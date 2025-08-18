Thỏa thuận "đình chiến" thương mại Mỹ - Trung: Ai hưởng lợi, ai gặp bất lợi?

VietTimes - Thỏa thuận đạt được vào ngày 12 tháng 8 giữa Bắc Kinh và Washington về việc gia hạn thỏa thuận đình chiến cho đến tháng 11 đã khiến các thị trường chứng khoán lớn trên toàn thế giới tăng điểm.

Các nhà đầu tư tại Trung Quốc đang tăng tốc rót vốn vào những doanh nghiệp then chốt trong chuỗi cung ứng công nghệ cao khi thỏa thuận đình chiến thương mại với Mỹ được gia hạn. Động thái này đang thúc đẩy làn sóng đầu cơ mạnh mẽ và nâng đỡ thị trường chứng khoán Trung Quốc, bất chấp những lo ngại vĩ mô vẫn hiện hữu.

Gần đây, Bắc Kinh và Washington đạt được thống nhất gia hạn “Hiệp định Geneva” thêm ba tháng, kéo dài đến tháng 11. Thỏa thuận vốn chỉ mang tính chất đình chiến tạm thời, không phải giải pháp cuối cùng cho cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, nhưng vẫn được coi là bước đi tích cực trong bối cảnh căng thẳng kéo dài nhiều năm qua.

Ngay sau thông tin này, thị trường tài chính toàn cầu đồng loạt khởi sắc. Chứng khoán Trung Quốc đặc biệt phản ứng mạnh: chỉ số ChiNext, vốn tập trung nhiều doanh nghiệp gắn liền với chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, đã tăng gần 26% kể từ khi hiệp định lần đầu được ký ngày 12/5.

“Các nhà đầu tư Trung Quốc đang phản ứng tích cực trước thực tế là áp lực bên ngoài đã giảm bớt”, ông Hiroya Yamauchi, chuyên gia tại Nikko Asset Management, nhận định.

Ông Jason Lui, Giám đốc chiến lược cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại BNP Paribas, cho rằng việc nới lỏng kiểm soát xuất khẩu song phương, đặc biệt đối với các mặt hàng nhạy cảm như chất bán dẫn và đất hiếm, đã giúp “giảm bớt một số rủi ro cực đoan” từng phủ bóng lên thị trường.

Nvidia, Google, Meta và những “người chiến thắng” mới

Một số doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng AI đang nổi lên như những “cổ phiếu vàng”. Nổi bật nhất là Victory Giant Technology, nhà sản xuất bảng mạch in cho máy chủ AI của Nvidia. Giá trị cổ phiếu của công ty này đã tăng hơn 450% từ đầu năm, trong đó phần lớn bứt phá diễn ra chỉ trong ba tháng gần đây, đưa Victory Giant trở thành mã cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trên ChiNext.

Sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh Nvidia trở thành tâm điểm trong căng thẳng Mỹ - Trung. Washington từng hạn chế xuất khẩu các dòng chip cao cấp sang Trung Quốc, song gần đây đã cho phép bán chip H20. Ông Donald Trump thậm chí còn gợi ý có thể chấp thuận một phiên bản chip cải tiến thấp hơn dựa trên kiến trúc Blackwell mới nhất.

Không chỉ Victory Giant, Zhongji Innolight – nhà sản xuất bộ thu phát quang học cho trung tâm dữ liệu AI của Google và Meta – cũng chứng kiến cổ phiếu tăng gần gấp đôi trong năm nay. Công ty dự kiến lợi nhuận ròng nửa đầu 2024 sẽ tăng tới 86,6% so với cùng kỳ, nhờ nhu cầu bùng nổ cho hạ tầng điện toán.

Tương tự, Everwin Precision, chuyên sản xuất linh kiện cho Apple, Tesla và startup robot hình người Figure của Mỹ, cũng tăng giá trị hơn 50%.

Song song, Cambricon Technologies, doanh nghiệp sản xuất chip được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, đã đạt mức giá cao nhất lịch sử sau thông tin Bắc Kinh khuyến cáo doanh nghiệp hạn chế sử dụng chip H20 của Nvidia. Đây được xem là nỗ lực nhằm xây dựng các “nhà vô địch AI” trong nước.

Ai gặp bất lợi

Trong khi nhiều công ty công nghệ cao hưởng lợi, không phải doanh nghiệp nào cũng được hưởng “quả ngọt” từ thỏa thuận đình chiến. Ngành dệt may và da giày là ví dụ điển hình.

Tập đoàn Công nghiệp Huali, nhà sản xuất giày cho Nike, Converse và Vans, đã mất hơn 30% giá trị cổ phiếu trong năm nay. Ngày 8/8, công ty báo cáo lợi nhuận ròng nửa đầu năm giảm 11,4% so với cùng kỳ. Huali thừa nhận ngành giày thể thao đang đối mặt khó khăn từ nhu cầu tiêu dùng suy yếu, chi phí tăng do tranh chấp thương mại và bất ổn địa chính trị.

Bản thân Nike cũng đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào sản xuất tại Trung Quốc. Giám đốc tài chính Matthew Friend cho biết công ty sẽ hạ tỷ lệ nhập khẩu giày dép từ Trung Quốc xuống mức một chữ số vào năm tài chính 2026, so với 16% hiện tại.

Không chỉ ngành giày, các công ty ngoài chuỗi cung ứng AI cũng chịu tác động nặng nề từ cạnh tranh trong nước và nhu cầu suy giảm. Sản xuất sụt giảm liên tiếp: chỉ số quản lý mua hàng chính thức (PMI) giảm từ 49,7 điểm trong tháng 6 xuống 49,3 điểm trong tháng 7. Chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng lao dốc kể từ tháng 10/2022, tiếp tục giảm mạnh hơn dự báo trong tháng 7.

“Có rất nhiều mối lo ngại nếu bạn nhìn vào các con số vĩ mô,” ông Yamauchi của Nikko Asset Management nhấn mạnh.

Việc gia hạn thỏa thuận đình chiến mang lại niềm tin ngắn hạn cho nhà đầu tư, song chưa đủ để giải quyết gốc rễ xung đột thương mại Mỹ - Trung. Trong khi chuỗi cung ứng công nghệ cao đang hưởng lợi, nhiều ngành truyền thống vẫn chịu sức ép từ thuế quan, chi phí và nhu cầu yếu.

Những tháng tới, sự chú ý sẽ dồn vào vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Trung Quốc. Nếu diễn biến thuận lợi, tâm lý thị trường có thể tiếp tục được củng cố. Ngược lại, bất kỳ rạn nứt nào cũng có thể làm dấy lên biến động mới.

Trong bối cảnh ấy, câu hỏi lớn với các nhà đầu tư không chỉ là “mua cổ phiếu nào”, mà còn là “liệu sự đình chiến này có thực sự mở đường cho một thỏa thuận dài hạn, hay chỉ là khoảng lặng tạm thời trước những cơn sóng lớn hơn?”.

Theo Nikkei Asia