Trung Quốc cảnh báo các công ty công nghệ mua chip AI Nvidia H20

VietTimes - Giới chức Trung Quốc đã khuyến cáo doanh nghiệp trong nước không nên dùng chip H20, đặc biệt cho các dự án liên quan đến chính phủ hoặc an ninh quốc gia của cả doanh nghiệp nhà nước lẫn tư nhân.

Chính quyền Trung Quốc đang gia tăng áp lực đối với các công ty công nghệ trong nước liên quan đến việc mua chip H20 của Nvidia.

Theo nguồn tin từ Reuters, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) cùng các cơ quan chức năng đã triệu tập đại diện các tập đoàn internet lớn như Tencent, ByteDance, Baidu cũng như một số công ty công nghệ nhỏ hơn, yêu cầu giải thích lý do nhập khẩu loại chip này và bày tỏ lo ngại về nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm.

Nguồn tin cho biết, tại các cuộc họp diễn ra trong những tuần gần đây, nhà chức trách đặt câu hỏi vì sao các công ty lại cần mua chip từ Nvidia trong khi thị trường đã có các sản phẩm tương tự do doanh nghiệp nội địa cung cấp. Đặc biệt, phía Trung Quốc lo ngại các tài liệu mà Nvidia yêu cầu đối tác nộp để chính phủ Mỹ xem xét có thể chứa dữ liệu khách hàng và thông tin quan trọng.

Dù vậy, các công ty sẽ không bị cấm việc mua chip H20. Nvidia khẳng định sản phẩm này “không phải là chip quân sự hay dành cho hạ tầng chính phủ”, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc vốn có nguồn cung chip nội địa dồi dào và không phụ thuộc vào công nghệ Mỹ cho các hoạt động của chính phủ.

Theo Bloomberg News, giới chức Trung Quốc đã khuyến cáo doanh nghiệp trong nước không nên dùng chip H20, đặc biệt cho các dự án liên quan đến chính phủ hoặc an ninh quốc gia của cả doanh nghiệp nhà nước lẫn tư nhân. Một số công ty thậm chí đã nhận được thông báo chính thức.

Được biết, chip H20 được Nvidia phát triển riêng cho Trung Quốc sau khi Mỹ áp đặt lệnh hạn chế xuất khẩu đối với các bộ xử lý AI tiên tiến hơn vào cuối năm 2023. Đây là dòng chip AI tinh vi nhất mà Nvidia được phép bán tại Trung Quốc.

Đầu năm 2025, chính quyền Mỹ đã cấm xuất khẩu H20 sang Trung Quốc nhưng đến tháng 7 vừa qua, lệnh này được đảo ngược sau thỏa thuận giữa Nvidia và chính quyền Trump. Tháng trước, CAC đã triệu tập đại diện Nvidia, yêu cầu giải thích liệu chip H20 có tiềm ẩn những rủi ro bảo mật, ảnh hưởng đến dữ liệu và quyền riêng tư của người dùng hay không.

Tầm quan trọng của thị trường này đối với Nvidia là rất lớn: trong năm tài chính kết thúc ngày 26/1, công ty thu về 17 tỷ USD doanh thu từ Trung Quốc, tương đương 13% tổng doanh thu toàn cầu.

Trung Quốc thúc đẩy tự chủ công nghệ giữa áp lực từ Mỹ

Bắc Kinh đang đẩy mạnh phát triển chip AI nội địa, với những cái tên như Huawei được cho là đã chế tạo bộ xử lý có khả năng cạnh tranh với H20. Tuy nhiên, lệnh cấm của Mỹ đối với thiết bị sản xuất chip tiên tiến, bao gồm máy in thạch bản, đang hạn chế đáng kể khả năng mở rộng sản xuất trong nước.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây chia sẻ ông có thể cho phép Nvidia bán phiên bản tinh gọn của chip Blackwell tiên tiến tại Trung Quốc. Động thái này diễn ra bất chấp lo ngại từ Washington rằng năng lực AI của Mỹ có thể bị Bắc Kinh tận dụng cho mục đích quân sự.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ duy trì ổn định chuỗi cung ứng chip toàn cầu. Tuần trước, chính quyền ông Trump cũng xác nhận thỏa thuận chưa từng có với Nvidia và AMD, theo đó hai hãng này sẽ chia cho chính phủ Mỹ 15% doanh thu từ việc bán một số chip tiên tiến tại Trung Quốc.

Theo Reuters