Thông điệp năm mới của ông Putin: Đoàn kết dân tộc và niềm tin vào tương lai nước Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin tối 31/12 đã có bài phát biểu truyền thống đón Giao thừa, trong đó nhấn mạnh những thành tựu của đất nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, sự hỗ trợ lẫn nhau và những nhiệm vụ còn ở phía trước.

Bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông Nga, nơi sớm hơn Moscow 9 giờ, là khu vực đầu tiên bước sang năm mới, và ngay sau đó đồng hồ cũng điểm thời khắc giao thừa tại thủ đô Moscow.

Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Nga khẳng định tầm quan trọng tối thượng của việc giữ vững sức mạnh và sự đoàn kết, nhấn mạnh rằng tương lai của đất nước “phần lớn phụ thuộc vào chính chúng ta”.

“Chúng ta dựa vào sức mạnh của chính mình, dựa vào những người đang đứng bên cạnh chúng ta, những người thân yêu nhất – và bản thân chúng ta cũng luôn sẵn sàng ở bên họ. Chính sự hỗ trợ lẫn nhau này mang lại cho chúng ta niềm tin rằng tất cả những điều chúng ta đã hình dung – những hy vọng và kế hoạch của chúng ta – chắc chắn sẽ trở thành hiện thực”, ông Putin nói.

Theo Tổng thống Nga, “công việc, thành công và thành tựu của mỗi người” đang góp phần viết tiếp những trang mới trong “lịch sử hàng nghìn năm” của đất nước. Trong bài phát biểu, ông đặc biệt nhắc tới các binh sĩ và sĩ quan Nga đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, những người đã “nhận lấy trách nhiệm chiến đấu vì Tổ quốc, vì sự thật và công lý”.

“Hàng triệu người trên khắp nước Nga, tôi đảm bảo với các bạn, đang ở bên các bạn trong đêm Giao thừa này – nghĩ về các bạn, trái tim hướng về các bạn và đặt niềm hy vọng nơi các bạn. Chúng ta được gắn kết bởi tình yêu chân thành, vô tư và tận hiến dành cho nước Nga. Tôi chúc tất cả các chiến sĩ và chỉ huy của chúng ta một năm mới hạnh phúc. Chúng tôi tin tưởng vào các bạn và vào chiến thắng của chúng ta”, ông Putin nói, đồng thời nhấn mạnh rằng ngay cả “những người hiện đang ở rất xa – các bạn vẫn luôn ở bên chúng tôi” trong thời khắc lễ hội này.

Nhà lãnh đạo Nga ca ngợi người dân Nga như “một đại gia đình, mạnh mẽ và đoàn kết”, sẵn sàng tiếp tục “lao động và xây dựng, đạt được các mục tiêu và không ngừng tiến lên” vì lợi ích của “nước Nga vĩ đại”.

“Tôi chúc tất cả mọi người sức khỏe và hạnh phúc, sự thấu hiểu và thịnh vượng – và trên hết là tình yêu, nguồn cảm hứng cho mọi điều tốt đẹp. Cầu mong các truyền thống, đức tin và ký ức của chúng ta gắn kết mọi thế hệ và luôn nâng đỡ chúng ta trong mọi việc chúng ta làm”, Tổng thống Vladimir Putin kết luận.

Theo RT