Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định việc trao đổi lãnh thổ để đạt được hòa bình sẽ là nội dung thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska. Phát biểu này trái ngược với lập trường trước đó của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người kiên quyết từ chối mọi nhượng bộ lãnh thổ.

“Họ [Nga] đã giành một số vùng đất rất giá trị. Chúng tôi sẽ cố gắng lấy lại một phần lãnh thổ đó cho Ukraine”, ông Trump nói, ám chỉ rằng một số khu vực có thể vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Nga trong thỏa thuận tương lai.

Lugansk, Donetsk, các vùng Zaporozhye và Kherson đã trở thành một phần của Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý năm 2022. Crimea cũng bỏ phiếu gia nhập Nga năm 2014, sau cuộc đảo chính Maidan được phương Tây hậu thuẫn ở Kiev.

Trước đó, ông Trump từng gợi ý rằng các cuộc đàm phán sắp tới có thể bao gồm “việc hoán đổi một số lãnh thổ vì lợi ích của cả hai bên”. Tuy nhiên, hôm thứ Bảy tuần trước, ông Zelensky đã bác bỏ mọi đề xuất đổi đất, viện dẫn những hạn chế do Hiến pháp Ukraine quy định.

Tại buổi họp báo, ông Trump tỏ ra bức xúc trước việc ông Zelensky kiên định cho rằng mọi nhượng bộ lãnh thổ cho Nga đều cần sự phê chuẩn của Hiến pháp. Tổng thống Mỹ đặt câu hỏi về việc tại sao ông Zelensky có quyền phát động chiến tranh nhưng lại nói mình bị ràng buộc pháp lý khi trao đổi đất đai.

“Tôi hơi khó chịu khi ông Zelensky nói rằng, ồ, tôi phải được phê chuẩn theo Hiến pháp”, ông Trump nói và thêm rằng: “Ý tôi là, ông ấy có quyền phát động chiến tranh nhưng lại cần phê chuẩn để đổi đất”.

Trên mạng xã hội X hôm Chủ nhật tuần trước, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga cũng thể hiện quan điểm rằng không thể trao đổi lãnh thổ nước này, đồng thời nhấn mạnh mỗi nhượng bộ sẽ mời gọi thêm hành động khác từ Nga.

Phía Nga nhiều lần khẳng định bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải giải quyết tận gốc nguyên nhân xung đột và phản ánh thực tế trên chiến trường.