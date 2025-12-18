Anh ra “tối hậu thư” với ông Roman Abramovich: 2,5 tỷ bảng từ vụ bán Chelsea phải chảy về Ukraine

Thủ tướng Anh cảnh báo ông Roman Abramovich chỉ còn cơ hội cuối cùng để chuyển 2,5 tỷ bảng thu từ việc bán Chelsea cho các mục đích nhân đạo tại Ukraine, nếu không London sẵn sàng đưa vụ việc ra tòa.

Thủ tướng Anh Keir Starmer nói trước Quốc hội rằng nhà tài phiệt Nga Roman Abramovich chỉ còn “cơ hội cuối cùng” để thực hiện cam kết chuyển toàn bộ số tiền thu được từ việc bán câu lạc bộ bóng đá Chelsea cho các mục đích nhân đạo tại Ukraine.

“Thời gian đang cạn dần đối với ông Roman Abramovich để thực hiện lời hứa đã đưa ra khi Chelsea FC được bán, và chuyển 2,5 tỷ bảng Anh (tương đương 3,4 tỷ USD) cho các hoạt động nhân đạo dành cho Ukraine”, ông Starmer phát biểu ngày 17/12.

Ông Abramovich bán Chelsea vào năm 2022, sau khi Anh áp đặt trừng phạt đối với ông do các mối quan hệ mà họ cho là thân cận với Điện Kremlin, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Thương vụ này được chính phủ Anh phê duyệt sau khi ông Abramovich chứng minh rằng bản thân sẽ không hưởng lợi cá nhân từ việc bán câu lạc bộ.

Khi đó, nhà tài phiệt Nga cam kết sử dụng toàn bộ số tiền thu được “vì lợi ích của tất cả các nạn nhân của cuộc chiến tại Ukraine”.

Tuy nhiên, cho đến nay, khoản tiền này vẫn bị phong tỏa trong một tài khoản ngân hàng tại Anh do tồn tại bất đồng về cách thức sử dụng. Chính phủ Anh kiên định lập trường rằng số tiền chỉ nên được dùng cho các mục đích nhân đạo tại Ukraine.

Ngày 17/12, chính phủ Anh đã ban hành một giấy phép cho phép kích hoạt việc sử dụng khoản tiền này. Theo thông cáo của chính phủ, các điều khoản trong giấy phép quy định rõ rằng toàn bộ số tiền thu được từ vụ bán Chelsea phải được chuyển cho các hoạt động nhân đạo tại Ukraine.

Để việc chuyển tiền được tiến hành, ông Abramovich cần đồng ý với các điều khoản của giấy phép. Chính phủ Anh cho biết họ cũng sẵn sàng xem xét bất kỳ đề xuất thay thế nào nếu ông Abramovich tự nguyện hiến tặng khoản tiền này cho Ukraine.

“Nếu ông ấy không hành động, chúng tôi sẵn sàng làm những gì cần thiết để bảo đảm số tiền đó đến được tay người dân Ukraine”, Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves tuyên bố trong thông cáo báo chí.

Thủ tướng Keir Starmer nói trước Hạ viện rằng Anh sẵn sàng đưa vụ việc ra tòa để bảo đảm “từng đồng xu đều đến được với những người có cuộc sống bị tàn phá bởi cuộc chiến”.

Động thái này diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng của Liên minh châu Âu tại Brussels, nơi các lãnh đạo châu Âu sẽ quyết định số phận của một “khoản vay bồi thường”, theo đó có thể cho Ukraine vay tới 210 tỷ euro, được bảo đảm bằng các tài sản Nga bị đóng băng.

Kế hoạch của châu Âu khác với trường hợp của ông Abramovich ở chỗ nó nhằm vào các tài sản có chủ quyền của Ngân hàng Trung ương Nga, thay vì tài sản bị phong tỏa của các cá nhân tư nhân.

Ông Roman Abramovich là chủ sở hữu của câu lạc bộ Chelsea từ năm 2003 đến năm 2022.

Theo Kyiv Independent