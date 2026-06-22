VDA 2026: Điều gì giúp một giải pháp công nghệ số nổi bật giữa hàng trăm hồ sơ?

Khi chuyển đổi số bước vào giai đoạn tạo giá trị thực, VDA 2026 đặt trọng tâm vào hiệu quả triển khai, khả năng vận hành và tác động đo lường được của các giải pháp công nghệ số.

Tinh thần này được thể hiện rõ trong hệ thống tiêu chí của Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 (Vietnam Digital Awards - VDA 2026) dành cho hạng mục Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc, khi hiệu quả thực tiễn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu đánh giá.

21 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số đã xuất sắc giành Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2025.

Giải thưởng tiếp tục tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ số có đóng góp nổi bật cho quá trình chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Tại lễ phát động Giải thưởng VDA 2026, ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng cho biết chuyển đổi số đang bước sang giai đoạn mới, nơi dữ liệu, công nghệ và mô hình vận hành phải cùng tạo ra giá trị thực tiễn có thể đo lường được.

Theo ông, các giải pháp công nghệ chỉ thực sự thành công khi được triển khai hiệu quả trong thực tế, giải quyết được các bài toán của tổ chức, doanh nghiệp và xã hội.

Dẫn quy chế Giải thưởng năm 2026, nhà báo Nguyễn Bá Kiên - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng, Tổng biên tập Tạp chí điện tử VietTimes cho biết hệ thống tiêu chí năm nay được xây dựng theo hướng đánh giá toàn diện vòng đời của một sản phẩm số, từ hiệu quả tạo ra, năng lực công nghệ, khả năng khai thác dữ liệu đến tiềm năng phát triển và nhân rộng.

Ông Nguyễn Bá Kiên - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes (phải) và ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng (trái) tại lễ phát động VDA 2026.

"Chúng tôi không chỉ tìm kiếm những sản phẩm ứng dụng công nghệ mới mà hướng tới những giải pháp tạo ra giá trị thực sự và có khả năng lan tỏa rộng rãi trong nền kinh tế số", ông Nguyễn Bá Kiên cho biết.

Hiệu quả thực tiễn là yếu tố quyết định

Trong cơ cấu đánh giá hạng mục Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc, nhóm tiêu chí Hiệu quả thực tiễn chiếm tới 40% tổng điểm - tỷ trọng cao nhất trong toàn bộ hệ thống chấm điểm.

Điều này cho thấy một giải pháp công nghệ không được đánh giá bằng độ phức tạp của công nghệ mà bằng những kết quả cụ thể tạo ra sau khi triển khai.

Theo quy chế giải thưởng, sản phẩm tham gia sẽ được xem xét dựa trên các tác động thực tế như tăng doanh thu, nâng cao năng suất, mở rộng thị phần, giảm chi phí vận hành, tối ưu quy trình làm việc và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Đặc biệt, mức độ tạo ra giá trị cho người dùng, bao gồm người dân và doanh nghiệp,... cũng là tiêu chí quan trọng.

Nói cách khác, một nền tảng ứng dụng AI hay dữ liệu lớn sẽ khó được đánh giá mức độ thành công nếu chưa chứng minh được khả năng giải quyết các vấn đề thực tế hoặc chưa tạo ra những thay đổi có thể đo lường được đối với khách hàng.

Sản phẩm phải hoàn thiện và vận hành được trong thực tế

Bên cạnh hiệu quả đầu ra, mức độ hoàn thiện của sản phẩm là nhóm tiêu chí lớn thứ hai, chiếm 25% tổng điểm.

Hội đồng bình chọn sẽ xem xét đồng thời nhiều yếu tố như hạ tầng số, nền tảng công nghệ, khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu, mức độ bảo đảm an toàn thông tin cũng như năng lực quản trị và vận hành trên môi trường số.

Tiêu chí này phản ánh thực tế rằng chuyển đổi số không chỉ là phát triển một ứng dụng hay một tính năng mới mà là xây dựng một hệ thống đủ khả năng hoạt động ổn định, an toàn và phục vụ người dùng ở quy mô lớn.

Công ty FPT IS, Tập đoàn FPT là một trong những đơn vị sở hữu giải pháp chuyển đổi số xuất sắc qua nhiều kỳ VDA.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng, năng lực bảo vệ dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin cũng trở thành yếu tố quan trọng trong đánh giá chất lượng của một sản phẩm công nghệ số.

