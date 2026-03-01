Iran tuyên bố bắn trúng tàu sân bay USS Abraham Lincoln bằng tên lửa đạn đạo

Iran tiếp tục phóng các đợt tấn công trả đũa bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các tài sản quân sự của Mỹ tại nhiều quốc gia trong khu vực Vùng Vịnh, nơi hàng nghìn binh sĩ Mỹ đang đồn trú.

Trong động thái đáp trả ban đầu, Iran đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại tất cả các quốc gia quanh Vùng Vịnh và đến tối thứ Bảy, truyền hình nhà nước Iran đưa tin về cái chết của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng khoảng 40 quan chức cấp cao khác.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ tung ra “chiến dịch tấn công tàn khốc nhất” nhằm vào các căn cứ Mỹ và Israel.

Trong hôm 1/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại Vùng Vịnh, sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến ông Khamenei thiệt mạng.

“Tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln đã bị bắn trúng bởi 4 tên lửa đạn đạo”, IRGC tuyên bố trong một thông cáo được truyền thông địa phương đăng tải, đồng thời cảnh báo rằng “đất liền và biển cả sẽ trở thành nghĩa địa của những kẻ xâm lược khủng bố”.

USS Abraham Lincoln là một trong những tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, được Hải quân Mỹ gọi là “tàu chiến lớn nhất thế giới”.

Con tàu thuộc nhóm 10 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, được biết đến với tên gọi lớp Nimitz.

Theo Hải quân Mỹ, các tàu sân bay lớp Nimitz dài 333 mét, có thể di chuyển khoảng 100.000 tấn trang thiết bị, bao gồm 65 máy bay cùng nhiều bệ phóng tên lửa.

USS Abraham Lincoln được điều động tới Vùng Vịnh vào cuối tháng 1, như một phần của lực lượng mà Tổng thống Donald Trump khi đó gọi là “hạm đội”, được triển khai tới khu vực “phòng khi cần thiết” khi căng thẳng leo thang liên quan đến chiến dịch trấn áp người biểu tình tại Iran – những người tức giận vì tình hình kinh tế trong nước.

