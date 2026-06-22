Liên tiếp cầm hòa hai cựu vô địch World Cup, đội tuyển Cape Verde viết tiếp chuyện cổ tích

Chỉ sau hai trận đấu đầu tiên, Cape Verde từ đội bóng vô danh trở thành hiện tượng, mở ra cơ hội tiến sâu tại World Cup 2026.

Ở lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 22/6 (giờ Hà Nội), đội tuyển Cape Verde tiếp tục tạo nên bất ngờ lớn khi cầm hòa Uruguay với tỷ số 2-2.

Trước đó, ở trận mở màn, Cape Verde cũng đã xuất sắc cầm chân Tây Ban Nha với tỷ số 0-0. Liên tiếp giành điểm trước hai đội tuyển từng vô địch World Cup, đội bóng châu Phi này hiện đã nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Sau hai lượt trận, Tây Ban Nha đang tạm dẫn đầu bảng H với 4 điểm. Uruguay và Cape Verde cùng có 2 điểm, lần lượt xếp thứ hai và thứ ba, trong khi Saudi Arabia đứng cuối bảng với 1 điểm.

Ở lượt đấu cuối, Cape Verde sẽ gặp đội Saudi Arabia vừa bị Tây Ban Nha vùi dập 4-0 trước đó ít giờ, còn Uruguay đối đầu Tây Ban Nha. Điều đó đồng nghĩa Cape Verde chỉ cần đánh bại Saudi Arabia là chắc chắn giành quyền vào vòng knock-out.

Từ đội tuyển "vô danh" đến hiện tượng của World Cup

Trận hòa với Uruguay giúp Cape Verde nhận thêm gần 12 điểm trên bảng xếp hạng FIFA và vươn lên vị trí thứ 63 thế giới. Chỉ sau hai trận đấu tại World Cup, số điểm mà đội tuyển này tích lũy được đã vượt quá 30 điểm.

Màn trình diễn của Cape Verde khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng. Một cổ động viên bình luận: "Xem mà không tin vào mắt mình. Trước đây tôi gần như chưa từng nghe đến Cape Verde, vậy mà họ lại liên tiếp cầm hòa hai đội từng vô địch World Cup". (Tây Ban Nha từng vô địch năm 2010, Uruguay vô địch các năm 1930 và 1950).

Các cầu thủ vui mừng khi cầm hòa với Uruguay, đội từng hai lần vô địch World Cup. Ảnh: Xinhua.

Một người khác viết: "Lần đầu dự World Cup mà đạt thành tích như vậy thật quá xuất sắc".

Cape Verde là quốc đảo trên Đại Tây Dương, nằm cách bờ biển phía tây châu Phi gần 600 km, có diện tích chỉ khoảng 4.033 km² và dân số khoảng 546.000 người. Quốc gia này từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha và chỉ chính thức giành độc lập vào năm 1975.

Trong quá khứ, Cape Verde không tự chủ được về lương thực và có nền công nghiệp rất yếu kém. Từ đầu thập niên 1990, nước này bắt đầu cải cách kinh tế, tái cơ cấu nền kinh tế và thúc đẩy tự do hóa thị trường. Đến năm 2008, Cape Verde chính thức thoát khỏi nhóm các quốc gia kém phát triển nhất và gia nhập nhóm các nước có thu nhập trung bình.

Theo truyền thông, mức lương hàng tháng của nhiều cầu thủ đang thi đấu trong nước chỉ tương đương khoảng 140-280 USD/tháng.

Người hùng 40 tuổi trở thành hiện tượng mạng

Sau trận hòa Tây Ban Nha, thủ môn 40 tuổi Vozinha đã trở thành cầu thủ đầu tiên của Cape Verde gây sốt trên mạng xã hội.

Ở trận đấu đó, Vozinha thực hiện tới 7 pha cứu thua xuất sắc, góp công lớn giúp đội nhà giành điểm. Nhờ màn trình diễn ấn tượng, lượng người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội của Vozinha đã tăng vọt, từ khoảng 45.000 người hiện lên tới gần 16 triệu người.

Sinh năm 1986 trên đảo Sao Vicente của Cape Verde, Vozinha lớn lên trong hoàn cảnh không mấy thuận lợi. Cha phục vụ trong quân đội, còn mẹ thường xuyên phải đi làm thuê xa.

Giống như nhiều cầu thủ Cape Verde khác, do cơ hội phát triển bóng đá trong nước hạn chế, Vozinha đã rời quê hương sang Bồ Đào Nha tìm kiếm cơ hội và hiện đang thi đấu cho CLB G.D. Chaves.

Thủ môn 40 tuổi Vozinha được coi như người anh hùng của đất nước sau khi cản phá 7 cú sút của các tuyển thủ Tây Ban Nha, giữ sạch mành lưới. Ảnh: Sohu.

Sau trận hòa Tây Ban Nha, Vozinha nói: "Vũ khí mạnh nhất của chúng tôi là sự đoàn kết. Mọi người đều nghĩ chúng tôi đến đây chỉ để tận hưởng World Cup, nhưng chúng tôi biết mình là một đội bóng xứng đáng được tôn trọng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi dự World Cup, và chúng tôi đến đây để cạnh tranh, để chiến đấu vì đất nước mình".

Câu chuyện cổ tích vẫn đang được viết tiếp

Đúng như thủ môn Vozinha chia sẻ, hai điểm giành được trước hai cựu vô địch World Cup đã mở ra cơ hội để Cape Verde tiếp tục viết nên lịch sử.

Nếu đánh bại Saudi Arabia ở lượt đấu thứ ba, Cape Verde sẽ chắc chắn giành vé vào vòng 32 đội, qua đó tạo nên cột mốc lịch sử ngay trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Ngay cả một trận hòa cũng có thể giúp họ tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp tại World Cup 2026. Triển vọng ấy chắc chắn sẽ mang đến thêm động lực cho toàn đội.

Dù vậy, HLV trưởng Bubista vẫn tỏ ra điềm tĩnh khi nói về cơ hội lịch sử: "Tôi rất tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ. Nhưng lúc này, chúng tôi không thể nghĩ quá xa. Toàn đội cần giữ sự tập trung và chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo. Hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho người hâm mộ thêm nhiều bất ngờ và niềm vui".

Câu chuyện cổ tích của đội tuyển Cape Verde vẫn đang được viết tiếp.

Theo Sohusport