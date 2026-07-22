Vì sao lợi nhuận Hóa chất Đức Giang “bốc hơi” hơn 50% trong quý II?

Hoá chất Đức Giang ghi nhận 440 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý II, giảm 51% so với cùng kỳ do chi phí nguyên vật liệu tăng cao và khai trường 25 tạm dừng hoạt động.

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II với 2.415 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 17% so với cùng kỳ. Lãi gộp giảm 54% xuống 455 tỷ đồng do giá vốn “đi lên”.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế Hoá chất Đức Giang đạt 440 tỷ đồng, giảm 51% so với quý II/2025.

Theo giải trình, kết quả kinh doanh kém sắc do chi phí nguyên vật liệu đầu vào như lưu huỳnh, điện, than cốc, amoniac... tăng mạnh.

Bên cạnh đó, quý II/2026, khai trường 25 tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra nên công ty cũng sử dụng toàn bộ quặng nhập khẩu và mua ngoài dẫn tới giá vốn mặt hàng phốt pho vàng cao hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần 4.540 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 870 tỷ đồng, giảm 50% so với nửa đầu năm 2025.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của công ty đạt 19.271 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng 46% lên 2.459 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên vật liệu (1.555 tỷ đồng).

Nguồn: Thuyết minh BCTC Hoá chất Đức Giang.

Đáng chú ý, khoản tiền, tiền gửi ngân hàng của Hoá chất Đức Giang giảm mạnh so với đầu năm.

Tính đến cuối quý II, khoản này của công ty chỉ còn 10.921 tỷ đồng, trong khi đầu năm là 13.105 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng dư nợ vay đến cuối quý II gần 1.870 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Toàn bộ đều là các khoản vay ngắn hạn từ các ngân hàng như BIDV, VietinBank, ACB…

Nguồn: Thuyết minh BCTC Hoá chất Đức Giang.

Đặt mục tiêu lãi thấp nhất 6 năm

Cùng ngày, Hóa chất Đức Giang cũng đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 13/8 tại Hà Nội.

Năm 2026, Hoá chất Đức Giang đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 10.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận mục tiêu thấp nhất kể từ năm 2020 và giảm gần 50% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Về phương án phân phối lợi nhuận, công ty đặt mục tiêu chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tổng tỷ lệ 80% (8.000 đồng/cổ phiếu). Trước đó, công ty đã tạm ứng cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30%, như vậy, tỷ lệ còn lại cần chi trả là 50%.

Năm 2026, Hoá chất Đức Giang dự kiến tỷ lệ chi trả là 30%.

Về kế hoạch đầu tư, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực hoàn thiện Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn với tổng vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, hướng tới đưa nhà máy vào vận hành trong quý IV/2026.

Đồng thời, công ty sẽ cơ cấu lại hoạt động của Nhà máy Ắc quy Tia Sáng, Nhà máy Cồn và Nhà máy Phân bón Đắk Nông nhằm nâng cao hiệu quả; nâng cấp Nhà máy Chất tẩy rửa tại Hưng Yên; mở rộng đầu tư vào lĩnh vực hóa chất tinh khiết, hệ thống tinh chế phốt pho chất lượng cao và axit phosphoric (H₃PO₄) phục vụ ngành điện tử, bán dẫn.

Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến hoàn thiện hồ sơ dự án bất động sản Đức Giang, mở rộng kho Đình Vũ để phục vụ hoạt động nhập khẩu dung môi, đồng thời đầu tư mở rộng hệ thống chế biến và tái sử dụng thạch cao CaSO₄.