Khám phá cửa hàng bày bán robot hình người ở Trung Quốc

Một cửa hàng ở Bắc Kinh bán robot từ hơn 40 nhà sản xuất nội địa, với mức giá từ vài trăm USD đến hàng trăm nghìn USD. Đây là một trong những cửa hàng đầu tiên ở Trung Quốc bán robot hình người và robot phục vụ tiêu dùng.
Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp 5% GDP, kinh tế số đạt tỷ trọng 30% GDP; bảo đảm 100% dân số được phủ sóng 5G, triển khai thí điểm 6G.
Trung Quốc ra mắt máy khắc chip nội địa; Apple sử dụng khung nhôm cho iPhone 17 Pro; Các nhà nghiên cứu sử dụng AI để tiêu diệt vi khuẩn kháng thuốc... là tin KHCN nổi bật ngày 16/8.
Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa công bố và trao các quyết định bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo của các đơn vị thuộc Bộ vào chiều ngày 15/8.
Một loại áo khoác mùa đông có thể điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp với cơ thể người mặc; Chatbot AI của Meta bị tố trò chuyện gợi cảm với trẻ em; Google Photos thêm tính năng mới... là tin KHCN nổi bật ngày 15/8.
Viettel lắp mới 1.700 trạm phát sóng 5G để phủ toàn bộ các địa điểm diễu binh, diễu hành cũng như các sự kiện suốt dịp đại lễ. AI sẽ dự đoán vị trí, thời gian cao điểm và hành vi di chuyển của người dùng để san tải dung lượng data.
Gemini được bổ sung một số tính năng mới; iPhone 17 Air lộ diện qua video ngắn; DeepSeek V2 trì hoãn phát hành vì chip Huawei; Ghép não AI giúp bệnh nhân nói được... là tin KHCN nổi bật ngày 14/8.
Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch điều hành Tập đoàn công nghệ CMC, đề xuất 5 sáng kiến chiến lược để thúc đẩy hợp tác bền vững và toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
MSB ra mắt mini app MSB ngay trên Zalo, người dùng mở tài khoản thanh toán qua liên kết VNeID mà không cần tải app ngân hàng. Mô hình này giúp người dùng trải nghiệm các tiện ích ngân hàng trên Zalo, đơn giản quy trình đăng ký, sử dụng dịch vụ.
Nội dung lan tỏa của KOL vừa cần đảm bảo thông tin chính xác, vừa tạo ra sức hút. Yếu tố "thu hút” không chỉ để giữ lượt xem, mà còn là kênh dẫn tâm lý giúp thông điệp thẩm thấu tự nhiên, bền vững - chuyên gia an ninh mạng Phí Văn Thanh chia sẻ.
Lần đầu tiên một công ty Việt Nam ký hợp đồng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái (UAV) hạng nặng cho Hàn Quốc, với công nghệ nội địa hóa 85%.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập 12 đoàn công tác của Bộ làm việc tại 34 tỉnh, thành trong tháng 8/2025 nhằm nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ khi vận hành bộ máy chính quyền hai cấp.
Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc 2025 tại Seoul, Tập đoàn Công nghệ CMC đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với tập đoàn Samsung C&T, mở ra bước tiến mới cho dự án trung tâm dữ liệu siêu quy mô tại TP HCM.
Elon Musk dọa kiện Apple, Mỹ có thể cho phép NVIDIA bán chip mới nhất cho Trung Quốc, sứa biển làm nhà máy điện lớn nhất nước Pháp ngừng hoạt động... là tin KHCN nổi bật ngày 12/8.
Gần 300 KOL cùng nhà quản lý, doanh nghiệp, nền tảng công nghệ hội tụ nhằm thúc đẩy vai trò của người có ảnh hưởng, góp phần phát triển bền vững môi trường số Việt Nam. NSND Xuân Bắc, ca sĩ Tùng Dương, rapper Đen Vâu... sẽ tham gia sự kiện.
Truyền thông Trung Quốc cho rằng chip H20 của NVIDIA không an toàn; Huawei hé lộ flagship Mate 80 DS; Trung Quốc phát triển công cụ chỉnh sửa gene độ chính xác cao... là tin KHCN nổi bật ngày 11/8.
Robot hình người chưa được tích hợp các công nghệ AI tiên tiến, các nhà sản xuất chạy đua màn hình không đục lỗ, GPT-5 nhận phản hồi trái ngược... là tin KHCN nổi bật ngày 10/8.
Đó là chia sẻ của TS Cao Anh Tuấn, nhà sáng lập Genetica và Life AI, với VietTimes khi trao đổi về chính sách thu hút nhân tài ưu tú từ nước ngoài trở về góp phần xây dựng đất nước.
Việc triển khai tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử từ ngày 1/10 đánh dấu bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.
Mẫu robot hình người của VinMotion đã xuất hiện tại lễ kỷ niệm 32 năm thành lập tập đoàn Vingroup vào tối 8/8.
Robot hình người có thể chơi trống trong ban nhạc, DJI ra mắt robot lau hút trang bị công nghệ như drone, người dùng Google có xu hướng giảm tỷ lệ nhấp vào kết quả tìm kiếm truyền thống... là tin KHCN nổi bật ngày 9/8.