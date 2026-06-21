Fan cuồng Ronaldo tràn vào mạng xã hội công kích các cầu thủ Bồ Đào Nha, người thân bị vạ lây

Chỉ trích đồng đội, người thân của cầu thủ và phản ứng dữ dội trên mạng xã hội sau trận hòa CHDC Congo của tuyển Bồ Đào Nha, phản ánh căng thẳng nội bộ đội tuyển.

Sau khi tuyển Bồ Đào Nha bị đội dưới cơ Cộng hòa Dân chủ Congo cầm hòa 1-1 ở lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2026, Cristiano Ronaldo bị đánh giá có màn trình diễn mờ nhạt và còn xuất hiện những bất đồng với đồng đội trên sân. Tuy nhiên, một bộ phận người hâm mộ của CR7 lại đổ lỗi cho các đồng đội, mở chiến dịch công kích quy mô lớn nhằm vào tiền vệ Bruno Fernandes, Joao Neves và nhiều cầu thủ khác. Thậm chí, làn sóng chỉ trích còn lan sang cả người thân của họ.

Sau trận đấu, tiền đạo trẻ tài năng 22 tuổi Joao Neves phát biểu, đại ý rằng toàn đội đều hiểu những đóng góp to lớn của Ronaldo cho đội tuyển Bồ Đào Nha và bóng đá thế giới; tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tiền đạo 41 tuổi cũng như mọi đồng đội khác, đều chỉ là một phần của tập thể và cần cống hiến cho mục tiêu chung.

Phát biểu sau trận đấu của Joao Neves khi trả lời truyền thông sau trận đấu khiến anh bị fan cuồng CR7 tấn công trên mạng. Ảnh: HK01.

Phát biểu này khiến nhiều người hâm mộ của Ronaldo nổi giận. Họ tràn vào các tài khoản mạng xã hội của Joao Neves, để lại hàng loạt bình luận mang tính công kích, thóa mạ và xúc phạm.

Ngay cả tài khoản của người mẫu Madalena Aragao, bạn gái Neves cũng không tránh khỏi làn sóng chỉ trích. Sau trận đấu với CHDC Congo, bài đăng mới nhất của cô tiếp tục bị hàng loạt người dùng kéo vào bình luận, công kích Neves vì "không chuyền bóng cho Ronaldo" và "thiếu tôn trọng CR7". Nhiều người yêu cầu cô nhắc bạn trai phải "tôn trọng Ronaldo đúng mực", buộc cô phải khóa phần bình luận dưới các bài đăng.

Bruno Fernandes bị tấn công trên mạng chỉ vì "like" phát biểu của Joao Neves. Ảnh: Ifeng.

Bruno Fernandes cũng bị cuốn vào tranh cãi chỉ vì nhấn "like" phát biểu của Neves. Người hâm mộ lập tức đổ vào trang Instagram của tiền vệ này, khiến bài đăng mới nhất nhận hơn 20.000 bình luận. Nội dung chủ yếu là yêu cầu anh phải chuyền bóng nhiều hơn cho Ronaldo, đồng thời không ít bình luận mang tính xúc phạm cá nhân.

Chị gái của Ronaldo thậm chí còn gây chú ý khi nhấn "like" một bài đăng chỉ trích Bruno Fernandes. Bài viết này cho rằng mỗi khi khoác áo đội tuyển quốc gia, Fernandes như biến thành một con người khác, biến mất ở thời điểm Bồ Đào Nha cần một thủ lĩnh nhất và còn đẩy trách nhiệm sang người khác. Theo bài viết này, người hâm mộ cần một cầu thủ biết đứng lên khi áp lực gia tăng, chứ không phải một người "mất hút" trong những trận cầu lớn.

Tài khoản của vợ Bruno bị fan cuồng CR7 tấn công. Ảnh: Ifeng.

Vợ của Bruno Fernandes cũng bị vạ lây. Bài đăng gần nhất của cô, được chia sẻ từ năm ngày trước với những bức ảnh chụp cùng gia đình, bất ngờ trở thành nơi người hâm mộ tràn vào đăng tải hàng loạt hình động về Ronaldo.

Nhiều bình luận chĩa thẳng vào Bruno Fernandes: "Hãy nói với chồng cô đừng ghen tị với Ronaldo nữa, hãy chuyền bóng lên phía trên và đừng suốt ngày than phiền"; "Hãy bảo chồng cô chuyền bóng cho Ronaldo!"; "Hãy nói với anh ta đừng ích kỷ, hãy chơi như khi ở Manchester United và tạo nhiều cơ hội hơn cho CR7".

Một số người còn cho rằng Bruno Fernandes luôn ghen tị với những thành tựu của Ronaldo, khẳng định điều đó đã thể hiện từ thời cả hai cùng khoác áo Manchester United F.C..

Madalena Aragao, bạn gái Neves phải khóa bình luận trên trang cá nhân. Ảnh: Ifeng.

Thậm chí, có ý kiến cực đoan hơn: "Chính Ronaldo đã truyền cảm hứng để chồng cô trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Trước khi Ronaldo xuất hiện, Bồ Đào Nha chưa từng giành một danh hiệu lớn nào, còn bây giờ họ đã có ba chiếc cúp"; "Trước khi được Ronaldo theo dõi trên mạng xã hội, Bruno không nổi tiếng được như hiện nay".

Một số cổ động viên thậm chí còn kêu gọi Bruno Fernandes chia tay đội tuyển quốc gia sau kỳ World Cup này: "Hãy nói với Bruno rằng anh ấy nên giã từ đội tuyển sau giải đấu này"; "Hãy bảo Bruno tôn trọng cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Bồ Đào Nha, cũng như cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá".

Theo Ifeng