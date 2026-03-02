Căn cứ Anh tại Síp bị máy bay không người lái nghi của Iran tấn công

Căn cứ không quân Akrotiri của Anh ở Síp bị UAV tấn công sau phát biểu của Thủ tướng Starmer về việc cho Mỹ quyền sử dụng căn cứ để chống Iran.

Căn cứ Anh tại Síp, nằm ở phía đông Địa Trung Hải, ngày 2/3 được cho là đã bị tấn công bằng máy bay không người lái.

Sau khi Mỹ và Israel phát động đòn tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran ngày 28/2, Iran đã tiến hành phản kích. Ngoài Israel và các căn cứ Mỹ tại Trung Đông, các căn cứ của Pháp và Anh trong khu vực cũng bị tấn công. Ngày 2/3, căn cứ Anh tại Síp ở phía đông Địa Trung Hải được cho là bị UAV tập kích. Vụ việc xảy ra sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố “cho phép quân đội Mỹ sử dụng căn cứ của Anh để phá hủy tên lửa Iran”, nên không loại trừ khả năng có liên quan đến Iran.

Theo tổng hợp từ truyền thông Síp và nước ngoài, căn cứ không quân Akrotiri của Không quân Hoàng gia Anh tại Síp (RAF Akrotiri), rạng sáng 2/3 đã bị máy bay không người lái tấn công. Nhân viên căn cứ cho biết một UAV cỡ nhỏ đã lao xuống khu vực sân bay, gây “thiệt hại nhẹ” và không có thương vong về người.

Chỉ huy căn cứ đã gửi tin nhắn cho các nhân viên, cho biết tồn tại mối đe dọa an ninh sau sự cố, yêu cầu mọi người trở về nhà và ở trong nhà cho đến khi có thông báo mới; đồng thời nhắc nhở tránh xa cửa sổ và trú ẩn phía sau hoặc bên dưới đồ nội thất chắc chắn.

Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự của Anh để tiến hành các đòn tấn công “mang tính phòng vệ” nhằm vào Iran. Ảnh: Reuters.



Theo báo Cyprus Mail, ngày 1/3 (giờ địa phương Anh), Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự của Anh để tiến hành các đòn tấn công “mang tính phòng vệ” nhằm vào Iran, với mục tiêu phá hủy tên lửa và các bệ phóng của nước này.

Ông nhấn mạnh quyết định này nhằm ngăn Iran tiếp tục phóng tên lửa vào Trung Đông, gây thương vong cho dân thường vô tội, đe dọa tính mạng công dân Anh và ảnh hưởng tới các quốc gia không liên quan đến xung đột. Chỉ một giờ sau bài phát biểu của ông, căn cứ tại Síp đã bị tấn công.

Tuy nhiên, trong đoạn video đăng trên mạng xã hội, ông cũng nói: “Chúng tôi không tham gia vào cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran và hiện cũng sẽ không tham gia bất kỳ hành động tấn công chủ động nào”.

Ông Starmer nói thêm: “Nhưng Iran đang theo đuổi chiến lược tiêu thổ (“scorched earth strategy”, ám chỉ Iran bị cho là thực hiện các hành động có tính hủy diệt hoặc mở rộng xung đột, khiến khu vực rơi vào tình trạng leo thang và tàn phá), vì vậy chúng tôi ủng hộ quyền tự vệ tập thể của các đồng minh và của người dân Anh tại khu vực”.

Ông nhấn mạnh: “Việc Anh không tham gia các cuộc tấn công nhằm vào Iran là một lựa chọn đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Đặc biệt là vì chúng tôi tin rằng, đối với khu vực cũng như toàn thế giới, con đường tốt nhất là giải quyết thông qua đàm phán”.

Chính phủ Anh cũng đăng tải một tuyên bố riêng trên trang web chính thức để làm rõ lập trường pháp lý của nước này.

Ông Starmer khẳng định: “Cách duy nhất để chấm dứt mối đe dọa từ Iran là phá hủy tên lửa ngay từ nguồn, bao gồm cả các cơ sở lưu trữ hoặc bệ phóng”.

Ông cho biết: “Mỹ đã đề nghị được sử dụng các căn cứ của Anh cho những mục đích phòng vệ cụ thể và có giới hạn”, song không nêu rõ địa điểm cụ thể của các căn cứ này.

Trước đó một ngày, Pháp, Đức và Anh đã ra tuyên bố chung, cho biết nếu cần thiết, họ sẵn sàng tiến hành “hành động phòng vệ” nhằm bảo vệ lợi ích của mình và của các đồng minh tại Vùng Vịnh Ba Tư.

Ông Starmer cho biết tại khu vực bị ảnh hưởng có “ít nhất 200.000” công dân Anh, bao gồm người sinh sống tại đây, các gia đình đi nghỉ và người đi công tác.

Theo LTN