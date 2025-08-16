Thấy gì từ việc Trung Quốc tổ chức đại hội thể thao robot hình người đầu tiên trên thế giới?

VietTimes - Đại hội quy tụ khoảng 280 đội đến từ 16 quốc gia, trong đó có 192 đội thuộc các trường đại học và 88 đội đại diện cho doanh nghiệp công nghệ.

Hơn 500 robot hình người sẽ cùng chạy, đá bóng và chơi bóng bàn trong một sự kiện thể thao đặc biệt mang phong cách Olympic, lần đầu tiên được tổ chức trên thế giới.

Lễ khai mạc diễn ra tối thứ Năm (14/08) tại Sân trượt băng tốc độ quốc gia Trung Quốc – địa điểm từng đăng cai Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Trước hàng nghìn khán giả, những chú robot đã có màn biểu diễn nhảy múa và chơi nhạc cụ, đem lại bầu không khí sôi động và khác lạ so với các sự kiện thể thao truyền thống.

Theo truyền thông Trung Quốc, đại hội quy tụ khoảng 280 đội đến từ 16 quốc gia, trong đó có 192 đội thuộc các trường đại học và 88 đội đại diện cho doanh nghiệp công nghệ. Các cuộc thi chính thức bắt đầu từ ngày thứ sáu 15/8 và kéo dài đến hết chủ nhật.

Các robot sẽ tham gia tranh tài ở 26 môn thể thao, từ chạy nước rút 400 mét, bóng đá cho đến bóng bàn. Việc mô phỏng các hoạt động thể thao quen thuộc giúp khán giả dễ dàng quan sát, đồng thời chứng minh khả năng vận động, phối hợp và xử lý tình huống ngày càng tinh vi của robot hình người



Được biết, Unitree đã giành huy chương vàng đầu tiên của sự kiện vào thứ sáu, khi một trong những robot hình người Unitree H1 nhanh nhất của họ đã hoàn thành chặng đua 1.500 mét với thời gian 6:34.

Giới quan sát cho rằng sự kiện lần này là một bước đi mới trong chiến lược phát triển công nghệ robot của Trung Quốc. Quốc gia này đang đẩy mạnh tham vọng trở thành cường quốc trong lĩnh vực robot, cả ở mảng công nghiệp tự động hóa lẫn robot hình người.

Các sự kiện robot cạnh tranh không phải là mới, nhưng quy mô của Đại hội Thể thao Robot Hình người Thế giới (World Humanoid Robot Games) đánh dấu một cơ hội quảng bá toàn cầu cho Trung Quốc trong bối cảnh nước này đang mở rộng nhanh chóng hoạt động sản xuất robot để cạnh tranh với Mỹ .

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã công bố kế hoạch đầu tư 1 nghìn tỷ Yên (138 tỷ USD) vào ngành robot trong hai thập kỷ tới. Thêm vào đó, nước này đã tăng 5% việc lắp đặt robot công nghiệp vào năm 2024 và hiện sở hữu thị trường robot lớn nhất thế giới .

Trước đó, vào tháng 4 năm nay, Bắc Kinh đã gây chú ý khi tổ chức giải bán marathon đầu tiên trên thế giới với sự tham gia của robot hai chân. Song song với đại hội thể thao robot, Hội nghị Robot Thế giới cũng diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 8 đến 12/8, thu hút đông đảo doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước.

Từ năm 2015, chính phủ Trung Quốc đã đưa robot vào danh mục ưu tiên phát triển trong sáng kiến “Made in China 2025” nhằm hiện đại hóa nền công nghiệp quốc gia. Với các sự kiện quy mô quốc tế như đại hội thể thao robot, Trung Quốc không chỉ phô diễn tiến bộ công nghệ mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng dẫn đầu trong cuộc đua toàn cầu về trí tuệ nhân tạo và robot.

Theo Nikkei Asia