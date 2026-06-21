Sao tuyển Bỉ gây tranh cãi vì định rời World Cup về nước chăm vợ đẻ

Tiền vệ tuyển Bỉ Jeremy Doku dự định rời đội đang thi đấu ở World Cup 2026 để về nhà đón con đầu lòng. Quyết định này của anh đã gây tranh cãi về ưu tiên giữa sự nghiệp thể thao và gia đình.

Tiền vệ cánh đội tuyển Bỉ Jeremy Doku mới đây trở thành tâm điểm tranh luận khi tiết lộ ý định rời đội tuyển giữa chừng tại World Cup để trở về bên vợ trong thời khắc đón con đầu lòng chào đời.

Đầu tuần này, ngôi sao người Bỉ đang đá cho Manchester City cho biết vợ anh, Shirin, dự kiến sẽ lâm bồn vào tuần thứ hai của tháng 7 – thời điểm trùng với vòng tứ kết World Cup 2026. Nếu tuyển Bỉ vẫn còn thi đấu ở giải, Doku dự định tạm rời đội để về nước chăm sóc vợ sinh con.

Theo hãng tin Reuters, cầu thủ 24 tuổi này chia sẻ: “Đây là đứa con đầu lòng của tôi, nên tôi chắc chắn muốn có mặt vào khoảnh khắc ấy”. Doku nói thêm: “Nếu hỏi lựa chọn trong lòng tôi, không ai muốn bỏ lỡ giây phút đón đứa con đầu tiên chào đời. Nhưng tôi cũng hiểu bóng đá còn có nhiều yếu tố thực tế khác cần cân nhắc. Tôi biết liên đoàn luôn tôn trọng hoàn cảnh gia đình của các cầu thủ, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận để tìm kiếm giải pháp phù hợp”.

Quyết định gây tranh cãi tại Bỉ

Phát biểu của Doku nhanh chóng gây ra làn sóng tranh luận ở Bỉ. Cô France Pierron, người dẫn chương trình của kênh L'Équipe TV, thẳng thắn cho rằng việc rời đội tuyển giữa một giải đấu lớn là “khó chấp nhận”, thậm chí cho rằng: “Trong quá trình sinh nở, người cha thực tế không đóng vai trò gì nhiều. Anh ta đâu cần phải tự tay cắt dây rốn con để rồi bỏ lỡ World Cup”.

Quan điểm này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội. Cựu võ sĩ quyền Anh người Pháp Brahim Asloum phản bác: “Con cái là điều gắn bó với mỗi người cả cuộc đời, còn World Cup rồi cũng sẽ kết thúc”.

Đội Bỉ gây thất vọng khi bị Ai Cập cầm hòa 1-1 trong trận ra quân. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, France Pierron vẫn bảo vệ quan điểm của mình: “Việc di chuyển qua lại sẽ mất khoảng 10 giờ đồng hồ, khiến cầu thủ kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Đứa trẻ thì vẫn ở đó kia mà”.

Đến 21/6, trước làn sóng chỉ trích, nữ MC này đã đăng bài xin lỗi trên mạng xã hội, khẳng định cô “không hề có ý xem nhẹ vai trò và ý nghĩa của người cha bên cạnh bạn đời và em bé sơ sinh”.

Pierron viết: “Đó chỉ là quan điểm cá nhân của tôi trong một cuộc tranh luận và hoàn toàn không đại diện cho lập trường của chương trình. Tôi hiểu những phát biểu ấy có thể khiến một số người tổn thương và xin gửi lời xin lỗi chân thành”.

Doku không phải trường hợp đầu tiên

Doku ra sân trong trận mở màn World Cup 2026 của tuyển Bỉ gặp Ai Cập, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Đội bóng của HLV Rudi Garcia sẽ gặp Iran vào ngày 22/6 trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với New Zealand vào ngày 26/6. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Bỉ sau đó thông báo Doku sẽ vắng mặt ở trận gặp Iran vì không đảm bảo thể trạng.

Trên thực tế, bóng đá thế giới từng chứng kiến nhiều cầu thủ đưa ra quyết định tương tự: Hậu vệ Brandon Mechele, đồng đội của Doku ở tuyển Bỉ, cũng chuẩn bị đón con nhưng vợ anh dự sinh vào cuối tháng 7; tiền đạo Kingsley Coman từng hai lần rời đội tuyển Pháp giữa các giải đấu lớn, gồm Euro 2020 (tổ chức năm 2021) và Euro 2024, để về đón sự ra đời của người con thứ ba và thứ tư; Phil Foden cũng đã rời tuyển Anh tại Euro 2024 để chứng kiến khoảnh khắc con thứ ba chào đời. Mùa hè năm ngoái, tiền vệ Ryan Gravenberch của Liverpool đã bỏ lỡ trận Siêu cúp Anh để ở bên gia đình trong lần đầu làm cha.

Quyết định của Doku vì thế tiếp tục đặt ra cuộc tranh luận quen thuộc trong thể thao đỉnh cao: giữa vinh quang World Cup và khoảnh khắc gia đình không thể lặp lại, đâu mới là lựa chọn quan trọng hơn?.

Theo Creaders.