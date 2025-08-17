Khám phá cửa hàng bày bán robot hình người ở Trung Quốc

Một cửa hàng ở Bắc Kinh bán robot từ hơn 40 nhà sản xuất nội địa, với mức giá từ vài trăm USD đến hàng trăm nghìn USD. Đây là một trong những cửa hàng đầu tiên ở Trung Quốc bán robot hình người và robot phục vụ tiêu dùng.