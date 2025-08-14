Quy mô tính toán số hóa của Trung Quốc đứng thứ hai, số lượng bằng sáng chế AI chiếm 60% thế giới

Sức mạnh tính toán số của Trung Quốc đã nhảy vọt lên vị trí thứ hai toàn cầu và lĩnh vực công nghệ mũi nhọn phát triển mạnh mẽ với những số liệu gây sốc trong giới công nghệ thế giới.

Theo Tân Hoa xã, ngày 14/8, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc đã tổ chức họp báo với chủ đề "Hoàn thành Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 với chất lượng cao".

Ông Lưu Liệt Hồng, Cục trưởng Cục Dữ liệu Quốc gia Trung Quốc, cho biết cơ sở hạ tầng số của Trung Quốc đã có sự phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14. Cơ sở hạ tầng số của Trung Quốc hiện ở vào nhóm dẫn đầu thế giới về quy mô và công nghệ.

Từ năm 2020 đến cuối tháng 6/2025, tổng số trạm gốc 5G đã tăng gấp 5 lần, đạt 4,55 triệu, với 226 triệu người dùng băng thông rộng gigabit. Tổng công suất tính toán đã đứng thứ hai trên toàn cầu, thúc đẩy hiệu quả sự phát triển kinh tế và xã hội. Sức mạnh tổng thể của trí tuệ nhân tạo đã đạt được bước nhảy vọt toàn diện và có hệ thống.

Lượng token tiêu thụ hàng ngày (đơn vị cơ bản của văn bản ngôn ngữ) đã vượt quá 30 nghìn tỷ, tăng hơn 300 lần trong năm rưỡi qua. Bằng sáng chế AI chiếm 60% tổng số bằng sáng chế toàn cầu, và những đột phá đang tiếp tục diễn ra trong các lĩnh vực như robot hình người và thiết bị đầu cuối thông minh.

Trung Quốc hiện đứng thứ hai thế giới về tổng công suất tính toán. Ảnh: Xinhua.



Ông Lưu Liệt Hồng chỉ ra rằng Trung Quốc là quốc gia đầu tiên sử dụng dữ liệu làm yếu tố sản xuất. Tính đến cuối tháng 6 năm nay, hơn 35.000 bộ dữ liệu chất lượng cao đã được tạo ra, với tổng dung lượng hơn 400 PB (petabyte). Một petabyte có thể lưu trữ khoảng 500 triệu ảnh độ phân giải cao 2 MB, và 400 PB tương đương với khoảng 140 lần tổng tài nguyên kỹ thuật số của Thư viện Quốc gia Trung Quốc.

Về khu vực phát triển, Dự án "Đông số Tây toán” (Dữ liệu Đông, tính toán Tây) đang được triển khai, thúc đẩy việc triển khai khoa học năng lực tính toán, một loại lực lượng sản xuất mới. 5 trong số 8 trung tâm tính toán lớn nằm ở miền Tây Trung Quốc, điều này sẽ giúp tận dụng lợi thế năng lượng sạch (điện mặt trời) của khu vực và thúc đẩy hiệu quả sự phát triển cân bằng, đồng bộ của các khu vực.

Trung tâm dữ liệu khổng lồ Thất Tinh của Tencent ở tỉnh Quý Châu. Ảnh: Xinhua.



Ông Lưu Liệt Hồng lưu ý rằng ngành công nghiệp thường nói "khuyết chip thiếu linh hồn", phản ánh rõ vấn đề thiếu kiểm soát và độc lập tự chủ của Trung Quốc đối với chip và hệ điều hành cao cấp. Sau nhiều năm nỗ lực bền bỉ, lĩnh vực kỹ thuật số đã đạt được những đột phá trong một số công nghệ cốt lõi quan trọng.

Ông lấy hệ thống "HarmonyOS" của Huawei làm ví dụ, cho thấy sự trỗi dậy nhanh chóng của các hệ điều hành “Made in China” đã thể hiện rõ "những thành tựu phát triển đáng kể".