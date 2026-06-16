Cuộc sống kỳ lạ của người giàu nhất thế giới Elon Musk: Nhà 37 m², tủ lạnh trống rỗng, lịch làm việc nghẹt thở

Dù sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ USD, Elon Musk lại sống trong căn nhà chỉ 37m², ăn uống đơn giản và làm việc theo lịch trình 5 phút. Cuộc sống thật của người giàu nhất thế giới khiến nhiều người bất ngờ.

Tỷ phú Elon Musk tiếp tục gây bất ngờ khi để lộ căn nhà 37m² với chiếc tủ lạnh trống rỗng. Ảnh: Getty.

Tại thung lũng Silicon hay những biệt thự vùng Bel-Air, người ta đã quen với lối sống xa hoa của giới tài phiệt. Nhưng với Elon Musk, người giàu nhất hành tinh, định nghĩa về một ngày bình thường lại nằm ở một thái cực hoàn toàn khác.

Thay vì những bữa tiệc tối sang trọng hay đội ngũ quản gia túc trực, cuộc sống thường nhật của Musk là một chuỗi những chi tiết kỳ quặc: một căn nhà di động lắp ghép, những hộp đồ ăn nhanh mua vội ở cửa hàng tiện lợi, một lịch trình bị băm nhỏ đến nghẹt thở và một đại gia đình với hơn một chục người con được vận hành theo phong cách không giống ai.

Căn nhà trị giá 50.000 USD và cái tủ lạnh trống rỗng

Năm 2020, Elon Musk tạo nên một cơn địa chấn truyền thông khi tuyên bố trên Twitter rằng ông sẽ bán sạch 7 ngôi biệt thự của mình để không sở hữu bất kỳ bất động sản nào. Theo xác nhận từ WIONews, không gian sống chính của Musk hiện tại là một căn nhà lắp ghép di động mang tên Casita, do công ty startup Boxabl sản xuất, đặt ngay tại bãi phóng tên lửa của SpaceX ở Boca Chica, Texas.

Căn nhà này có diện tích chưa đầy 37 mét vuông, trị giá khoảng 50.000 USD – tương đương giá của một chiếc Tesla Model 3 bản tiêu chuẩn. Cấu trúc bên trong tối giản đến mức thô thiển: không có tường ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ, nhà bếp chỉ có một bàn bếp nhỏ. Bạn gái cũ của ông, ca sĩ Grimes, từng chia sẻ với báo chí rằng căn nhà này thậm chí không an toàn, không có an ninh nghiêm ngặt và ông từ chối mua một chiếc nệm mới dù chiếc nệm cũ đã bị thủng lỗ.

Bên trong căn nhà 37m² với chiếc tủ lạnh trống rỗng của tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Getty.

Đặc biệt, chiếc tủ lạnh trong nhà gần như luôn trống rỗng. Không có đầu bếp riêng, Musk không tích trữ thực phẩm tươi sống. Bữa ăn của người giàu nhất thế giới thường là bất cứ thứ gì có sẵn trong tầm tay: một hũ bơ đậu phộng ăn trực tiếp bằng thìa, vài lát bánh mì gối, hoặc đồ ăn gọi từ các cửa hàng fast-food quanh vùng Nam Texas. Đối với Musk, việc ăn uống không phải là thưởng thức, mà là nạp calo để cơ thể tiếp tục vận hành.

85 giờ làm việc và những khối thời gian "5 phút"

Để quản lý cùng lúc SpaceX, Tesla, nền tảng X (Twitter) và xAI, Musk phải duy trì cường độ làm việc từ 85 đến 100 giờ mỗi tuần. Theo điều tra lịch trình của Business Insider, Musk không có khái niệm về một "ngày làm việc 8 tiếng". Ông chia nhỏ toàn bộ quỹ thời gian từ sáng đến đêm thành các khối (block) đúng 5 phút.

Một ngày của Musk thường bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng sau một đêm dài làm việc. Việc đầu tiên ông làm không phải là ăn sáng, mà là nằm trên giường và dùng điện thoại phản hồi các vấn đề khẩn cấp từ các kỹ sư trong khoảng 30 phút. Ông thừa nhận mình có thói quen xấu là bỏ bữa sáng, hoặc nếu có, ông sẽ ăn vội một thanh chocolate Mars hoặc uống một lon Diet Coke trong khi đang đi bộ ra nhà máy.

Elon Musks vốn nổi tiếng với lịch trình làm việc cực kỳ dày đặc. Ảnh: Getty.

Quy trình "băm nhỏ 5 phút" được áp dụng triệt để cho các cuộc họp. Mỗi cuộc gặp với nhóm thiết kế động cơ Raptor của SpaceX hay nhóm lập trình tự lái của Tesla chỉ được kéo dài đúng số block 5 phút quy định. Nếu người báo cáo không đi thẳng vào vấn đề hoặc không có giải pháp, Musk sẽ kết thúc cuộc họp ngay lập tức để chuyển sang khối thời gian tiếp theo.

Ngay cả bữa trưa cũng được nén gọn vào một khối 5 phút, Musk thường vừa nuốt vội chiếc bánh mì kẹp vừa đọc các bản vẽ kỹ thuật. Ông dị ứng với các cuộc điện thoại xã giao, mọi liên lạc đều được nhân viên tối giản hóa qua tin nhắn mã hóa để không làm đứt gãy mạch tư duy.

