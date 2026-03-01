Nga và Trung Quốc công kích kịch liệt Mỹ tại Hội đồng Bảo an LHQ vì không kích Iran

Nga và Trung Quốc đã đồng loạt chỉ trích Washington về các cuộc không kích nhằm vào Iran trong phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 28/2, theo giờ địa phương.

Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc Amir Saeid Iravani nói rằng hàng trăm thường dân đã thiệt mạng hoặc bị thương trong ngày đầu tiên của cuộc "tấn công có chủ đích và vô cớ chống lại Iran" do Mỹ và Israel tiến hành, cáo buộc rằng các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và khiến hơn 100 trẻ em thiệt mạng tại một trường học.

Đại sứ Mỹ Michael G. Waltz phản bác, khẳng định “Chiến dịch Epic Fury” chỉ nhắm vào những mục tiêu cụ thể và mang tính chiến lược.

“Không một quốc gia có trách nhiệm nào có thể làm ngơ trước hành vi gây hấn và bạo lực kéo dài”, ông Waltz phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, nhấn mạnh Mỹ đã hành động hợp pháp để đáp trả các hoạt động bạo lực do Iran hậu thuẫn cũng như những mối đe dọa từ tham vọng quân sự của nước này.

“Lịch sử đã dạy chúng ta rằng cái giá của sự không hành động còn lớn hơn nhiều so với gánh nặng của hành động dứt khoát”, ông nói.

Trong phát biểu của mình, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vassily A. Nebenzia, cho rằng Tehran đã bị “đâm sau lưng” trong lúc các bên đang đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Ông cáo buộc Mỹ và Israel đang “đổ lỗi cho nạn nhân”.

Quan chức Nga cũng bác bỏ những khẳng định của Washington rằng Iran đang theo đuổi vũ khí hạt nhân, gọi đó là những cáo buộc vô căn cứ.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, Fu Cong, quy trách nhiệm cho Mỹ và Israel về các cuộc không kích mà ông mô tả là táo bạo, đồng thời “gây leo thang đột ngột căng thẳng khu vực”. Ông cho biết Bắc Kinh “đau buồn trước số lượng lớn thương vong dân sự”.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres mở đầu phiên họp bằng cảnh báo: “Chúng ta đang chứng kiến một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế,” trong bối cảnh khu vực mà ông gọi là dễ biến động nhất thế giới đang tiếp tục rung chuyển bởi xung đột mới.

Ông Guterres nhắc lại rằng hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được thông qua các biện pháp hòa bình, bao gồm đối thoại và đàm phán thực sự, và lưu ý rằng chiến dịch quân sự chung của Israel và Mỹ diễn ra sau các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran do Oman làm trung gian, đã “lãng phí” một cơ hội ngoại giao.

Kêu gọi giảm leo thang và chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, ông Guterres mạnh mẽ thúc giục tất cả các bên quay trở lại bàn đàm phán ngay lập tức, đặc biệt là về tương lai chương trình hạt nhân của Iran.

“Tôi kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên nghiêm túc tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên Hợp Quốc, để tôn trọng và bảo vệ thường dân theo luật nhân đạo quốc tế, và để đảm bảo an toàn hạt nhân”, ông tuyên bố.

