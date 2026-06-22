Liên đoàn bóng đá Iran tố bị đối xử bất công tại World Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) mới đây đã công khai lên tiếng, cáo buộc đội tuyển nước này phải đối mặt với sự đối xử thiếu công bằng tại World Cup 2026, cho rằng các quy định về thị thực và nhập cảnh đã tạo ra một môi trường thi đấu bất bình đẳng.

Iran chính thức gửi đơn khiếu nại lên FIFA

Phát biểu tại đại bản doanh của đội tuyển Iran ở thành phố Tijuana (Mexico), Tổng thư ký FFIRI, ông Hedayat Mombeini nói: “Đây là một sự kiện thể thao quốc tế quan trọng, nhưng những gì đang diễn ra đã đi ngược lại các quy định và thỏa thuận vốn có. Điều đó khiến chính bóng đá bị đặt dấu hỏi và sẽ trở thành một vết nhơ trong lịch sử World Cup”.

Ngày 19/6, FFIRI ra tuyên bố cho biết sẽ gửi đơn khiếu nại chính thức lên FIFA về việc đội tuyển Iran bị đối xử bất công trong quá trình di chuyển và sắp xếp lịch trình tại Mỹ trong thời gian diễn ra World Cup.

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển Iran Amir Ghalenoei cho rằng những hạn chế về đi lại đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình chuẩn bị của đội. Ông Ghalenoei nói “Thực tế đang ngày càng tồi tệ hơn. Chúng tôi lẽ ra đã có thể đến Los Angeles trước trận đấu hai ngày, nhưng ban tổ chức không cho phép. Chúng tôi là đội tuyển bị gạt ra bên lề nhiều nhất tại World Cup. Nhiều quan chức liên đoàn, phóng viên và thành viên ban quản lý cũng không thể đi cùng đội”.

Tổng thư ký FFIRI, ông Hedayat Mombeini gặp gỡ các nhà báo. Ảnh: Reuters.

Ông nói: “Việc nghỉ ngơi, hồi phục là vô cùng quan trọng với các cầu thủ. Mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn. Chúng tôi lẽ ra đã có thể đến Los Angeles trước trận đấu hai ngày, nhưng điều đó không được chấp thuận. Chúng tôi là đội tuyển bị gạt ra bên lề nhiều nhất ở kỳ World Cup này. Nhân viên liên đoàn, phóng viên và bộ phận quản lý cũng không thể đi cùng đội do Mỹ không cho nhập cảnh”.

Theo quy định chung của FIFA, các đội tuyển tham dự World Cup được phép đến thành phố đăng cai trận đấu trước hai ngày để chuẩn bị. Tuy nhiên, phía Iran cho biết họ đã hai lần đề nghị được nhập cảnh vào Los Angeles sớm hơn nhưng đều bị Mỹ từ chối. Đội chỉ được phép vào Mỹ trước trận đấu diễn ra ngày 22/6 một ngày và phải rời đi ngay trong đêm sau khi trận đấu kết thúc, không được lưu trú tại Mỹ để nghỉ ngơi và phục hồi thể lực.

Ngược lại, đối thủ cùng bảng là Bỉ vẫn được phép di chuyển và lưu trú theo lịch trình thông thường. Theo phía Iran, điều này tạo ra sự chênh lệch đáng kể về điều kiện chuẩn bị giữa các đội.

HLV trưởng đội tuyển Iran Amir Ghalenoei cho rằng những hạn chế về đi lại đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình chuẩn bị của đội. Ảnh: Getty.

Đáng chú ý, một quan chức FIFA giấu tên hôm 17/6 đã nói với tờ The Observer của Anh rằng ông cảm thấy “phẫn nộ” trước những khó khăn mà một số đội tuyển phải đối mặt trong giải đấu năm nay, đặc biệt là trường hợp của Iran.

Vị quan chức này cho rằng cách đối xử mà tuyển Iran phải chịu tại World Cup 2026 là: “Không thể chấp nhận được, hoàn toàn không đúng đắn và đi ngược lại các nguyên tắc của thể thao”.

Phía Mỹ: “Đang nghiên cứu phương án…”

Theo hãng tin Reuters, ông Andrew Giuliani, Giám đốc điều hành Nhóm công tác FIFA của Nhà Trắng, ngày 20/6 cho biết dù Iran đã gửi đơn khiếu nại, phía Mỹ vẫn sẽ tiếp tục đánh giá phương án di chuyển của đội tuyển này trong thời gian dự World Cup, song kế hoạch hiện tại chưa thay đổi.

Ông Giuliani cho biết tình hình vẫn đang thay đổi từng ngày. Sau trận Iran gặp Bỉ tại Los Angeles vào ngày 22/6, các bên sẽ tiếp tục thảo luận về phương án di chuyển cho trận gặp Ai Cập ở Seattle ngày 26/6.

“Hiện chúng tôi đã có một kế hoạch cụ thể. Chiều mai, sau khi thi đấu với Bỉ, họ sẽ đáp chuyến bay kéo dài 27 phút để trở lại Tijuana. Sau đó, chúng tôi sẽ đánh giá tình hình ở trận đấu thứ hai và tiếp tục bàn về việc bố trí cho trận cuối cùng vòng bảng Iran gặp Ai Cập tại Seattle”, ông Giuliani nói.

Ông Andrew Giuliani, Giám đốc điều hành nhóm công tác FIFA của Nhà Trắng. Ảnh Thetimes.

Giải thích về phương án hiện nay, ông Giuliani cho biết việc chuyển đại bản doanh của Iran từ thành phố Tucson sang Tijuana trước thềm giải đấu thực tế đã giúp rút ngắn quãng đường di chuyển của đội. Về việc một số quan chức và nhân viên Iran không được nhập cảnh Mỹ, ông Giuliani cho biết toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện Iran đều đã được cấp thị thực Mỹ, nhưng một số quan chức đi cùng đội không được cấp visa do có “thông tin bất lợi” liên quan đến hồ sơ của họ.

Tijuana là thành phố của Mexico nằm sát biên giới Mỹ - Mexico, cách thành phố San Diego ở bang California khoảng 20 km. Do gặp khó khăn trong việc xin thị thực Mỹ, FIFA hồi cuối tháng 5 đã chấp thuận đề nghị của FFIRI, cho phép đội tuyển Iran chuyển đại bản doanh World Cup từ thành phố Tucson của bang Arizona sang Tijuana.

Theo Ifeng