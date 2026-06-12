Báo Anh chê World Cup trở thành “đại tiệc đồ ăn vặt” thay vì lễ hội bóng đá

World Cup đang bị thương mại hóa quá mức, biến thành nơi tụ họp ăn uống và giải trí thay vì lễ hội bóng đá thực thụ.

Theo tờ The Sun của Anh, sức hút thương mại tại World Cup hiện nay đang lớn đến mức nhiều người hâm mộ quan tâm đến đồ ăn vặt và các chiến dịch quảng cáo hơn là chính những diễn biến trên sân cỏ.

Bài báo nhận định, các giải đấu World Cup gần đây ngày càng giống một "lễ hội tiêu thụ đồ ăn nhanh", nơi các thương hiệu đồ uống, bánh kẹo và đồ ăn nhẹ đổ hàng tỷ USD vào hoạt động tài trợ, quảng bá và tiếp thị.

The Sun cho rằng tại nhiều khu vực xem bóng đá công cộng, hình ảnh các thương hiệu snack, khoai tây chiên, nước ngọt và thức ăn nhanh xuất hiện dày đặc. Không ít khán giả thậm chí nhớ đến quảng cáo hoặc sản phẩm mới của các hãng tài trợ nhiều hơn là những đội bóng, cầu thủ hay tình huống đáng chú ý trên sân.

WC 2026 trở thành cơ hội kiếm tiền của các hãng đồ ăn nhanh. Ảnh: DQD.

Tờ báo châm biếm rằng World Cup dường như đã trở thành một "bữa tiệc cuồng nhiệt của đồ ăn vặt" (junk food festival), khi các nhà tài trợ thực phẩm liên tục tận dụng sức nóng của giải đấu để thúc đẩy doanh số.

Tuy nhiên, bài viết cũng thừa nhận đây là hệ quả tất yếu của sự thương mại hóa bóng đá hiện đại. Với hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới, World Cup không chỉ là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh mà còn là "mỏ vàng" đối với các thương hiệu tiêu dùng.

Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng điều khiến người hâm mộ thực sự nhớ tới World Cup vẫn là những bàn thắng, những bất ngờ và cảm xúc trên sân cỏ, chứ không phải những gói snack hay lon nước ngọt xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo.

Theo Dongqiudi