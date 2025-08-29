Hàn Quốc tăng chi tiêu ngân sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng do AI dẫn dắt

VietTimes - Kế hoạch chi tiêu năm tới tăng 8,1% so với năm 2025, một bước nhảy vọt đáng kể so với mức tăng 2,5% của năm nay.

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch ngân sách cho năm 2026 với tổng chi tiêu lên tới 728 nghìn tỷ won (524,44 tỷ USD), đánh dấu mức tăng nhanh nhất trong bốn năm qua. Động thái này cho thấy sự thay đổi chính sách tài khóa dưới thời tân Tổng thống Lee Jae Myung, từ ưu tiên tính bền vững sang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách tăng cường đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Kế hoạch chi tiêu năm tới tăng 8,1% so với năm 2025, một bước nhảy vọt đáng kể so với mức tăng 2,5% của năm nay. Ông Lee Jae Myung, người nhậm chức vào ngày 4 tháng 6, đã cam kết thực hiện một chính sách tài khóa mở rộng, trái ngược hoàn toàn với chính sách thắt chặt của người tiền nhiệm Yoon Suk Yeol.

Theo Bộ trưởng Tài chính Koo Yun-cheol, chính sách tài khóa lần này cần phải "tạo ra tia lửa phục hồi" cho nền kinh tế. Kế hoạch ngân sách 2026 tập trung vào ba lĩnh vực chính:

Công nghệ và Công nghiệp: Chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D) sẽ tăng kỷ lục 19,3% lên 35,3 nghìn tỷ won (25,4 tỷ USD), chủ yếu dành cho đầu tư vào AI và các chính sách công nghiệp trọng điểm. Chi tiêu cho ngành công nghiệp văn hóa cũng tăng 8,8% lên 9,6 nghìn tỷ won (6,9 tỷ USD) để tiếp tục phát triển một lĩnh vực đang bùng nổ toàn cầu.

Hỗ trợ xuất khẩu: Để đối phó với những rào cản từ mức thuế quan cao hơn của Hoa Kỳ, chính phủ sẽ tăng chi tiêu hỗ trợ các nhà xuất khẩu lên 14,7%, đạt 32,3 nghìn tỷ won (23,3 tỷ USD).

Phúc lợi xã hội và quốc phòng: Chi tiêu cho phúc lợi xã hội sẽ tăng 8,2% lên 269,1 nghìn tỷ won (193,8 tỷ USD), với nhiều dự án nhằm giải quyết tỷ lệ sinh đang ở mức thấp nhất thế giới. Chi tiêu quốc phòng cũng tăng 8,2% lên 66,3 nghìn tỷ won (47,8 USD), tương đương 2,4% GDP.

Mặc dù có kế hoạch chi tiêu đầy tham vọng, Bộ Tài chính Hàn Quốc cũng dự báo thâm hụt ngân sách sẽ tăng mạnh lên 4,0% GDP vào năm 2026, so với mức 2,8% của năm 2025. Tỷ lệ nợ công trên GDP cũng được ước tính tăng từ 48,1% lên 51,6%.

Trong tương lai, chính phủ dự kiến sẽ giảm tốc độ tăng trưởng chi tiêu để duy trì mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 5,5% trong giai đoạn 2025-2029. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ trên GDP được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên 58,0% vào năm 2029.

Kế hoạch ngân sách này sẽ được trình lên Quốc hội để phê duyệt. Với việc Đảng Dân chủ cầm quyền đang kiểm soát Quốc hội, việc thông qua dự kiến sẽ diễn ra suôn sẻ, mở đường cho một kỷ nguyên mới của chính sách tài khóa mở rộng tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.

Theo Reuters