World Cup 2026: Chỉ sau 33 trận đã cán mốc 100 bàn thắng, nhanh nhất trong 68 năm qua

Số bàn thắng tại World Cup 2026 tăng nhanh nhờ bóng thi đấu mới, chiến thuật điều chỉnh trong thời gian nghỉ, và phong độ cao của các siêu sao.

World Cup 2026 đang diễn ra đầy sôi động và chỉ cần 33 trận đấu để chạm mốc 100 bàn thắng, trở thành kỳ World Cup đạt cột mốc này nhanh nhất kể từ năm 1958. Các chuyên gia đã chỉ ra một số nguyên nhân có thể đứng đằng sau xu hướng này.

Ở trận đấu thuộc bảng F, Hà Lan đã đánh bại Thụy Điển với tỷ số 5-1, bàn thắng thứ ba của "Cơn lốc màu da cam" đã giúp tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 chạm mốc 100.

Kể từ World Cup 1958 đến nay, chưa có giải đấu nào đạt được cột mốc này chỉ sau 33 trận. Kỷ lục duy nhất nhanh hơn là tại World Cup 1954, khi 100 bàn thắng được ghi chỉ sau 20 trận đấu.

Trong khi đó, World Cup 1982 và 2014 cần tới 36 trận để đạt 100 bàn thắng, còn các kỳ World Cup 1978 và 1994 phải mất 38 trận.

Hiện tại, World Cup 2026 có trung bình khoảng 3,09 bàn mỗi trận. Nếu duy trì tốc độ này, tổng số bàn thắng khi giải đấu khép lại có thể vượt mốc 300 bàn.

Trái bóng Trionda có quỹ đạo bay khó phán đoán được cho là một nguyên nhân có nhiều bàn thắng. Ảnh: Reuters.

Bóng thi đấu chính thức có quỹ đạo khó lường

Các chuyên gia cho rằng một trong những nguyên nhân khiến số bàn thắng tăng mạnh có thể đến từ “Trionda”, quả bóng thi đấu chính thức của giải năm nay.

Qua các trận đấu đã diễn ra, nhiều thủ môn tỏ ra gặp khó khăn trong việc phán đoán quỹ đạo bay của bóng. Đã có hơn 10 bàn thắng được ghi từ ngoài vòng cấm, cho thấy trái bóng có thể mang lại lợi thế lớn hơn cho các cầu thủ tấn công.

Đây không phải lần đầu tiên bóng thi đấu tại World Cup gây tranh cãi. Tại World Cup 2010, quả bóng chính thức mang tên “Adidas Jabulani” từng nổi tiếng vì quỹ đạo bay và độ nảy bất thường, khiến nhiều thủ môn than phiền.

Đội Đức ghi vào lưới Curacao tới 7 bàn thắng. Ảnh: Getty.

Lần đầu mở rộng lên 48 đội tuyển

World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên được mở rộng lên 48 đội tuyển, trong đó có bốn đội lần đầu tiên giành vé dự vòng chung kết là Cape Verde, Curacao, Jordan và Uzbekistan.

Dù Cape Verde gây bất ngờ khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 ở trận mở màn bảng H, nhưng Đức cũng đã nghiền nát Curacao với tỷ số 7-1 ở bảng E.

Ông Thomas Frank, cựu HLV của Tottenham Hotspur F.C., nhận định: "Việc số đội tham dự tăng lên, đồng thời có thêm nhiều đội xếp hạng thấp hơn, chắc chắn đã tác động nhất định đến chất lượng chuyên môn của các trận đấu.

Nghỉ uống nước trong trận đấu là thời cơ để trao đổi chiến thuật. Ảnh: Reuters.

Khoảng nghỉ tiếp nước trở thành "thời gian vàng" để điều chỉnh chiến thuật

Tất cả các trận đấu tại World Cup năm nay đều có hai lần “Hydration Breaks” (tạm dừng trận đấu để cầu thủ bổ sung nước), mỗi lần kéo dài ba phút ở mỗi hiệp đấu.

Các HLV đã tận dụng khoảng thời gian này để điều chỉnh chiến thuật và truyền đạt chỉ đạo mới cho cầu thủ.

Chẳng hạn, trong trận mở màn bảng C, Brazil bị Morocco dẫn trước 0-1 trong hiệp một. Tuy nhiên, sau khoảng nghỉ tiếp nước, đội bóng Nam Mỹ đã ghi bàn gỡ hòa chỉ trong vòng 10 phút.

HLV trưởng tuyển Thụy Sĩ, Murat Yakin, cho biết: "Bạn có thể nói với cầu thủ họ cần làm gì. Chúng tôi có thể cho họ xem hình ảnh, có thể thảo luận trong ba phút về thay người và những điều chỉnh chiến thuật".

Các ngôi sao như Messi, Haaland, Mbappe đang đạt phong độ cao. Ảnh: Reuters.

Các ngôi sao lớn nhanh chóng đạt phong độ cao

Một nguyên nhân khác khiến số bàn thắng tăng vọt là nhiều siêu sao tấn công đã nhanh chóng bắt nhịp với giải đấu.

Ngoài cú hat-trick của Lionel Messi, các ngôi sao như Kylian Mbappe, Erling Haaland và Harry Kane đều đã có những trận đấu ghi cú đúp.

Cựu hậu vệ của Manchester City F.C., Micah Richards, nhận xét: "Các tiền đạo tại World Cup năm nay đều trông rất tự tin. Họ bước vào trận đấu với cảm giác rằng mình chắc chắn có thể ghi bàn".

Theo LTN