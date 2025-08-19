Hoàn thành 634.000 nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn năm 2030

Bộ trưởng Xây dựng cho biết từ năm 2021 đến nay, 692 dự án đã được triển khai, cung cấp hơn 634.000 căn nhà ở xã hội. Năm 2030, cả nước hướng tới mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.

Đồng loạt khởi công, khánh thành 250 công trình

Sáng 19/8, trên cả nước đồng loạt diễn ra lễ khởi công, khánh thành 250 công trình với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng. Sự kiện được tổ chức tại 80 điểm cầu, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tổng bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự lễ khởi công, khánh thành tại đầu cầu trung tâm ở Trung tâm triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết trong giai đoạn 2021-2025 việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đã được xác định là một trong những đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các bộ, ngành, địa phương đã được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, tập trung vào các lĩnh vực như công nghiệp, năng lượng, và đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm như: đường bộ cao tốc, hàng không, cảng biển, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao.

Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng các đại biểu tới dự lễ khởi công, khánh thành 250 công trình. Ảnh: VGP.

Theo Bộ trưởng, với nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, đã có 161 dự án được khởi công và 89 dự án được khánh thành trên 34 tỉnh/thành phố. Tổng mức đầu tư của các dự án lên tới 1,28 triệu tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước chiếm 37% với 478.000 tỷ đồng, được phân bổ cho 129 dự án. Nguồn vốn ngoài ngân sách chiếm 63% với 802.000 tỷ đồng, bao gồm 5 dự án FDI với 54.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng Xây dựng nhấn mạnh đây là những công trình quan trọng, có ý nghĩa chiến lược. Không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, chung tay vượt khó, mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển, ý chí vươn lên của toàn dân tộc.

Về đường bộ cao tốc, cả nước đã hoàn thành 455 km đường cao tốc trong năm 2025, nâng tổng chiều dài cao tốc đưa vào khai thác lên khoảng 2.476 km. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu hoàn thành thêm 700 km nữa vào cuối năm, hướng tới mốc 3.000 km vào năm 2025 và 5.000 km vào năm 2030.

Bên cạnh đó, hệ thống đường ven biển cũng đưa vào khai thác với 1.397 km và 633 km đang được triển khai thi công, dần hiện thực hóa mục tiêu 2.838 km đường ven biển.

Trong ngày 19/8, Bộ Xây dựng đã khởi công 6 dự án cao tốc mới với tổng chiều dài 364 km, trong đó có tuyến cao tốc từ Cà Mau đi Đất Mũi, hoàn thành mảnh ghép cuối cùng trên trục Bắc - Nam.

Về hàng hải và đường thủy nội địa, với hơn 3.260 km bờ biển và mạng lưới sông ngòi dày đặc, Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế biển và vận tải thủy. Nhiều công trình trọng điểm đã được triển khai như: cảng Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện, luồng Sông Hậu, kênh Chợ Gạo, xúc tiến đầu tư cảng Cần Giờ, Nam Đồ Sơn… góp phần phát triển logistics, giảm chi phí.

Đặc biệt, việc khởi công các cảng Hòn Khoai, Bãi Gốc hôm nay là bước đi chiến lược, phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển kinh tế biển.

Về đường sắt, đã đưa vào khai thác 2 dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Bến Thành - Suối Tiên và đoạn Nhổn - Kim Mã, từng bước hiện đại hóa đô thị.

Ngày hôm nay khởi công các dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Xóa hơn 334.000 nhà tạm, nhà dột nát

Về hàng không, việc hoàn thành nhiều dự án hàng không trọng điểm như mở rộng cảng Tân Sơn Nhất, Nội Bài… và đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang triển khai cơ bản hoàn thành trong năm 2025.

Trong ngày 19/8, nhiều dự án hàng không mới đã được khởi công, bao gồm cảng Gia Bình (cấp 4E), Nhà ga T2 Cát Bi và mở rộng cảng Cà Mau.

Về công trình xây dựng dân dụng, so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ đô thị hóa đến nay đạt 44,9% (tăng 5,6%), đồng thời diện tích nhà ở bình quân cũng đạt 26,6 m² sàn/người. Cùng với đó, 94% dân cư đô thị đã được sử dụng nước sạch.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: VGP.

Từ năm 2021 đến nay, cả nước đã triển khai 692 dự án nhà ở xã hội với khoảng 634 nghìn căn, hướng tới đến năm 2030 đạt 1 triệu căn cho người thu nhập thấp; cả nước đã chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát được hơn 334.200 căn, đây là “Công trình Quốc gia đặc biệt”, “Công trình của ý Đảng, lòng Dân” và đã về đích sớm trước 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 42-NQ/TW.

Đặc biệt, chương trình phát triển nhà ở xã hội đã có những bước tiến vượt bậc.

"Từ năm 2021 đến nay, 692 dự án đã được triển khai, cung cấp khoảng 634.000 căn nhà, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn vào năm 2030 cho người thu nhập thấp. Cả nước đã chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát được hơn 334.200 căn, về đích sớm hơn kế hoạch 5 năm 4 tháng", Bộ trưởng nói.

Về phát triển công nghệ, trong những năm qua, ngành xây dựng đã đạt được nhiều bước tiến vượt bậc về khoa học - công nghệ, đã làm chủ nhiều công nghệ hiện đại như: thi công cầu các loại, thi công hầm; hệ thống giao thông thông minh; từng bước áp dụng công nghệ BIM, trí tuệ nhân tạo...

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, những thành công này là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ và tinh thần "lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ" của toàn ngành. Hàng vạn kỹ sư, công nhân đã làm việc liên tục "3 ca 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", sẵn sàng thi công xuyên lễ, xuyên Tết để vượt qua mọi thách thức và đưa công trình về đích đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Bộ trưởng nhận định việc khánh thành, khởi công các dự án hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề vững chắc cho một giai đoạn phát triển mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới.