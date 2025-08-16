Tin nóng công nghệ 16/8: Trung Quốc công bố máy khắc chip nội địa; iPhone 17 Pro dùng nhôm toàn thân

Trung Quốc ra mắt máy khắc chip nội địa; Apple sử dụng khung nhôm cho iPhone 17 Pro; Các nhà nghiên cứu sử dụng AI để tiêu diệt vi khuẩn kháng thuốc... là tin KHCN nổi bật ngày 16/8.

1. Apple có thể quay lại sử dụng khung nhôm toàn thân cho iPhone 17 Pro

Hình ảnh rò rỉ khung nhôm iPhone 17 Pro. Ảnh: Apple Insider

Hình ảnh rò rỉ mới đây trên Apple Insider cho thấy khung máy iPhone 17 Pro được gia công hoàn toàn từ nhôm, bao gồm cả phần nổi của cụm camera, thay vì kính như trên iPhone 16 Pro. Điều này đồng nghĩa với việc Apple có thể loại bỏ thiết kế “kính kẹp” truyền thống để chuyển sang một kết cấu thân nhôm liền mạch, chỉ giữ lại một khu vực kính nhỏ để hỗ trợ sạc không dây MagSafe.

Việc chuyển từ titan trở lại nhôm nhằm giảm trọng lượng, cải thiện khả năng tản nhiệt (đặc biệt hữu ích khi máy trang bị chip hiệu năng cao như A19 Pro) và tiết kiệm chi phí sản xuất. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng có thể ảnh hưởng đến độ bền và cảm giác cao cấp của máy, vốn từng được Apple nhấn mạnh khi ra mắt iPhone 15 Pro và 16 Pro.

2. Trung Quốc ra mắt máy khắc chip bằng chùm electron nội địa đầu tiên, tên gọi Xizhi

Ảnh minh họa: Phone Arena

Trung Quốc vừa công bố máy khắc chip bằng chùm electron thương mại đầu tiên nội địa, mang tên Xizhi, phát triển tại Viện Nghiên cứu Lượng tử thuộc Đại học Chiết Giang ở Hàng Châu. Thiết bị sử dụng chùm electron hội tụ để khắc trực tiếp họa tiết mạch lên wafer silicon, với độ chính xác cao, bề rộng đường khắc đạt 8 nm và sai số chỉ 0,6 nm, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Mặc dù máy Xizhi không thể sản xuất chip hàng loạt như các hệ thống DUV hay EUV, nó có giá trị thực tiễn lớn trong giai đoạn thử nghiệm và R&D, đặc biệt với chip lượng tử hoặc sản phẩm mẫu. Máy được giới chuyên gia ví như “cây bút nano” có thể khắc bản đồ thành phố lên sợi tóc, nhấn mạnh độ tinh xảo và linh hoạt trong quá trình thiết kế.

Làn sóng phát triển này đánh dấu một bước tiến trong chiến lược tự lực công nghệ, giúp giải quyết tình trạng phụ thuộc vào các thiết bị nhập khẩu, vốn bị hạn chế do các lệnh kiểm soát xuất khẩu từ Mỹ và các nước phương Tây.

3. iOS 26 beta 3 hiện đã có sẵn với 7 nhạc chuông mới và nhiều tính năng mới

iOS 26. Ảnh: BGR

Apple vừa phát hành iOS 26 public beta 3, mang đến trải nghiệm mượt mà hơn với các cải tiến đáng chú ý về thiết kế và hiệu năng. Giao diện Liquid Glass đã được điều chỉnh để tăng độ đọc, trong đó các thanh điều hướng và hiệu ứng kính đều có độ mờ tốt hơn, dễ nhìn hơn so với trước đó. Trình khởi động hệ thống cũng được tinh chỉnh lại với các hiệu ứng trực quan rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, iOS 26 beta 3 còn bổ sung thêm bảy nhạc chuông mới, gồm sáu biến thể từ âm điệu “Reflection” và một bản gốc mang tên “Little Bird”.

Ngoài ra, iOS 26 beta 3 còn cập nhật một số tính năng phụ trợ: ứng dụng Preview được thiết kế lại với các nút bấm lớn hơn, chế độ "Classic Mode" trong ứng dụng máy ảnh giờ là lựa chọn duy nhất còn hiển thị, giúp điều hướng dễ dàng hơn. Phiên bản beta này được phát hành cùng lúc với bản beta 3 của iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26 và tvOS 26, làm tiền đề cho phiên bản chính thức dự kiến ra mắt mùa thu năm nay.

4. Meta thực hiện lần tái cơ cấu thứ tư trong 6 tháng để đẩy nhanh tham vọng AI

Ảnh minh họa: Reuters

Meta đang lên kế hoạch cho lần tái cơ cấu thứ tư trong vòng sáu tháng đối với bộ phận trí tuệ nhân tạo (AI), theo The Information. Đơn vị AI mới mang tên Superintelligence Labs sẽ được chia thành bốn nhóm chuyên trách gồm: phòng thí nghiệm mới tạm gọi là "TBD Lab", đội ngũ phụ trách sản phẩm như trợ lý AI Meta, nhóm hạ tầng và phòng nghiên cứu lâu dài FAIR (Fundamental AI Research). Động thái này thể hiện quyết tâm của Meta trong việc theo đuổi mục tiêu phát triển trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) có khả năng suy nghĩ vượt con người, dưới sự dẫn dắt của CEO Mark Zuckerberg.

Công ty cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng dữ liệu với kế hoạch chi tiêu vốn năm 2025 ở mức 66-72 tỷ USD. Meta đã hợp tác với PIMCO và Blue Owl Capital để huy động 29 tỷ USD cho dự án trung tâm dữ liệu tại Louisiana. Việc tái cơ cấu liên tiếp cho thấy Meta đang tăng tốc trong cuộc đua AI toàn cầu, tập trung cả vào nghiên cứu dài hạn lẫn triển khai sản phẩm để nhanh chóng đưa công nghệ mới ra thị trường.

5. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng AI để tiêu diệt vi khuẩn kháng thuốc

Ảnh minh họa: Getty Images

Các nhà nghiên cứu tại MIT đã áp dụng trí tuệ nhân tạo tạo ra kháng sinh hoàn toàn mới, có khả năng tiêu diệt hai loại siêu vi khuẩn kháng thuốc nguy hiểm: Neisseria gonorrhoeae (gây bệnh lậu) và Staphylococcus aureus (MRSA). AI được dùng để sinh ra hàng triệu hợp chất tiềm năng, sau đó được lọc qua các tiêu chí khắt khe nhằm đảm bảo an toàn cho con người và khác biệt so với các kháng sinh hiện hành. Cuối cùng, các nhà khoa học đã thu hẹp danh sách xuống còn một vài ứng viên triển vọng và thử nghiệm thành công trên đĩa petri và trong mô hình chuột, cho thấy hiệu quả chống nhiễm MRSA và lậu.

Đây đánh dấu bước tiến lớn trong lĩnh vực khám phá kháng sinh nhờ khả năng AI chạm vào không gian hóa học mà trước đây chưa thể tiếp cận. Các hợp chất NG1 (dành cho lậu) và DN1 (dành cho MRSA) thể hiện cấu trúc mới và cơ chế tác động khác biệt, đặc biệt là phá vỡ màng tế bào vi khuẩn, giảm rủi ro kháng thuốc trong tương lai. Mặc dù rất hứa hẹn, nhưng những loại thuốc này còn cần được hoàn thiện thêm và trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trước khi có thể đưa vào ứng dụng thực tế.

Theo Reuters, BGR, Phone Arena