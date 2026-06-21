“Oanh tạc” 62 cú sút nhưng không có bàn thắng, thủ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ than quá đen đủi

Ngày 20/6, ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ để thua Paraguay với tỷ số 0-1, qua đó chính thức bị loại sớm trước một lượt đấu.

Sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đổ gục, bật khóc ngay trên sân. Trong cuộc phỏng vấn sau trận, tiền vệ đội trưởng Hakan Calhanoglu không giấu nổi sự thất vọng, cho rằng đội của anh đã gặp vận đen khó tin.

Hakan Calhanoglu, tiền vệ đội trưởng Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Ifeng.

Ở trận đấu với Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn áp đảo thế trận. Trong phần lớn hiệp hai, họ còn được chơi hơn người. Cả trận, đội bóng này kiểm soát bóng tới 79% và tung ra 32 cú dứt điểm nhưng vẫn bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới đối phương. Điều đáng nói là sau hai lượt trận, Thổ Nhĩ Kỳ đã tung ra tổng cộng 62 cú sút nhưng vẫn không ghi nổi một bàn thắng nào.

Hakan Calhanoglu cay đắng thừa nhận: "Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Trong hai trận đấu vừa qua, chúng tôi đã thử mọi cách, dứt điểm không biết bao nhiêu lần nhưng bóng vẫn không chịu đi vào lưới. Chúng tôi không ngừng cố gắng, nhưng bàn thắng vẫn không đến".

Tiền vệ kỳ cựu này tỏ ra không thể lý giải nghịch cảnh mà đội nhà phải trải qua: "Chúng tôi sút kiểu gì cũng không vào, còn đối thủ thì chỉ cần một cú dứt điểm là ghi bàn". Thực tế, Paraguay đã ghi bàn ngay trong cú sút đầu tiên của trận đấu, chỉ sau khi bóng lăn 65 giây .

Một cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ ôm mặt khóc vì quá thất vọng. Ảnh: Ifeng.

Calhanoglu cũng ngậm ngùi cho biết đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh: "Đội bóng của chúng tôi còn rất trẻ, các cầu thủ sẽ còn nhiều cơ hội trong tương lai. Nhưng với tôi, đây có lẽ là kỳ World Cup cuối cùng. Tất cả chúng tôi đều suy sụp. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhưng không thành công. Dù vậy, chúng tôi vẫn tự hào về những gì mình đã thể hiện".

Trước đó, sau thất bại 0-2 trước Australia ở trận ra quân, Calhanoglu cũng từng than phiền về sự thiếu may mắn của đội nhà: "Chúng tôi mới là đội kiểm soát trận đấu! Đội Australia gần như chỉ co cụm phòng ngự bên phần sân nhà".

Anh cho rằng, chỉ có thể giải thích việc toàn đội không ghi được bàn thắng nào sau 2 trận và đã chính thức bị loại là do “vận đen”.

Theo Sina, Ifeng