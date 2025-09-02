Năm ngành nghề sẽ bị AI hoàn toàn "chiếm lĩnh" vào năm 2026

AI không còn là một "khái niệm tương lai" nữa; nó đã và đang thay đổi cách con người sống và làm việc! Một số tổ chức uy tín dự đoán AI có thể thay thế 300 triệu việc làm trong vài năm tới và 5 ngành sẽ bị AI hoàn toàn "chiếm lĩnh" vào năm tới.

Dịch vụ khách hàng

Mọi người sẽ không còn phải khó chịu khi phải xếp hàng nửa tiếng đồng hồ để gọi cho dịch vụ khách hàng. Giờ đây, chatbot AI đã có mặt ở khắp mọi nơi. Các công cụ như ChatGPT và Claude hiện có thể xử lý 90% các vấn đề thường gặp, từ trả hàng, hoàn tiền đến hỗ trợ kỹ thuật, với phản hồi nhanh chóng, chính xác và trung thực.

Đến năm 2026, dịch vụ khách hàng AI sẽ còn thông minh hơn nữa, có khả năng xử lý các cuộc trò chuyện phức tạp và thậm chí có thể "đọc" được giọng nói của con người để cung cấp dịch vụ tùy chỉnh.

Cách thức hoạt động:

- Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) giúp AI hiểu được ngôn ngữ "con người".

- Các nền tảng như JD.com và Meituan đã tích hợp liền mạch dịch vụ khách hàng AI.

- Trong tương lai, AI sẽ có thể phân tích cảm xúc thông qua giọng nói và tự động chuyển sang "chế độ nhẹ nhàng" hoặc "chuyên nghiệp".

Tác động:

- Mặt tốt: Dịch vụ nhanh hơn, sẵn sàng 24/7, không còn phải chờ đợi.

- Tin xấu: Các vị trí chăm sóc khách hàng truyền thống có thể sẽ giảm mạnh, ai muốn theo đuổi nghề này cần nhanh chóng học các kỹ năng quản lý AI.

AI sẽ thay thế dần con người trong các lĩnh vực ngành nghề. Ảnh: Csdn.



Sáng tạo nội dung

AI đã "lấn sân" sang lĩnh vực sáng tạo nội dung, từ viết bài, làm video và vẽ minh họa. Các công cụ như Mita và Tongyi Qianwen có thể viết nội dung tiếp thị chỉ trong vài giây, MidJourney có thể tạo ra những poster chất lượng chuẩn điện ảnh, và Coze thậm chí có thể chỉnh sửa được video. Đến năm 2026, AI sẽ trở thành "siêu trợ lý" cho nhà sáng tạo nội dung, thậm chí có thể tự mình hoàn thành 80% các tác vụ sáng tạo.

Cách thức hoạt động:

- AI tạo sinh (như GPT-4 và DALLE) có thể tạo văn bản, hình ảnh và video theo từ khóa.

- Các nền tảng tự động tạo được nội dung cá nhân hóa, chẳng hạn như quảng cáo tùy chỉnh, dựa trên dữ liệu người dùng.

- AI có thể phân tích xu hướng truy cập để dự đoán nội dung nào có khả năng lan truyền.

Tác động:

- Mặt tốt: Người mới bắt đầu cũng có thể sử dụng AI để tạo nội dung chuyên nghiệp, giảm đáng kể rào cản gia nhập.

- Tin xấu: Người sáng tạo nội dung phải chạy đua với AI và học cách sử dụng các công cụ AI để cải thiện hiệu quả, nếu không sẽ bị đào thải.

Logistics và vận tải

Với xe tải tự lái và các tuyến đường giao hàng tối ưu hóa bằng AI, ngành logistics đã bị AI "xâm chiếm". Các công ty lớn như Amazon và UPS đã và đang sử dụng AI để điều phối robot kho bãi và giao hàng bằng máy bay không người lái. Đến năm 2026, AI sẽ tăng gấp đôi hiệu quả logistics và giảm một nửa chi phí.

Cách hoạt động:

- Thuật toán AI có thể tối ưu hóa lộ trình giao hàng theo thời gian thực, tránh tắc đường, tiết kiệm nhiên liệu và thời gian.

- Công nghệ không người lái cho phép xe tải và máy bay không người lái giao hàng tự động.

- Robot AI trong kho bãi có thể hoạt động 24/7, phân loại hàng hóa nhanh hơn gấp 10 lần con người.

AI đang trở thành đối thủ cạnh tranh của con người trong nhiều ngành nghề.

﻿Ảnh Creaders.



