ quan tình báo và Cố vấn An ninh của Lãnh tụ Tối cao kiêm Thư ký Hội đồng Quốc phòng.

Khói đen bốc lên từ khu phức hợp của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ở Tehran, nơi bị tàn phá nặng nề sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào ngày 28/2. Ảnh: Reuters.

Hai trong số các chỉ huy quân sự thiệt mạng là Chuẩn Đô đốc Shamkhani và Thiếu tướng Pakpour, theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA.

Ông Abdolrahim Mousavi, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran và là sĩ quan quân đội cấp cao nhất nước này, cũng nằm trong số các lãnh đạo chế độ thiệt mạng trong các cuộc không kích Mỹ–Israel, truyền hình nhà nước Iran đưa tin hôm 1/3.

Các cuộc tấn công thành công này, được mô tả là một “bất ngờ chiến thuật”, đã được các quan chức Israel lên kế hoạch trong nhiều tháng.

Máy bay chiến đấu xuất phát từ Israel vào sáng 28/2 và đến Tehran ngay trước 10 giờ sáng, nơi chúng nhắm vào khu phức hợp chính phủ kiên cố – địa điểm mà các quan chức đang họp.

Các quan chức cấp cao và ông Khamenei có mặt tại hai tòa nhà riêng biệt trong khu phức hợp, và cả hai đều bị phá hủy hoàn toàn trong các đòn không kích.

Tổng thống Donald Trump xác nhận cái chết của ông Khamenei hôm 28/2 theo giờ Mỹ, gọi ông là “một trong những kẻ xấu xa nhất trong lịch sử”.

“Đây không chỉ là công lý cho người dân Iran, mà còn cho tất cả những người Mỹ vĩ đại và những người dân từ nhiều quốc gia trên thế giới đã bị ông Khamenei và băng nhóm của ông ta giết hại hoặc làm tàn phế”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social hôm thứ Bảy.

Lãnh tụ tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, tại Tehran vào ngày 19/2. Ảnh: Getty.

Ông Trump cũng kêu gọi các quan chức còn lại của chính quyền đồng ý với một giải pháp ngoại giao, vì điều đó “dễ dàng hơn nhiều so với một ngày trước, rõ ràng là như vậy, bởi họ đang bị đánh bại nặng nề”, ông nói với nhà báo Robert Costa của CBS News.

Ông cũng đề nghị một “quy chế miễn trừ” cho những người ủng hộ ông Khamenei, và nếu không chấp nhận, họ sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng sau này.

“Chúng tôi đang nghe rằng nhiều thành viên IRGC, quân đội và các lực lượng an ninh, cảnh sát khác của họ không còn muốn chiến đấu nữa và đang tìm kiếm sự miễn trừ từ chúng tôi”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội. “Như tôi đã nói tối qua, ‘Bây giờ họ có thể được miễn trừ, sau này họ chỉ nhận lấy cái chết!’”.

