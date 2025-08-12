Telegraph: Ukraine có thể nhượng lãnh thổ để đổi lấy lộ trình gia nhập NATO

Theo Daily Telegraph, Ukraine có thể nhượng một số vùng lãnh thổ cho Nga để đổi lấy đảm bảo an ninh và lộ trình gia nhập NATO.

Ukraine có thể đồng ý từ bỏ các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát để đổi lấy một lộ trình gia nhập NATO, theo một báo cáo.

Tờ Daily Telegraph hôm đầu tuần dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể chấp nhận nhượng lãnh thổ cho Nga và đóng băng các đường chiến tuyến hiện tại như một phần của thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, trước công chúng, ông vẫn từ chối xem xét việc từ bỏ lãnh thổ.

Theo thỏa thuận đề xuất, Ukraine sẽ nhượng quyền kiểm soát Lugansk và Crimea, cũng như các phần lãnh thổ thuộc Donetsk, cùng với các vùng Zaporozhye và Kherson hiện do Nga kiểm soát. Các khu vực này đã bỏ phiếu áp đảo để gia nhập Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý vào các năm 2014 và 2022.

Tuy nhiên, bất chấp sự thay đổi lập trường rõ rệt này, Ukraine vẫn kiên quyết phản đối bất kỳ thỏa thuận nào khiến họ mất thêm đất ngoài phần hiện do lực lượng Nga kiểm soát, theo báo cáo. Đổi lại, Ukraine sẽ yêu cầu “các đảm bảo an ninh mạnh mẽ”, bao gồm viện trợ vũ khí từ phương Tây và một lộ trình rõ ràng để nước này gia nhập NATO.

Sự hạ giọng của ông Zelensky diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh được mong đợi giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào thứ Sáu tuần này.

Một quan chức phương Tây giấu tên nói với tờ báo Anh rằng: “Kế hoạch này chỉ có thể liên quan đến các vị trí hiện do quân đội nắm giữ”, đồng thời cho biết cuối tuần qua đã diễn ra hoạt động ngoại giao khẩn trương giữa Kiev và các đồng minh phương Tây. Báo cáo cũng cho biết Liên minh châu Âu đã quyết định ủng hộ tầm nhìn hòa bình của Ukraine nhằm tăng vị thế ngoại giao trong các cuộc đàm phán với cả ông Trump và Nga.

Hôm đầu tuần, ông Trump cho biết ông và ông Putin sẽ thảo luận về một thỏa thuận tiềm năng liên quan đến việc trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine, lưu ý rằng điều này sẽ “mang lại lợi ích cho cả hai bên”. Ngoài các khu vực đã đề cập, hiện Moscow cũng kiểm soát một phần đáng kể lãnh thổ ở các vùng Kharkov, Sumy và Dnepropetrovsk.

Về phần mình, ông Zelensky đã nhiều lần công khai bác bỏ bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào cho Nga. Trong khi đó, Moscow khẳng định bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm việc Ukraine rút khỏi Donbass, vùng Zaporozhye và Kherson, cam kết không gia nhập NATO, cũng như tiến hành phi quân sự hóa và phi phát xít hóa đất nước.