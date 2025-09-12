Thần đồng AI bỏ OpenAI về Trung Quốc gia nhập Tencent với mức lương "khủng"

Ngày 11/9, tin Diêu Thuận Vũ (Yao Shunyu), nhà nghiên cứu AI nổi tiếng, cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa và chủ trang blog lừng danh "AI Second Half", đã rời OpenAI gia nhập nhóm Hunyuan Large Model của Tencent gây xôn xao trong giới.

Mập mờ chuyện Diêu Thuận Vũ gia nhập Tencent

Thông tin này ngay lập tức đã làm dậy sóng cộng đồng AI, với tin đồn về "mức lương năm 100 triệu nhân dân tệ" càng làm dấy lên cuộc bàn luận. Những tin đồn liên quan lan truyền nhanh chóng. Theo bài đăng của người dùng mạng xã hội Xiaohongshu @Top Chinese Science and Technology Innovation Community, một số cư dân mạng tiết lộ rằng Diêu Thuận Vũ vào tuần trước đã tham dự một cuộc họp tại Tencent.

Tuy nhiên, sáng nay (12/9), Tài khoản WeChat chính thức của Tencent, Blackboard News, đã đăng một bài viết rằng "cựu CEO của OpenAI, Diêu Thuận Vũ đã gia nhập Tencent với mức lương vượt quá 100 triệu nhân dân tệ" là "tin đồn". Tuy nhiên, một số cư dân mạng đặt câu hỏi liệu lời bác bỏ này có nghĩa là "Diêu không gia nhập Tencent" hay "Diêu không nhận được mức lương trăm triệu nhân dân tệ" thì không rõ.

Tuy nhiên, tin đồn này không phải là vô căn cứ. Theo nhiều nguồn tin, Diêu Thuận Vũ thực sự đã rời khỏi OpenAI.

Tencent đóng dấu "Tin đồn" vào thông tin nói Diêu Thuận Vũ đã bỏ OpenAI về Tencent nhận mức lương trăm triệu NDT. Ảnh: Sina.



Cuộc cạnh tranh giành nhân tài AI đang ngày càng trở nên khốc liệt. Ở Mỹ, Mark Zuckerberg của Meta đã công khai đưa ra mức lương lên tới hàng trăm triệu USD để chiêu mộ các nhà nghiên cứu AI hàng đầu từ nhiều công ty khác nhau. Ở Trung Quốc, các công ty lớn cũng đang đầu tư mạnh mẽ để đảm bảo đội ngũ cốt lõi của mình. Những tin tương tự dự kiến ​​sẽ tiếp tục xuất hiện.

Diêu Thuận Vũ - từ Đại học Thanh Hoa đến OpenAI

Diêu Thuận Vũ, năm nay 28 tuổi, tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa và có bằng Tiến sĩ Khoa học Máy tính tại Đại học Princeton, đã gia nhập OpenAI vào tháng 8/2024.

Trước khi gia nhập OpenAI, anh đã có một loạt đóng góp đột phá cho lĩnh vực tác nhân thông minh dựa trên ngôn ngữ: tạo ra ToT (Tree of Thought), cho phép AI giải quyết các vấn đề phức tạp thông qua suy luận đa đường; sản phẩm ReAct, cho phép AI hành động trong quá trình suy luận; sản phẩm CoALA, cung cấp kiến ​​trúc nhận thức mô-đun cho các tác nhân AI…

Ngoài ra, Diêu Thuận Vũ còn tham gia phát triển chuẩn mực kỹ thuật phần mềm nổi tiếng SWE-Bench và môi trường trang web thương mại điện tử mô phỏng WebShop, thúc đẩy sự phát triển của các tác nhân AI. Cho đến nay, các bài báo của anh đã nhận được hơn 15.000 trích dẫn. Gia nhập OpenAI vào tháng 8/2024, tức là một năm bốn tháng trước, nhưng hồ sơ LinkedIn của anh chưa được cập nhật.

Thông tin nói Diệp Thuận Vũ đã rời bỏ OpenAI. Ảnh: QQnews.



Trong thời gian làm việc tại OpenAI, Diêu Thuận Vũ là một nhà khoa học nghiên cứu, tập trung vào việc phát triển các mô hình ngôn ngữ quy mô lớn từ nghiên cứu lý thuyết sang ứng dụng thực tế, đặc biệt là phát triển các tác nhân AI.

Anh đã lãnh đạo việc phát triển mô hình và sản phẩm tác nhân đầu tiên được phát hành của OpenAI, Tác nhân Sử dụng Máy tính (CUA), chuyên tạo ra các tác nhân AI đa năng tương tác với thế giới kỹ thuật số. Anh cũng tham gia vào dự án Nghiên cứu Sâu.

Trên thực tế, ngay từ khi ChatGPT-2 ra đời, Diêu đã nhìn thấy trước tiềm năng của các mô hình ngôn ngữ và tiên phong trong nghiên cứu về cách chuyển đổi chúng thành "tác nhân tư duy", thể hiện tầm nhìn học thuật đáng chú ý.

Với tư cách là người đứng đầu bộ phận nghiên cứu nội bộ, Diêu đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác chiến lược của OpenAI với Jony Ive (cựu giám đốc thiết kế của Apple) và công ty LoveFrom/IO của ông, Sự hợp tác này nhằm mục đích khám phá các thiết bị phần cứng AI không màn hình, nhận biết ngữ cảnh mới, và anh đã dẫn dắt các nghiên cứu liên quan trong gần một năm. Nhìn chung, công trình của Diêu Thuận Vũ tại OpenAI kế thừa và mở rộng nghiên cứu của anh trong thời gian học tiến sĩ tại Đại học Princeton (ví dụ: ReAct và Tree of Thoughts), chuyên tâm thúc đẩy tự động hóa và ứng dụng AI trong thế giới kỹ thuật số thực tế.

Một diễn đàn của người Hoa viết về Diêu Thuận Vũ bỏ OpenAI về Tencent.

﻿Ảnh: Sina.



Vào tháng 4/2025, Diêu Thuận Vũ đã đăng một bài viết trên blog có tựa đề "Nửa sau", trong đó ông đề xuất khái niệm "Nửa sau của AI" (AI Second Half), được coi là một bước chuyển đổi mô hình mang tính bước ngoặt trong nghiên cứu AI. Lý thuyết cốt lõi của bài viết là lĩnh vực này đang chuyển từ "đào tạo các mô hình ngày càng mạnh mẽ hơn" sang "xác định và đánh giá các nhiệm vụ thực sự hữu ích".

Năm 2024, ở tuổi 27, Diêu Thuận Vũ được tạp chí MIT Technology Review vinh danh trong danh sách "35 Innovators Under 35" (35 nhà sáng tạo công nghệ tuổi dưới 35” tại Trung Quốc, trở thành người trẻ tuổi nhất trong số những người được vinh danh.

Ngoài các công trình nghiên cứu, Diêu Thuận Vũ còn là đồng sáng lập Câu lạc bộ Rap Sinh viên Đại học Thanh Hoa và đồng chủ tịch Hội đồng Chủ tịch Lớp Yao (Diêu ban). Liệu nhà khoa học nghiên cứu trẻ tuổi này sẽ mang đến những bất ngờ mới mẻ nào tiếp theo? Nhiều người đang tiếp tục mong chờ.