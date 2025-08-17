Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Khoa học - Công nghệ

Khám phá cửa hàng bày bán robot hình người ở Trung Quốc

Đăng Khoa
Đăng Khoa

Một cửa hàng ở Bắc Kinh bán robot từ hơn 40 nhà sản xuất nội địa, với mức giá từ vài trăm USD đến hàng trăm nghìn USD. Đây là một trong những cửa hàng đầu tiên ở Trung Quốc bán robot hình người và robot phục vụ tiêu dùng. 

Video robot hình người được bày bán ở Trung Quốc

Robot hình người Trung Quốc
