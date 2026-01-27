Gần 7 triệu người Anh rơi vào cảnh “nghèo rất sâu”, mức cao nhất trong 30 năm

Báo cáo mới cho thấy khoảng 6,8 triệu người tại Anh đang sống trong “nghèo rất sâu”, dưới 40% thu nhập trung vị quốc gia, khi trẻ em và người khuyết tật chịu tác động nặng nề nhất.

Nghèo đói tại Anh đang trở nên trầm trọng hơn, theo một báo cáo công bố hôm 27/1, với khoảng 6,8 triệu người hiện sống trong tình trạng “nghèo rất sâu”, mức cao nhất trong ba thập kỷ.

“Nghèo rất sâu” được định nghĩa là các hộ gia đình có thu nhập sau chi phí nhà ở thấp hơn 40% mức thu nhập trung vị của Vương quốc Anh, tương đương khoảng 16.400 bảng Anh (22.446,68 USD) mỗi năm đối với một cặp vợ chồng có hai con nhỏ.

Báo cáo của Quỹ Joseph Rowntree (JRF), tổ chức nghiên cứu nhằm tìm giải pháp xóa đói giảm nghèo tại Anh, cho biết tỷ lệ nghèo chung của cả nước đã giảm nhẹ từ 24% trong giai đoạn 1994–1995 xuống còn 21% trong năm tài khóa 2023–2024. Tuy nhiên, tỷ lệ “nghèo rất sâu” lại tăng từ 8% lên 10%, hiện chiếm gần một nửa tổng số người nghèo tại Anh.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng tình trạng nghèo ở trẻ em tiếp tục gia tăng, với 4,5 triệu trẻ em sống trong nghèo đói – tăng năm thứ ba liên tiếp.

Diễn biến này xảy ra sau quyết định của Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves hồi tháng 11/2025 về việc bãi bỏ giới hạn hai con trong các khoản trợ cấp phúc lợi kể từ tháng 4 tới. Theo ước tính của giới chức, động thái này sẽ tiêu tốn khoảng 3,1 tỷ bảng Anh, nhằm giảm tỷ lệ nghèo ở trẻ em bằng cách tăng trợ cấp cho các gia đình.

Giới hạn này, được chính phủ Anh áp dụng từ năm 2017, khiến nhiều gia đình thu nhập thấp không được nhận thêm trợ cấp khi sinh con thứ ba hoặc các con tiếp theo.

Quỹ JRF hoan nghênh việc dỡ bỏ giới hạn hai con, nhưng cảnh báo rằng đây “không thể là bước đi duy nhất”, đồng thời nhấn mạnh rằng nếu không có thêm hành động trong chiến lược xóa nghèo trẻ em của chính phủ, tiến triển có nguy cơ chững lại.

Theo báo cáo, trẻ em vẫn là nhóm chịu tác động không cân xứng của nghèo đói, cùng với người khuyết tật. Một số cộng đồng thiểu số tại Anh, như người gốc Bangladesh và Pakistan, cũng ghi nhận tỷ lệ nghèo đặc biệt cao.

Phản ứng trước báo cáo, ông John Bird, nhà sáng lập tổ chức từ thiện chống nghèo đói Big Issue, mô tả các phát hiện này là “tin xấu cho xã hội”.

Trong bối cảnh đó, kinh tế Anh tăng trưởng mạnh hơn dự báo với mức tăng 0,3% trong tháng 11/2025 – mức tăng theo tháng cao nhất kể từ tháng 6. Tuy nhiên, lạm phát đã tăng cao hơn dự kiến lên 3,4% trong tháng 12, dù được kỳ vọng sẽ sớm giảm mạnh trong thời gian tới.

Theo SCMP