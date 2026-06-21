Cảnh báo "người ngoài hành tinh tấn công" khiến hàng nghìn người hoang mang

Hàng nghìn người dân Brazil bất ngờ nhận cảnh báo khẩn cấp về “người ngoài hành tinh tấn công” và lốc xoáy giữa đêm. Giới chức xác nhận hệ thống cảnh báo quốc gia có dấu hiệu bị tin tặc xâm nhập.

Hàng nghìn người dân Brazil tại nhiều bang đã trải qua một đêm hoang mang và khó hiểu khi điện thoại của họ bất ngờ phát đi các cảnh báo khẩn cấp giữa đêm. Một số thông báo chứa những chuỗi ký tự vô nghĩa, trong khi nhiều người khác lại nhận được lời cảnh báo chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công của người ngoài hành tinh.

Các cảnh báo giả được gửi từ tối 20 đến rạng sáng 21/6 thông qua hệ thống Cảnh báo Phòng vệ Dân sự quốc gia của Brazil – nền tảng vốn chỉ được sử dụng để phát đi các thông báo về lũ lụt, sạt lở đất, bão hoặc các tình huống thiên tai nghiêm trọng.

Thay vì những cảnh báo khẩn cấp thông thường, nhiều cư dân tại các thành phố đã bị đánh thức bởi các thông báo mức “cực kỳ khẩn cấp” chứa từ “misanthropy” – thuật ngữ chỉ sự căm ghét hoặc mất niềm tin vào loài người. Một số thông điệp khác thậm chí còn giống như phần mở đầu của một bộ phim khoa học viễn tưởng hạng B.

“Bảo vệ bản thân: NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH TẤN CÔNG. Loài người, chúng tôi đã đến.”

Đó là nội dung xuất hiện trên điện thoại của nhiều cư dân thành phố Belo Horizonte, thủ phủ bang Minas Gerais, theo thông tin do G1 Globo đăng tải. Một phiên bản khác còn cảnh báo về một cơn lốc xoáy được cho là đang đe dọa khu vực đô thị xung quanh thành phố.

Tuy nhiên, giới chức sau đó khẳng định không hề có cuộc xâm lược nào từ ngoài Trái đất. Theo Cơ quan Phòng vệ Dân sự Quốc gia Brazil, “tình huống khẩn cấp” thực sự nằm ở chính hệ thống cảnh báo của họ, vốn được cho là đã bị xâm nhập trái phép.

Cơ quan này cho biết nền tảng đã bị ngắt kết nối vào lúc 1h30 sáng 21/6 sau khi một bên thứ ba không được phép từ xa kích hoạt các cảnh báo gửi tới nhiều khu vực trên cả nước. Cảnh sát Liên bang Brazil đã mở cuộc điều tra, trong khi các chuyên gia kỹ thuật đang nỗ lực khôi phục hoạt động của hệ thống.

Đối với nhiều người Brazil, phản ứng đầu tiên không phải là lo lắng mà là... chế ảnh và đăng meme trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không ít người cho rằng vụ việc đáng lo ngại hơn là hài hước, bởi đây chính là hệ thống được thiết kế để cảnh báo các thảm họa thực sự. Một thông báo “cực kỳ khẩn cấp” phát đi giữa đêm hoàn toàn có thể gây hoảng loạn diện rộng.

Tại Belo Horizonte, nhiều người dân đã gọi điện tới cơ quan Phòng vệ Dân sự, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát để tìm lời giải thích sau khi điện thoại đồng loạt phát cảnh báo. Một số người cho biết họ đã đánh thức cả gia đình hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn sau khi đọc được cảnh báo về lốc xoáy, trong khi những người khác nhanh chóng nhận ra có điều bất thường khi thông báo bắt đầu đề cập tới người ngoài hành tinh.

Sự cố xảy ra đúng vào thời điểm chủ đề về UFO và sự sống ngoài Trái đất đang thu hút sự chú ý.

Chỉ vài ngày trước đó, Lầu Năm Góc đã công bố thêm một loạt tài liệu giải mật liên quan đến các hiện tượng dị thường chưa xác định (UAP) – thuật ngữ chính thức mà Mỹ sử dụng để chỉ các vật thể bay không xác định (UFO). Hồ sơ bao gồm lời khai nhân chứng, hình ảnh và video ghi lại những vật thể chưa thể giải thích.

Tuy nhiên, đi kèm với đợt công bố này vẫn là tuyên bố quen thuộc từ phía Lầu Năm Góc: việc chưa thể giải thích một hiện tượng không đồng nghĩa với việc nó có nguồn gốc ngoài hành tinh.

Giới chức Mỹ tiếp tục khẳng định các tài liệu được công bố không chứa bất kỳ bằng chứng xác thực nào về sự sống ngoài Trái đất, công nghệ của người ngoài hành tinh hay một chiến dịch che giấu thông tin quy mô lớn của chính phủ.

Theo RT