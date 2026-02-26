Việt kiều Anh thoát nguy cơ liệt sau 24 giờ mổ ở BV Việt Đức

Sau 7 tháng điều trị ở Anh và Singapore không hiệu quả, một Việt kiều Anh quyết định về nước và được Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật hẹp ống sống cổ đa tầng chỉ còn 3 - 4 mm. Chưa đầy 24 giờ sau mổ, bệnh nhân đã ngồi dậy, đi lại.

PGS.TS Đinh Ngọc Sơn kiểm tra cho bệnh nhân sau mổ

Sau 24h sau ca mổ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (BV Việt Đức), anh N.H.P, Việt kiều Anh, thấy như mình “tái sinh”.

Trao đổi với VietTimes, anh cho hay: Tôi đã đi 3 bệnh viện khám, đều cho 3 bệnh khác nhau. Vì thế, tôi không biết nên chọn điều trị ở Anh hay về Việt Nam, nhưng cuối cùng, tôi quyết định bay về Việt Nam và được bạn bè giới thiệu đến BV Việt Đức. Chỉ 24 tiếng sau ca phẫu thuật, tôi đã đi lại được và ăn uống bình thường, không cảm giác là vừa mổ hôm qua.

Anh P. đã sống hơn 30 năm tại Anh và rồi bị tình trạng yếu liệt tăng dần, đi lại mất vững, giảm khả năng cầm nắm và rối loạn cảm giác tứ chi. Trong 7 tháng qua, anh đã thăm khám tại nhiều cơ sở y tế ở Anh và Singapore nhưng mỗi nơi đưa ra một chẩn đoán khác nhau ở vùng cột sống cổ, khiến gia đình lúng túng trong việc quyết định phương án điều trị.

Hai tuần trước, anh tìm đến BV Việt Đức. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy anh bị hẹp ống sống cổ đa tầng C4 đến C6 do thoái hóa đốt sống và đĩa đệm, chèn ép tủy cổ nghiêm trọng. Đáng chú ý, vị trí hẹp nhất chỉ còn 3 đến 4 mm, nguy cơ liệt vĩnh viễn nếu không can thiệp kịp thời.

PGS.TS Đinh Ngọc Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống BV Việt Đức, cho biết trước tổn thương phức tạp và nguy cơ phù tủy trong mổ, ê-kíp đã lựa chọn phương pháp cắt thân đốt sống cổ, ghép xương và cố định cột sống (ACCF) kết hợp phẫu thuật dưới kính hiển vi giúp phóng đại rõ cấu trúc thần kinh – mạch máu, thao tác chính xác trong không gian hẹp.

Hệ thống theo dõi thần kinh trong mổ (IONM) liên tục dẫn truyền thần kinh, cảnh báo sớm nguy cơ tổn thương tủy. Sự phối hợp đồng bộ giữa kỹ thuật vi phẫu và công nghệ theo dõi thần kinh hiện đại giúp tối ưu độ an toàn trong suốt quá trình phẫu thuật.

Chỉ 24 giờ sau mổ, bệnh nhân đã đi lại bước đầu, ăn uống bình thường. Ca bệnh không chỉ là thành công chuyên môn mà còn là minh chứng cho xu hướng ngày càng rõ rệt: Người Việt ở nước ngoài và người nước ngoài đến Việt Nam điều trị các bệnh lý phức tạp.

Các chuyên gia xem kết quả cộng hưởng từ

Tạo dựng thương hiệu từ cấp cứu chấn thương đến phẫu thuật tim mạch đỉnh cao

Đó là một trong các ca bệnh điển hình mà BV Việt Đức thực hiện trong chủ trương “dây rút ngược” của Bộ Y tế trong bối cảnh mỗi năm người Việt chi khoảng 2 tỉ USD ra nước ngoài chữa bệnh.

Theo PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc BV Việt Đức, BV đang mở rộng hợp tác với các BV lớn ở nước ngoài để hội chẩn quốc tế các ca khó.

Trước đó, BV Việt Đức cũng đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân người nước ngoài. Đó là anh Valentin Bouchet, người Pháp, nhập viện sau tai nạn giao thông với chẩn đoán vỡ bánh chè, bong điểm bám dây chằng chéo.

Cùng thời điểm, ông Wang Jun, 50 tuổi, người Trung Quốc, vào viện trong tình trạng gãy xương chày, gãy xương mác, chân sưng nề biến dạng. Cả hai được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời, qua cơn nguy kịch.

Một Đại sứ Qatar tại Việt Nam đã lựa chọn BV Việt Đức để mổ sỏi túi mật và nang thận, đề nghị đích danh GS Trần Bình Giang thực hiện. Ca mổ thành công, để lại ấn tượng sâu sắc với vị Đại sứ.

Ông Hsu Tse Sheng, tỷ phú người Đài Loan (Trung Quốc), bị vỡ phình quai động mạch chủ ngực, tiên lượng sống chỉ khoảng 10% khi được đưa đến BV Việt Đức. Các thầy thuốc của Trung tâm tim mạch - Lồng ngực đã có một quyết định dũng đảm là can thiệp hybrid, kết hợp phẫu thuật và đặt stent động mạch chủ trong bối cảnh bệnh nhân suy đa tạng, nguy cơ tử vong cao. Sau gần một tháng điều trị, ông Hsu Tse Sheng hồi phục và trở về nước.

Một bệnh nhân người Mỹ làm việc tại Hà Nội cũng được cứu sống khi bị lóc động mạch chủ type A cấp tính, sau phẫu thuật trước đó tại Thái Lan. Ca mổ kéo dài 9 giờ, với sự tham gia của gần 20 thầy thuốc, đưa bệnh nhân thoát khỏi cửa tử.

Một cô bé người Ukraine mắc hội chứng ăn tóc, dẫn đến búi tóc lớn trong dạ dày gây tắc ruột, đã được mổ nội soi thành công. Khoa Thần kinh II từng tiếp nhận bệnh nhân người Pháp đa chấn thương, hôn mê sâu, kèm đái tháo đường điều trị không liên tục. Sau phẫu thuật căng thẳng và hồi sức tích cực, bệnh nhân đã ra viện.

Với uy tín của BV Việt Đức, tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tổ chức ở Hà Nội năm 2019, Mỹ đã lựa chọn BV là cơ sở chăm sóc y tế khi cần thiết cho phái đoàn, ghi nhận năng lực chuyên môn, trang thiết bị và khả năng giao tiếp quốc tế của đội ngũ bác sĩ.

Đáng nói, chi phí điều trị tại Việt Nam thấp hơn nhiều so với các nước phát triển, riêng tiền giường hồi sức ở nước ngoài có thể 400 đến 700 USD/ngày.

Các kết quả điều trị tại Việt Đức đang góp phần đảo chiều dòng chảy người bệnh. Khi năng lực chuyên môn tiệm cận chuẩn quốc tế, chi phí hợp lý và dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp, mục tiêu giữ chân người bệnh trong nước và thu hút bệnh nhân quốc tế đang hiện hữu.