Tác động:

- Mặt tốt: Giao hàng nhanh hơn và rẻ hơn, giao hàng trong ngày hoặc hôm sau sẽ trở thành tiêu chuẩn.

- Tin xấu: Những công việc như tài xế và nhân viên kho bãi có thể bị thay thế, họ cần chuyển sang công việc bảo trì hoặc điều phối bằng AI.

Tài chính và kế toán

Kế toán, kiểm toán và phân tích tài chính — những "công việc kỹ thuật số" này đã và đang bị AI nhắm đến! Các công cụ như WPS và Kingdee đã sử dụng AI để tự động hóa việc ghi sổ kế toán, kiểm toán thuế và lập báo cáo. Đến năm 2026, AI sẽ thay thế hầu hết các công việc tài chính lặp đi lặp lại, thậm chí xử lý cả phân tích đầu tư phức tạp.

Cách hoạt động:

- AI có thể quét một lượng lớn dữ liệu và tự động xác định các lỗ hổng tài chính hoặc cơ hội tối ưu hóa thuế.

- Các mô hình học máy có thể dự đoán xu hướng thị trường và hỗ trợ đưa ra quyết định đầu tư.

- Blockchain + AI giúp giao dịch minh bạch hơn, giảm thiểu việc xem xét thủ công.

Tác động:

- Mặt tốt: Báo cáo tài chính nhanh hơn và chính xác hơn, các doanh nghiệp nhỏ cũng có thể hưởng các dịch vụ kế toán cao cấp.

- Tin xấu: Các kế toán viên truyền thống phải chuyển đổi và học thêm AI hoặc phân tích dữ liệu, nếu không sẽ mất việc.

Dự báo năm 2026 sẽ có 100 triệu người hợp tác, sử dụng AI trong công việc.

﻿Ảnh: Shutterstock.



Chẩn đoán Y khoa

Hiệu suất của AI trong lĩnh vực y tế đã cho thấy sức mạnh đáng kinh ngạc. Từ việc phân tích hình ảnh X-quang đến dự đoán nguy cơ bệnh tật, khả năng chẩn đoán của AI đang tiếp cận, thậm chí vượt trội hơn bác sĩ. Đến năm 2026, AI sẽ trở thành "bộ não tiêu chuẩn" của các bệnh viện, đặc biệt là trong chẩn đoán hình ảnh và dự báo bệnh tật.

Cách hoạt động:

- Các mô hình học sâu có thể phân tích hình ảnh CT và MRI, phát hiện các bệnh như ung thư với độ chính xác trên 95%.

- AI có thể dự báo rủi ro sức khỏe trong 10 năm tới dựa trên dữ liệu gene di truyền và thói quen sống.

Tác động:

- Mặt tốt: Điều trị y tế sẽ chính xác hơn, vùng sâu vùng xa cũng có thể tiếp cận dịch vụ chẩn đoán hàng đầu.

- Tin xấu: Bác sĩ X quang và các vị trí chẩn đoán cơ bản có nguy cơ bị AI thay thế, và các bác sĩ sẽ cần phải học cách chẩn đoán với sự hỗ trợ của AI.

Làm gì để ứng phó với sự "tiếp quản" của AI?

AI tuy rất mạnh mẽ, nhưng không phải là quái vật. Hãy coi nó như một "siêu công cụ" giúp khuếch đại năng lực của người. Để tránh bị AI loại bỏ, hãy thử:

- Học kiến ​​thức cơ bản về AI: không cần phải lập trình, nhưng ít nhất biết sử dụng các công cụ các như Deepseek, ChatGPT...

- Tập trung vào "chất con người": Những điều AI không thể xử lý, chẳng hạn như sáng tạo, giao tiếp cảm xúc và ra quyết định phức tạp, vẫn là thế mạnh của con người.

- Học tập liên tục: AI đang phát triển nhanh chóng, vì vậy việc cập nhật xu hướng và học một số kỹ năng phân tích dữ liệu và quản lý AI chắc chắn sẽ mang lại lợi ích.

Đến năm 2026, năm ngành công nghiệp chính: dịch vụ khách hàng, sáng tạo nội dung, hậu cần, tài chính và chăm sóc sức khỏe sẽ được "chuyển đổi sâu sắc" bởi AI. Điều này không phải là khoa học viễn tưởng mà đã và đang diễn ra. AI mang lại tăng hiệu quả và giảm chi phí, nhưng cũng khiến cạnh tranh việc làm gay gắt hơn. Hãy nắm bắt AI ngay bây giờ và học cách sử dụng, biến AI thành trợ thủ đắc lực nếu không muốn bị đào thải.