Su-34 Nga dùng bom lượn tầm xa phá hủy sở chỉ huy UAV Ukraine

Không quân Nga triển khai tiêm kích Su-34 sử dụng bom lượn FAB-500 và FAB-1500 tấn công các sở chỉ huy UAV Ukraine tại Donetsk. Loại bom lượn tầm xa mới được cho là có thể thay đổi cục diện chiến trường.

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga ngày 20/6 được cho là đã triển khai các tiêm kích cường kích tầm xa Su-34 để tấn công các sở chỉ huy điều khiển máy bay không người lái (UAV) của quân đội Ukraine. Hình ảnh do chính UAV trinh sát Nga ghi lại cho thấy các mục tiêu đã bị phá hủy.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các phi công Su-34 đã sử dụng bom hàng không FAB-500 để đánh trúng các trung tâm điều khiển UAV của hai lữ đoàn thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine tại các khu dân cư Dobropolye và Kucherov Yar ở Donetsk.

Ngoài ra, 3 quả bom FAB-1500 được trang bị bộ mô-đun hiệu chỉnh và dẫn đường đã được sử dụng để tập kích địa điểm triển khai tạm thời của Lữ đoàn Đổ bộ Đường không số 81 của Ukraine tại làng Nikolayevka, thuộc Donetsk.

Su-34 hiện là dòng máy bay đảm nhiệm phần lớn các nhiệm vụ không kích của Nga trong cuộc xung đột. Khả năng mang tải trọng vũ khí lớn, hệ thống tác chiến điện tử mạnh cùng diện tích phản xạ radar phía trước được giảm đáng kể giúp loại máy bay này đặc biệt phù hợp cho các đòn đánh sâu.

Máy bay chiến đấu Su-34. Ảnh: MW.

Theo giới quan sát quân sự, Nga đang ưu tiên tập kích các trung tâm điều khiển UAV bởi đây là phương án hiệu quả hơn nhiều so với việc cố gắng đánh chặn số lượng lớn máy bay không người lái đang hoạt động trên chiến trường.

Từ tháng 10/2025, các đơn vị Su-34 được cho là đã bắt đầu sử dụng một loại bom lượn tầm siêu xa mới, được đánh giá là bước ngoặt quan trọng giúp không quân Nga thực hiện các đòn tấn công quy mô lớn với chi phí thấp nhằm vào những mục tiêu nằm sâu phía sau phòng tuyến Ukraine.

Ông Vadim Skibitsky, Phó Giám đốc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, từng thừa nhận loại vũ khí mới này đã thể hiện tầm bắn lên tới khoảng 193 km, đồng thời cảnh báo nó có thể làm thay đổi đáng kể cục diện chiến trường.

Trước đó, các loại bom lượn được Nga sử dụng rộng rãi từ năm 2023 thường chỉ đạt tầm bắn khoảng 80 km hoặc thấp hơn.

Sự phát triển của bom lượn được xem là yếu tố quan trọng giúp Nga vừa giảm rủi ro cho máy bay mang phóng, vừa cắt giảm đáng kể chi phí so với việc sử dụng tên lửa không đối đất. Trong khi đạt tầm bắn tương đương nhiều loại tên lửa hiện đại, chi phí của bom lượn chỉ bằng một phần nhỏ.

Nhiều binh sĩ Ukraine tại tiền tuyến khi trả lời các hãng truyền thông phương Tây đã mô tả các đợt không kích bằng bom lượn là một trong những mối đe dọa đáng sợ nhất mà họ phải đối mặt.

Họ cho biết các quả bom mang theo tới 500 kg thuốc nổ có thể phá hủy hoàn toàn các hầm trú ẩn kiên cố dưới lòng đất.

Bom lượn FAB-3000 được phóng từ máy bay Su-34. Ảnh: MW.

Một quân nhân Ukraine mô tả cảm giác hứng chịu các cuộc tấn công này giống như “cánh cổng địa ngục mở ra”, đồng thời cho biết máy bay Nga thường thả bom liên tiếp.

“Họ ném bom theo từng cặp, rồi lại từng cặp nữa. Có thể tới tám quả trong vòng một giờ. Âm thanh giống như một chiếc máy bay phản lực đang lao thẳng xuống đầu bạn”, người này kể lại.

Theo nhiều báo cáo, các đòn không kích bằng bom lượn đã góp phần đáng kể vào mức thương vong rất cao của quân đội Ukraine tại một số khu vực tiền tuyến.

Trong một số trường hợp, tỷ lệ tổn thất tại các đơn vị chiến đấu được cho là lên tới 80-90%.

Từ tháng 4/2023, ông Vadim Pristaiko, khi đó là Đại sứ Ukraine tại Anh, từng thừa nhận Kiev không công khai toàn bộ số liệu thương vong trong thời chiến.

“Chính sách của chúng tôi ngay từ đầu là không thảo luận về tổn thất”, ông nói, đồng thời cho biết con số thực tế sau khi chiến tranh kết thúc có thể sẽ “rất khủng khiếp”.

Tình trạng thiếu hụt nhân lực ngày càng nghiêm trọng đã buộc Ukraine phải tăng cường dựa vào lực lượng chiến binh nước ngoài để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh.

Các báo cáo cho biết trong số những người tham chiến có các nhà thầu quân sự và tình nguyện viên đến từ Brazil, Colombia và Ba Lan.

Theo MW