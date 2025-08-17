Tin nóng công nghệ 17/8: Kỹ thuật chụp não "trong suốt", Trung Quốc siết quy định pin dự phòng

Kỹ thuật chụp mới khiến não và nội tạng trở nên "trong suốt", Trung Quốc siết quy định an toàn với pin sạc dự phòng, Google Chrome "khoác áo mới"... là tin KHCN nổi bật ngày 17/8.

1. Trung Quốc siết chặt quy định an toàn với pin sạc dự phòng sau hàng loạt sự cố cháy nổ

Chính phủ Trung Quốc chính thức yêu cầu các nhà sản xuất pin sạc dự phòng (power banks) bắt buộc phải có chứng nhận an toàn "3C" - China Compulsory Certification, trước khi được sản xuất, phân phối hoặc bán tại thị trường nội địa. Mặc dù không cấm tuyệt đối các thiết bị thiếu chứng nhận, quy định mới cho phép cơ quan chức năng cấm sử dụng các thiết bị này tại phương tiện công cộng hoặc các địa điểm công cộng.

Trước đó, kể từ 28/6, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã ra thông báo cấm hành khách mang theo pin sạc dự phòng không có dấu 3C, có dấu hiệu nhãn mác không rõ ràng hoặc thuộc lô sản phẩm bị thu hồi khi lên các chuyến bay nội địa. Hàng loạt sự cố liên quan đến cháy nổ pin sạc (đã ghi nhận tới 15 vụ chỉ trong năm 2025 trên các chuyến bay tại Trung Quốc) được coi là nguyên nhân dẫn đến các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt này.

2. EU trì hoãn tuyên bố thương mại chung với Mỹ vì tranh cãi về quy định số

Theo báo cáo của Financial Times, Liên minh châu Âu (EU) đang ngăn cản Mỹ can thiệp vào các quy định số của khối, là một trong những nguyên nhân khiến tuyên bố chung nhằm chính thức hóa thỏa thuận thương mại hồi tháng trước chưa được công bố. Phía Mỹ coi các quy định này như "rào cản phi thuế quan", trong khi EU khẳng định họ sẽ không điều chỉnh lại luật của mình.

Bản tuyên bố chung ban đầu được kỳ vọng sẽ ra mắt vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Ủy ban châu Âu công bố thỏa thuận vào cuối tháng 7. Thỏa thuận thương mại này đã đặt mức thuế nhập khẩu 15% lên hầu hết hàng hóa EU, chưa đến một nửa mức thuế ban đầu mà Mỹ đe dọa, và giúp tránh được một cuộc chiến thương mại lớn giữa hai bên.

3. Google Chrome và Google Photos trên Android được "khoác áo mới"

Google đã triển khai bản cập nhật giao diện Material 3 Expressive cho ứng dụng Chrome trên Android, mang đến thiết kế gồm các khung chứa (containers) chia nhóm cài đặt như “You and Google”, “Basics”, “Passwords and Autofill”, và “Advanced”, với đường kẻ mảnh hơn và font chữ nhỏ lại cho cảm giác tinh tế hơn.

Ứng dụng Google Photos cũng được làm mới với Material 3. Người dùng có thể chọn hình dạng khung hiển thị ảnh đại diện (face picker) thay cho kiểu tròn truyền thống, đồng thời có các tab bộ lọc mới cho phép hiển thị riêng các album do người dùng tạo hoặc do người khác chia sẻ, giúp giảm việc cuộn qua danh sách album dài.

4. Thượng nghị sĩ Mỹ điều tra Meta sau vụ chatbot gợi chuyện tình cảm với trẻ

Vào ngày 15/8/2025, Thượng nghị sĩ Josh Hawley (Đảng Cộng hòa, bang Missouri) khởi động một cuộc điều tra chính thức nhằm vào tập đoàn Meta, sau khi xuất hiện báo cáo nội bộ cho thấy chatbot của Meta đã từng được cho phép "giao tiếp lãng mạn hoặc gợi cảm với trẻ em". Nghị sĩ Hawley đề nghị Meta cung cấp các tài liệu như bản thảo tiền chính sách, đánh giá rủi ro nội bộ và thông tin liên lạc với cơ quan quản lý liên quan đến bảo vệ trẻ vị thành niên và giới hạn AI về lời khuyên y tế.

Meta xác nhận tính xác thực của tài liệu nội bộ nhưng khẳng định những nội dung gây tranh cãi không phản ánh chính sách hiện hành và đã được loại bỏ sau khi báo chí phanh phui. Một số thượng nghị sĩ hai đảng, gồm Josh Hawley và Ron Wyden, đã lên tiếng chỉ trích Meta, cho rằng cần luật mạnh hơn để bảo vệ trẻ em khỏi AI, đặt ra câu hỏi về việc liệu Meta có đánh lừa công chúng hoặc cơ quan quản lý hay không.

5. Kỹ thuật mới của Trung Quốc làm cho hình ảnh não trở nên trong suốt

Một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Thanh Hoa ở Trung Quốc vừa phát triển một phương pháp mới để làm cho các cơ quan như não hoặc tim trở nên trong suốt, đồng thời vẫn giữ nguyên cấu trúc sinh học bên trong. Kỹ thuật này mang đến hình ảnh ba chiều rất sắc nét và sống động, giúp quan sát chi tiết tế bào và phân tử mà không cần phải làm tổn thương mô.

Phương pháp mới hứa hẹn mở ra bước tiến lớn trong nghiên cứu giải phẫu học và y học hình ảnh, cho phép các nhà khoa học khảo sát phần sâu bên trong cơ quan ở cấp độ tế bào một cách trực quan và chính xác hơn. Điều này có thể hỗ trợ khám phá quy mô lớn về cấu trúc và hoạt động sinh học, từ đó thúc đẩy các ứng dụng trong chẩn đoán và nghiên cứu bệnh.

