Dự án trung tâm R&D bán dẫn, AI 10.000 tỷ đồng và loạt dự án sẽ khánh thành dịp Quốc khánh 2/9

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết nhiều dự án, công trình được khánh thành, khởi công chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Trong đó, có 22 dự án nhà ở xã hội, 10 dự án y tế, hạ tầng giao thông 59 dự án...

Chiều 14/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thông tin về lễ khánh thành, khởi công các dự án công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2945 - 2/9/2025).

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết đến ngày 13/8, Bộ đã nhận được thông tin từ 34 tỉnh, thành phố, 17 bộ, ngành và 18 tập đoàn, tổng công ty.

Bộ đã rà soát, tổng hợp được 250 dự án, công trình của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty đủ điều kiện để khánh thành. Trong đó, có 89 công trình đủ điều kiện khánh thành và 161 công trình đủ điều kiện khởi công.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Q.A.

Các dự án trải dài trên nhiều lĩnh vực: Hạ tầng giao thông 59 dự án; công trình dân dụng - đô thị 44 dự án; công trình công nghiệp 57 dự án, công trình; hạ tầng kỹ thuật 36 dự án, công trình; nhà ở xã hội 22 dự án, công trình; nông nghiệp và phát triển nông thôn 6 dự án, công trình; văn hóa, thể thao 3 dự án, công trình; giáo dục 12 dự án, công trình; quốc phòng 1 dự án; Y tế 10 dự án, công trình.

Trong đó, có các công trình tiêu biểu như: Khánh thành Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh của Tập đoàn Vingroup. Theo kế hoạch đầu tư là đến năm 2027 mới hoàn thành, nhưng tham gia vào đợt thi đua quyết liệt của Chính phủ, của các cấp, các ngành, công trình khởi công từ 30/8/2024 và đến 19/ 8 này là khánh thành, rút ngắn nhiều thời gian. Đây là công trình thiết kế rất phức tạp, kiến trúc đẹp, có kết cấu thép siêu trường, siêu trọng.

Cùng khởi công đợt này có Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Viettel, đây là một công trình tiêu biểu để nghiên cứu thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, AI, Data. Tổng mức đầu tư là khoảng 10.000 tỷ đồng.

Khánh thành Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An của tỉnh Nghệ An, tổng mức đầu tư 1.259 tỷ, quy mô là 1.000 giường bệnh; khánh thành Dự án Nhà máy điện gió Hải Anh, giá trị là 1.565 tỷ; Dự án khởi công khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí ở Đà Nẵng, của Đà Nẵng Capital, quy mô là 76,9 ha, tổng mức đầu tư là 79.790 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực giao thông có khánh thành dự án cầu Rạch Miễu - một công trình tiêu biểu, nỗ lực.

"Trước kia là cầu dây văng thì phải thuê tư vấn nước ngoài, nhà thầu nước ngoài, có nhà thầu phụ Việt Nam, thời gian thi công dài. Bây giờ công nghệ t tiến bộ hơn, nhà thầu thiết kế là cũng là nhà thầu Việt Nam, đơn vị thi công cũng là đơn vị thi công Việt Nam, thời gian thi công rút ngắn trước 4 tháng", Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn thông tin.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Lễ khởi công và khánh thành các công trình dự án sẽ được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc, với 80 điểm cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), diễn ra vào sáng 19/8, bắt đầu từ 9h.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng, đóng góp thành tích để chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025).

Qua đây thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, vươn lên, tự lực, tự cường, chủ động phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (bao gồm công trình giao thông, đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo,…), phản ánh sinh động, chân thực sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các chủ thể liên quan và sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân cùng thi đua tham gia thực hiện các dự án, công trình trên cả nước.