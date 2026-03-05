Người mua vàng ngày vía Thần Tài lỗ hay lãi sau 1 tuần?

Vàng JSC bán ra hôm nay 5/3 cao hơn ngày vía Thần Tài (26/2, mùng 10 Tết) nhưng người mua vẫn lỗ vì chênh lệch giá mua vào bán ra.

Chiều 5/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, DOJI, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC tại 181,7 – 184,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), cùng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Nếu khách hàng mua vàng SJC từ ngày vía Thần Tài (26/2) với giá 184 triệu đồng/lượng thì đang lỗ 2,3 triệu đồng sau 1 tuần.

Theo quan niệm dân gian, Thần Tài là vị thần mang lại tài lộc và may mắn trong kinh doanh. Vì vậy, vào ngày vía Thần Tài, nhiều người thường mua vàng để lấy may và gửi gắm kỳ vọng về 1 năm làm ăn thuận buồm xuôi gió, tiền bạc dồi dào.

Tuy nhiên, thực tế nhiều năm qua cho thấy mức chênh lệch giá mua - bán vàng bị đẩy lên cao vào ngày vía Thần Tài, thậm chí gấp nhiều lần so với ngày thường. Khi người dân đồng loạt đổ xô mua vàng trong cùng một thời điểm sẽ khiến thị trường biến động mạnh. Như vậy, khách hàng gần như khó có cơ hội sinh lời trong ngắn hạn.

Nguồn: Thông tin doanh nghiệp công bố.

Trên thị trường thế giới, giá kim loại quý cũng có chiều hướng “hạ nhiệt” trong chiều nay (5/3) theo giờ Việt Nam. Giá vàng thế giới giao dịch ở mức 5.162 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng là 26.307 đồng/USD, giá vàng tương đương 164 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 20 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia cho rằng, dù căng thẳng Trung Đông vẫn “nóng” nhưng giá kim loại quý giảm trước những quyết định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giới đầu tư dự báo cơ quan này có thể giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến. Khi lãi suất đi lên, nhà đầu tư có xu hướng điều chuyển dòng tiền sang các tài sản sinh lời khác như trái phiếu hoặc tiền gửi.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng nhận định giá vàng có thể biến động trong thời gian tới khi tình hình địa chính trị leo thang.

Chứng khoán Maybank cho rằng vàng tiếp tục được nhấn mạnh với vai trò tài sản trú ẩn. Khi rủi ro địa chính trị gia tăng và niềm tin vào các tài sản rủi ro suy yếu, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản an toàn nhằm bảo toàn vốn trước những cú sốc khó lường từ thị trường quốc tế.

Theo Chứng khoán Mirae Asset, với lo ngại rủi ro lạm phát tăng vọt và các rủi ro căng thẳng địa chính trị leo thang, dòng tiền của nhà đầu tư thường có xu hướng dịch chuyển sang các "tài sản trú ẩn an toàn" như vàng trong thời gian tới.