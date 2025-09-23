Tàu sân bay Phúc Kiến lần đầu phóng chiến đấu cơ bằng máy phóng điện từ

Ngày 22/9, Tân Hoa Xã đưa tin, ba loại máy bay gồm J-15T, J-35 và máy bay cảnh báo sớm trên không KJ-600, đã lần đầu tiên cất cánh bằng máy phóng và hạ cánh thành công trên tàu sân bay Phúc Kiến.

Sự kiện này đánh dấu tàu Phúc Kiến đã có năng lực phóng điện từ — thu hồi máy bay, một bước đột phá mới trong quá trình phát triển tàu sân bay của Trung Quốc, có ý nghĩa cột mốc đối với việc thúc đẩy tiến trình chuyển hình của hải quân.

Chiếc J-35 hạ cánh thành công. Ảnh: Xinhua.



Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, một số tính năng chủ chốt của tàu sân bay Trung Quốc cùng tính năng của các tiêm kích hạm đã bước vào hàng ngũ tiên tiến thế giới, và Trung Quốc sẽ gia nhập hàng ngũ cường quốc tàu sân bay. Đây là một sự kiện mang tính biểu tượng, đánh dấu bước tiến của hải quân Trung Quốc vươn ra biển xa.

Kể từ lần thử nghiệm trên biển đầu tiên tháng 5/2024, tàu Phúc Kiến đã triển khai nhiều hạng mục theo kế hoạch, tiến hành hiệu chỉnh các thiết bị và kiểm tra độ ổn định vận hành. Phúc Kiến là tàu sân bay cất cánh bằng máy phóng đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế và chế tạo, sử dụng boong phẳng, trang bị hệ thống máy phóng điện từ và dây hãm, lượng giãn nước đầy tải hơn 80.000 tấn, được hạ thủy ngày 17/6/2022.

Tiêm kích J-15T cất cánh bằng máy phóng điện từ. Ảnh: Xinhua.



Cùng ngày 22/9, Trung tâm Truyền thông quân đội Trung Quốc cũng phát hành video tuyên truyền “Viễn hải có bao xa”, lần đầu tiên công khai hình ảnh J-15T, J-35 và KJ-600 cất cánh bằng máy phóng từ tàu Phúc Kiến.

Chuyên gia quân sự Trương Quân Xã nhấn mạnh, “ba loại máy bay đều cất cánh bằng máy phóng rồi hạ cánh thành công cho thấy tàu Phúc Kiến đã có năng lực tác chiến cơ bản, đặt nền móng vững chắc cho việc hình thành sức chiến đấu sau khi biên chế”. Ông cũng chỉ ra rằng J-35 là tiêm kích hạm thế hệ mới, đưa không quân hải quân Trung Quốc bước vào kỷ nguyên tiêm kích thế hệ 5 trên tàu sân bay, giúp Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ sở hữu loại máy bay này. Khi kết hợp J-35 tàng hình với J-15T tải trọng lớn, năng lực đột phá phòng không và tấn công bão hòa của biên đội tàu sân bay sẽ được tăng cường rõ rệt.

Máy bay J-15T hạ cánh với móc cáp hãm phía sau. Ảnh: Xinhua.



Trong khi đó, KJ-600 — máy bay cảnh báo sớm cánh cố định — được xem như “mắt thần” và “bộ não trên không” của biên đội, khắc phục hạn chế của trực thăng cảnh báo sớm và radar trên tàu khu trục, tăng đáng kể năng lực trinh sát, cảnh báo và chỉ huy.

Máy bay cảnh báo sớm KJ-600 cất cánh bằng máy phóng điện từ. Ảnh: 6park.



Ông Trương nhấn mạnh, với sự kết hợp của J-35, J-15T, J-15D, KJ-600 và trực thăng chống ngầm, Trung Quốc đã hình thành “tàu sân bay đủ 5 chức năng” – hoàn thiện năng lực tổng hợp từ kiểm soát bầu trời, kiểm soát mặt biển, tấn công trên bộ, cảnh báo sớm cho đến chống ngầm. Nhờ đó, khả năng tác chiến viễn dương của Phúc Kiến đã được nâng lên toàn diện, đủ sức so sánh với những tàu sân bay tiên tiến nhất thế giới.

Máy bay KJ-600 hạ cánh trên tàu Phúc Kiến. Ảnh: Xinhua.



Ông nhận định, tàu Phúc Kiến khi chính thức biên chế sẽ “giao trang bị là có thể chiến đấu ngay”, trở thành biểu tượng của tiến trình hiện đại hóa hải quân Trung Quốc. Khi đó, Trung Quốc sẽ chính thức bước vào “kỷ nguyên ba tàu sân bay”, năng lực tác chiến biển xa được nâng lên một tầm cao mới, đồng thời tạo ra sức răn đe mạnh mẽ với các đối thủ.

Theo Ifeng, Huanqiu