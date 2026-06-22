Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 22/6 đã tuyên bố từ chức, cam kết hỗ trợ người kế nhiệm trong bối cảnh đảng đối mặt với khó khăn và thách thức.

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 22/6 đã tuyên bố từ chức trước áp lực chính trị ngày càng gia tăng. Ông cho biết đã trao đổi về quyết định này với Vua Charles III vào sáng cùng ngày. Dù vậy, ông sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị thủ tướng cho đến khi người kế nhiệm được lựa chọn và cam kết hỗ trợ tối đa cho người kế nhiệm.

Phát biểu tại số 10 phố Downing, ông Starmer nói: "Đảng của tôi hiện đang thảo luận liệu tôi có còn là người phù hợp nhất để dẫn dắt đảng bước vào cuộc tổng tuyển cử tiếp theo hay không". Sau khi lắng nghe ý kiến trong nội bộ đảng, ông quyết định "thẳng thắn chấp nhận" việc từ chức và tuyên bố rời cương vị lãnh đạo Công đảng.

"Mọi quyết định tôi đưa ra đều đặt lợi ích của đất nước mà tôi yêu quý lên trên hết," ông Starmer nhấn mạnh.

Ông Andy Burnham nổi lên là ứng viên sáng giá nhất

Ông Starmer cho biết quy trình đề cử người kế nhiệm sẽ bắt đầu từ ngày 9/7. Hiện, ông Andy Burnham, một đối thủ chính trị của ông trong nội bộ Công đảng, được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất. Không lâu trước đó, ông Burnham đã giúp Công đảng giành một ghế quan trọng trong cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Makerfield với cách biệt vượt dự đoán.

Ông Starmer trở thành thủ tướng sau khi lãnh đạo Công đảng giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tháng 7/2024. Tuy nhiên, kể từ đó, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông và Công đảng đã giảm mạnh. Đến cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 5 năm nay, Công đảng tiếp tục hứng chịu một thất bại nặng nề.

Trước đó, ông Starmer cũng đối mặt với áp lực dư luận liên quan đến mối quan hệ giữa Peter Mandelson – nhà ngoại giao được ông bổ nhiệm làm Đại sứ Anh tại Mỹ – với tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein.

Nếu từ chức, ông Starmer sẽ trở thành thủ tướng thứ sáu của Anh trong vòng 10 năm qua tuyên bố rời nhiệm sở trước thời hạn.

Theo Deutsche Welle