Nuôi dưỡng con cái bằng tư duy kỹ trị và những khoản chu cấp triệu đô

Bên ngoài nhà máy, mảnh ghép phức tạp và tốn nhiều giấy mực nhất trong đời sống của Musk chính là gia đình.

Tính đến nay, vị tỷ phú này đã có tổng cộng 12 người con với 3 người phụ nữ khác nhau bao gồm người vợ đầu Justine Wilson, nữ ca sĩ Grimes và nữ giám đốc công nghệ Shivon Zilis. Cách Musk nuôi dạy và chi tiêu cho các con phản ánh đúng tư duy thực dụng và có phần lạnh lùng của ông.

Elon Musk và Shivon Zilis cùng cặp song sinh Strider và Azure; Elon Musk với con trai X. Ảnh: Getty.

Về mặt học tập, Musk không tin tưởng hệ thống giáo dục truyền thống. Ông đã chi hàng triệu USD để tự lập ra một ngôi trường tư thục bí mật mang tên Ad Astra (sau này đổi tên thành Astra Nova) đặt ngay trong khuôn viên của SpaceX.

Tại đây, các con của ông và con em của một số nhân sự cốt cán không học các môn nghệ thuật hay ngôn ngữ theo cách thông thường, mà được huấn luyện trực tiếp về tư duy phản biện, toán học, khoa học dữ liệu và cách giải quyết các bài toán hóc búa về trí tuệ nhân tạo hoặc kỹ thuật tên lửa.

Dù sống trong căn nhà thuê 50.000 USD, các khoản chi phí liên quan đến nghĩa vụ gia đình của Musk lại là những con số khổng lồ.

Hồ sơ pháp lý từ các cuộc tranh chấp quyền nuôi con với ca sĩ Grimes tiết lộ rằng Musk phải chi trả hàng triệu USD mỗi năm cho hệ thống an ninh bảo vệ nghiêm ngặt 24/7 xung quanh các con, chi phí di chuyển bằng chuyên cơ riêng Gulfstream G650ER để đưa đón lũ trẻ giữa các bang, cùng các khoản trợ cấp bảo mẫu và y tế cao cấp.

Tuy nhiên, Musk có một nguyên tắc tài chính rất rõ ràng: ông sẵn sàng chi không tiếc tay cho giáo dục, y tế và an ninh của con cái, nhưng kiên quyết không để lại những khoản thừa kế kếch xù dưới dạng tiền mặt hay tài sản ròng tự do, nhằm buộc các con phải tự lao động và sinh tồn trong tương lai.

Mối quan hệ của ông với các con cũng bị băm nhỏ theo lịch trình làm việc. Người ta thường thấy cậu con trai nhỏ X Æ A-12 xuất hiện cùng Musk trong các cuộc họp hội đồng quản trị của Tesla hoặc tại các sự kiện phóng tên lửa của SpaceX. Đó là cách duy nhất để vị tỷ phú này vừa có thể làm tròn nghĩa vụ làm cha, vừa không bỏ lỡ bất kỳ khối thời gian 5 phút nào cho công việc.

Mặt tối đằng sau những đêm không ngủ

Theo phân tích từ BBC, Musk là một người nghiện làm việc nhưng đồng thời cũng là một người nghiện game nặng. Ảnh: Getty.

Sự khắc nghiệt trong lối sống của Musk không chỉ nằm ở công việc, mà còn ở cách ông giải tỏa áp lực.

Theo phân tích từ BBC, Musk là một người nghiện làm việc nhưng đồng thời cũng là một người nghiện game nặng. Sau khi rời khỏi văn phòng hoặc nhà máy vào lúc nửa đêm, thay vì đi ngủ, Musk thường xuyên thức trắng đêm đến 3 giờ sáng để chơi các tựa game thế giới mở như Elden Ring hay Cyberpunk 2077.

Lối sống này khiến ông chỉ ngủ khoảng 6 tiếng mỗi đêm và thường xuyên phải đối mặt với tình trạng kiệt sức, đau lưng biên độ nặng và căng thẳng thần kinh mãn tính. Sự rạn nứt trong các mối quan hệ gia đình, bao gồm cả việc một người con lớn tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với ông, là những vết thương tinh thần lớn.

Musk không che giấu việc ông phải sử dụng các loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ để có thể ép bộ óc của mình tạm ngừng suy nghĩ sau những ngày dài đối mặt với áp lực từ các thương vụ tài chính, các vụ kiện tụng quyền nuôi con và các dự án công nghệ vĩ mô.

Sự tối giản trong đời sống của Elon Musk không xuất phát từ việc ông muốn tiết kiệm tiền, mà từ một sự ám ảnh tuyệt đối với hiệu suất. Ông sẵn sàng ném hàng chục tỷ USD vào việc thâu tóm các nền tảng công nghệ, chi hàng triệu USD cho việc bảo vệ và giáo dục 12 đứa con theo một triết lý dị biệt, nhưng lại từ chối chi tiền cho một chiếc tủ lạnh đầy ắp thức ăn hay một căn biệt thự có người phục vụ cho riêng mình.

Căn nhà thuê 37m² tại Texas, những hũ bơ đậu phộng ăn dở và những đứa trẻ lớn lên giữa tiếng động cơ tên lửa chính là bức tranh chân thực nhất về một tỷ phú kỳ quặc: người muốn dùng công nghệ để đưa nhân loại lên sao Hỏa, nhưng lại đang sống trong môi trường khá tạm bợ, đầy mâu thuẫn và khắc nghiệt nhất ngay tại Trái đất.

Theo Wion, BI, BBC