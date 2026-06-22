Tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới Elon Musk cất giấu 1.300 tỷ USD ở đâu?

Elon Musk sở hữu hơn 1.300 tỷ USD chủ yếu qua cổ phiếu SpaceX và Tesla, còn tiền mặt chỉ chiếm phần rất nhỏ trong tổng tài sản.

Sau khi công ty vũ trụ SpaceX hoàn tất đợt niêm yết cổ phiếu kỷ lục tại New York, Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD. Theo tính toán của Forbes, giá trị tài sản ròng của ông hiện vào khoảng 1.300 tỷ USD.

Tuy nhiên, phần lớn khối tài sản khổng lồ này không nằm trong tài khoản ngân hàng, mà chủ yếu được "cất giữ" dưới dạng cổ phiếu của chính những công ty do Elon Musk sáng lập hoặc kiểm soát.

Theo chia sẻ của Musk, ông không nắm giữ quá nhiều tiền mặt. Chỉ khoảng 0,1% tài sản của ông tồn tại dưới dạng tiền mặt hoặc các tài sản tương đương tiền, chẳng hạn như quỹ thị trường tiền tệ, chứng chỉ tiền gửi hoặc trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn.

Dựa trên số liệu của Forbes, 0,1% này tương đương ít nhất 1 tỷ USD tài sản có tính thanh khoản cao. Với bất kỳ tiêu chuẩn thông thường nào, đây đã là một khoản tiền khổng lồ, nhưng so với tổng tài sản của Musk, nó gần như chỉ là một "sai số làm tròn".

Phần lớn tài sản của Elon Musk đến từ công ty vũ trụ SpaceX. Ảnh: Getty.

Hơn 1.000 tỷ USD đến từ SpaceX

Sau khi IPO, SpaceX được định giá khoảng 2.600 tỷ USD. Elon Musk hiện nắm giữ hơn 38% cổ phần của SpaceX, bao gồm cả quyền chọn cổ phiếu. Chỉ riêng phần sở hữu này đã mang lại cho ông khoảng 1.000 tỷ USD tài sản trên giấy tờ.

Ngoài ra, Musk còn nắm khoảng 10% cổ phần của hãng xe điện Tesla, Inc.. Với mức vốn hóa thị trường khoảng 1.500 tỷ USD, số cổ phần của ông tại Tesla có giá trị khoảng 150 tỷ USD.

Chỉ riêng hai khoản đầu tư này cũng đủ lý giải vì sao một cá nhân có thể sở hữu khối tài sản lớn hơn GDP hàng năm của nhiều quốc gia.

Giàu tài sản nhưng không nhiều tiền mặt

Phần lớn các tỷ phú đều đầu tư phần lớn tài sản vào doanh nghiệp của chính mình, nhưng Elon Musk được xem là một trường hợp cực đoan.

Gần như toàn bộ tài sản của ông tập trung vào một loạt công ty do ông sáng lập hoặc kiểm soát. Điều đó cũng có nghĩa rằng giá trị tài sản ròng của Musk biến động từng phút theo giá cổ phiếu và định giá thị trường của các công ty này.

Một chuyên gia từng nói vui rằng khối tài sản của Musk có thể "tăng hoặc giảm hàng chục tỷ USD chỉ trong chớp mắt".

Elon Musk trở thành tỷ phú ngàn tỷ USD đầu tiên trong lịch sử thế giới sau vụ SpaceX IPO thành công. Ảnh: Reuters.

Có thể mất danh hiệu "tỷ phú nghìn tỷ" chỉ trong một buổi chiều

Về bản chất, phần lớn tài sản của Musk tồn tại dưới dạng cổ phiếu niêm yết công khai. Vì vậy, nó không phải là một lượng tiền mặt cố định, mà giống như một quyền hưởng lợi từ những khoản lợi nhuận kỳ vọng trong tương lai.

Nếu cổ phiếu Tesla lao dốc hoặc định giá của SpaceX giảm mạnh, tài sản của Elon Musk trên bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes cũng sẽ bốc hơi tương ứng.

Sự phụ thuộc vào giá trị vốn hóa thị trường không phải là chuyện nhỏ. Trên lý thuyết, nếu tâm lý nhà đầu tư đảo chiều, người giàu nhất thế giới hoàn toàn có thể đánh mất danh hiệu tỷ phú nghìn tỷ chỉ trong một buổi chiều giao dịch.

Hơn nữa, cấu trúc tài sản này cũng khiến việc chuyển đổi tài sản thành tiền mặt trở nên khó khăn. Nếu Musk bán một lượng lớn cổ phần để thu tiền, chính hành động đó có thể làm rung chuyển thị trường và gây áp lực lên giá cổ phiếu – nền tảng tạo nên sự giàu có của ông.

Nghịch lý của khối tài sản nghìn tỷ USD

Đằng sau khối tài sản khổng lồ của Elon Musk tồn tại một nghịch lý rõ ràng: ông chỉ có thể trở thành tỷ phú nghìn tỷ nếu thị trường tiếp tục tin rằng các công ty của ông xứng đáng với những mức định giá cực kỳ cao.

Những người ủng hộ Elon Musk chỉ ra rằng SpaceX liên tục đạt thành tựu trong lĩnh vực tên lửa và hàng không vũ trụ, còn Tesla vẫn là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành xe điện.

Ngược lại, những người hoài nghi cho rằng giá trị của cả hai công ty hiện đã phản ánh quá nhiều kỳ vọng vào tương lai và cảnh báo rằng diễn biến của thị trường có thể thay đổi rất nhanh. Khi đó, khối tài sản tưởng như bất khả xâm phạm của Elon Musk cũng có thể suy giảm mạnh chỉ trong thời gian ngắn.

Theo LTN, Creaders