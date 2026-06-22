Năm nghề tạo ra nhiều triệu phú nhất ở Mỹ: Bí quyết làm giàu gây bất ngờ

Nghiên cứu chỉ ra rằng muốn giàu có ở Mỹ không chỉ dựa vào thu nhập cao, mà chính thói quen tiết kiệm và đầu tư đều đặn mới tạo nên sự giàu có bền vững.

Bác sĩ, luật sư vốn được xem là những nghề có thu nhập cao và địa vị xã hội tốt. Nhưng hóa ra, nếu muốn trở thành triệu phú, một số nghề khác lại có cơ hội làm giàu cao hơn.

Ông Dave Ramsey, chuyên gia tài chính cá nhân, chủ công ty giáo dục và tư vấn tài chính Ramsey Solutions và người dẫn chương trình truyền hình “The Ramsey Show” nổi tiếng của Mỹ, đã thực hiện một cuộc khảo sát với 10.167 triệu phú và phát hiện ra rằng có năm nghề nghiệp sản sinh ra nhiều triệu phú nhất. Theo đó, đứng đầu danh sách là kỹ sư, trong khi bác sĩ thậm chí không lọt vào top 5. Đáng chú ý, giáo viên còn xếp trên cả luật sư và bác sĩ.

Vậy bí quyết giúp họ trở nên giàu có là gì?

Triệu phú không nhất thiết là người có thu nhập cao

Kết quả khảo sát cho thấy, thu nhập cao không đồng nghĩa với sự giàu có. So với việc chỉ chăm chăm theo đuổi mức lương lớn, việc đưa ra các quyết định tài chính khôn ngoan, đầu tư đều đặn và quản lý chi tiêu cẩn trọng mới có thể là chìa khóa thực sự để trở thành triệu phú.

Qua khảo sát thấy, phần lớn triệu phú không phải là những người sở hữu mức lương "khủng". Chỉ 15% triệu phú giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao như phó chủ tịch, giám đốc điều hành (CEO), giám đốc tài chính (CFO) hay giám đốc vận hành (COO).

Có tới 93% triệu phú cho biết họ tích lũy được tài sản nhờ làm việc chăm chỉ, chứ không phải vì nhận mức lương cao. Ngoài ra, chỉ 31% có mức thu nhập trung bình từ 100.000 USD/năm trở lên trong sự nghiệp của mình; khoảng một phần ba chưa từng kiếm được thu nhập sáu chữ số (tức từ 100.000 USD/năm trở lên). Điều này cho thấy động cơ thực sự của quá trình tích lũy tài sản không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, mà là tiết kiệm được bao nhiêu tiền.

Ông Dave Ramsey, người dẫn chương trình truyền hình “The Ramsey Show” nổi tiếng của Mỹ, tác giả của cuộc khảo sát. Ảnh: WP.

Bí quyết nằm ở tiết kiệm, đầu tư đều đặn và kiểm soát tài chính

Thói quen tiết kiệm đều đặn, chứ không phải mức thu nhập cao, mới là chìa khóa tạo dựng sự giàu có bền vững. Theo nghiên cứu, thành công tài chính của các triệu phú chủ yếu đến từ việc đầu tư liên tục, tránh nợ nần và chi tiêu một cách khôn ngoan.

Phần lớn họ đạt được mục tiêu tài chính nhờ những nguyên tắc này, thay vì dựa vào mức thu nhập cao hoặc xuất thân từ gia đình giàu có. Điều đó cho thấy, mức lương cao không phải yếu tố quyết định sự giàu có; tư duy tài chính và khả năng quản lý tiền bạc mới là điều quan trọng hơn.

Một yếu tố then chốt khác là sự thận trọng trong quản lý chi tiêu. Khảo sát cho thấy: 94% triệu phú cho biết họ luôn chi tiêu ít hơn số tiền kiếm được; gần hai phần ba triệu phú chưa từng duy trì số dư nợ thẻ tín dụng trong suốt cuộc đời.

Thay vì hàng tháng phải vật lộn với áp lực tài chính, họ lựa chọn tránh nợ, kiểm soát chi tiêu và kiên trì tích lũy tài sản.

Bác sĩ không nằm trong top 5

Trong một tập gần đây của chương trình “The Ramsey Show”, Dave Ramsey đã chia sẻ với một khán giả 22 tuổi tên Mark điều mà theo ông, phần lớn sinh viên mới tốt nghiệp chưa từng được nghe: "Chúng tôi đã thực hiện cuộc khảo sát về triệu phú lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 10.167 triệu phú. Một trong những nội dung nghiên cứu là nghề nghiệp phổ biến nhất trong giới triệu phú. Đứng số một là gì? Chính là kỹ sư".

Trong cuốn sách “Baby Steps Millionaires” (Từng bước trở thành triệu phú), dựa trên kết quả của "Khảo sát triệu phú toàn quốc", Ramsey cho biết 5 nghề xuất hiện nhiều nhất trong nhóm triệu phú Mỹ, lần lượt là: 1. Kỹ sư; 2. Kế toán, 3. Giáo viên, 4. Nhân sự trong lĩnh vực kinh doanh và bán hàng, 5. Luật sư.

Điều đáng chú ý là bác sĩ không nằm trong top 5. Theo ông Ramsey, việc giáo viên có mặt trong danh sách này đã tự nó nói lên bí quyết tích lũy tài sản. Giáo viên vốn không phải nghề có thu nhập cao, nhưng lại xếp trên bác sĩ. Điều đó chỉ có thể được lý giải khi chấp nhận kết luận của nghiên cứu: “Xây dựng thói quen tiết kiệm bền bỉ quan trọng hơn nhiều so với việc theo đuổi công việc có mức lương thật cao”.

Dữ liệu khảo sát cũng cho thấy, những người hình thành được thói quen tiết kiệm có khả năng trở thành người giàu cao gấp hơn hai lần so với những người không có thói quen này.

Nói cách khác, nghiên cứu của Dave Ramsey gửi đi một thông điệp đơn giản nhưng đáng suy ngẫm là “làm giàu không chỉ là kiếm được nhiều tiền, mà còn là biết giữ lại và tích lũy tiền một cách kiên trì trong thời gian dài”.

Theo Creaders