Công nghệ mới là lợi thế nhưng không phải tất cả

Một điểm đáng chú ý trong cơ cấu đánh giá là nhóm tiêu chí công nghệ và đổi mới sáng tạo chiếm 15% tổng điểm.

Các giải pháp sẽ được đánh giá dựa trên mức độ ứng dụng công nghệ mới như AI, Big Data, IoT, điện toán đám mây; khả năng làm chủ công nghệ; tính sáng tạo và sự khác biệt so với các giải pháp cùng loại trên thị trường.

Tuy nhiên, tỷ trọng điểm số cho thấy giải thưởng không chạy theo cuộc đua công nghệ đơn thuần.

Một sản phẩm có thể sử dụng công nghệ tiên tiến nhưng nếu chưa chứng minh được hiệu quả thực tiễn sẽ khó có lợi thế hơn những giải pháp giải quyết tốt bài toán của khách hàng và thị trường.

Điều này phản ánh xu hướng mới của chuyển đổi số, khi giá trị của công nghệ được đo bằng tác động tạo ra thay vì mức độ hiện đại của công nghệ được sử dụng.

Dữ liệu và hệ sinh thái ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh

Cùng với đổi mới sáng tạo, nhóm tiêu chí Dữ liệu và hệ sinh thái cũng chiếm 15% tổng điểm.

Các giải pháp được đánh giá dựa trên khả năng tạo lập, khai thác dữ liệu, kết nối và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác, khả năng tích hợp vào các nền tảng số quốc gia, ngành hoặc địa phương cũng như tiềm năng tham gia và hình thành hệ sinh thái số.

Việc đưa dữ liệu thành một nhóm tiêu chí riêng cho thấy dữ liệu đang trở thành tài sản chiến lược của nền kinh tế số.

Công ty CP Công nghệ MobiFone Toàn cầu trực thuộc Tổng công ty Viễn thông MobiFone được tôn vinh với nền tảng Quản lý camera tập trung - mCentralized VMS.

Một sản phẩm có thể phát huy giá trị lớn hơn nhiều khi dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối và khai thác hiệu quả thay vì tồn tại như những kho dữ liệu riêng lẻ.

Đây cũng là yếu tố giúp hình thành các mô hình kinh doanh mới và tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững trong dài hạn.

Không chỉ thành công hôm nay mà còn phải phát triển được ngày mai

Nhóm tiêu chí cuối cùng là Khả năng phát triển thị trường, tính bền vững và nhân rộng, chiếm 5% tổng điểm.

Các sản phẩm sẽ được xem xét trên nhiều khía cạnh như quy mô thị trường, tốc độ tăng trưởng doanh thu, số lượng khách hàng, khả năng mở rộng mô hình, lộ trình phát triển sản phẩm cũng như nguồn lực triển khai về nhân lực, tài chính và công nghệ.

Tiêu chí này phản ánh quan điểm rằng một giải pháp chuyển đổi số xuất sắc không chỉ tạo ra thành công trong ngắn hạn mà còn phải chứng minh được khả năng phát triển lâu dài và lan tỏa trên quy mô lớn hơn.

Một sản phẩm muốn được vinh danh cần cho thấy tiềm năng tiếp tục đổi mới, nâng cấp và tạo giá trị trong tương lai.

Tìm kiếm những giải pháp tạo giá trị thực

Nhìn vào toàn bộ cơ cấu chấm điểm, có thể thấy thông điệp xuyên suốt của VDA 2026 là chuyển đổi số cần được đánh giá bằng giá trị tạo ra thay vì chỉ bằng công nghệ được sử dụng.

40% điểm dành cho hiệu quả thực tiễn, 25% cho mức độ hoàn thiện sản phẩm, phần còn lại thuộc về đổi mới sáng tạo, dữ liệu, hệ sinh thái và khả năng phát triển bền vững.

Điều đó cho thấy một sản phẩm muốn vượt qua hàng trăm hồ sơ để được vinh danh không chỉ cần sở hữu công nghệ tiên tiến mà còn phải chứng minh được năng lực giải quyết vấn đề, tạo tác động tích cực cho người dùng, khai thác hiệu quả dữ liệu và có khả năng phát triển lâu dài.

Đó cũng chính là những giá trị mà Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam hướng tới trong hành trình tìm kiếm và tôn vinh các giải pháp công nghệ số xuất sắc của Việt Nam.