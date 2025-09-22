Sarma MLRS: Giảm số nòng, tăng cơ động, bước ngoặt mới của pháo phản lực Nga

Gần đây, Nga đã công bố hệ thống pháo phản lực phóng loạt mới hạng nặng cỡ 300 mm Sarma MLRS được lắp trên khung gầm bọc thép KAMAZ-63501. Vào dịp Tổng thống Nga Putin thăm nhà máy Motovilikha hôm 19/9, hệ thống này đã được trưng bày công khai.

Giảm bớt số lượng ống phóng

Theo thông tin công bố tại hiện trường, hệ thống pháo phản lực Sarma là phiên bản cải tiến phát triển trên nền tảng dự án Kama trước đó. Hệ thống được lắp trên khung gầm KAMAZ-63501 (8×8) có cabin bọc thép, trang bị 6 ống phóng, có khả năng khai hỏa đạn tên lửa dẫn đường cỡ 300 mm, tầm bắn từ 20 đến 90 km, sai số chính xác khoảng 0,21%. Các nhà phát triển cho biết hệ thống Sarma có thể hoàn thành một đợt bắn trong 19 giây.

Hệ thống Sarma MLRS được trưng bày. Ảnh: Wforum.



Về bản chất, Sarma MLRS (multiple-launch rocket system) là phiên bản cải tiến sâu rộng của hệ thống đa nòng Tornado MLRS thời Liên Xô. Tornado MLRS có nhiều biến thể, ví dụ: Tornado-G (phiên bản nâng cấp từ BM-21 Grad, cỡ đạn 122 mm); Tornado-S (phiên bản nâng cấp từ BM-30 Smerch, cỡ đạn 300 mm).

Khác với thế hệ trước, Sarma MLRS sử dụng khung gầm xe tải KAMAZ, nâng cao khả năng cơ động trên nhiều loại địa hình. So với Tornado, mặc dù lượng đạn mang theo có giảm đi, nhưng đổi lại nó có được khả năng cơ động mạnh hơn và tốc độ tái triển khai nhanh hơn. Theo giới chuyên gia về vũ khí, phiên bản được công bố có 6 ống phóng cỡ 300 mm (một container 6-ống phóng), tức giảm một nửa số ống so với BM-30 Smerch/Tornado-S (12 ống) để đổi lấy tính cơ động.

6 ống phóng tên lửa cỡ 300mm có thể tương thích nhiều loại đạn. Ảnh: Wforum.



Về đạn và tầm bắn, hệ thống Sarma sử dụng cùng kiểu ống/TPK 9Я295 của “gia đình” rocket 300 mm Nga, nên về lý thuyết có thể khai hỏa cả đạn không dẫn đường (ví dụ 9M55\tầm bắn 70 km), lẫn các đạn dẫn đường từ Tornado-S (9M542/9M544...) với tầm bắn lớn hơn (120–130 km) và độ chính xác cao hơn. Nhiều nguồn cho rằng Sarma có khả năng tương thích với mọi loại đạn rocket dẫn đường hiện có.

Thiết kế Sarma hướng tới mục đích “tăng cơ động, giảm chi phí/khối lượng hệ thống, dễ triển khai nhanh và tăng khả năng sống sót”; bước chuyển từ các khung gầm MAZ nặng sang khung gầm KAMAZ nhẹ hơn, được mô tả là để thuận lợi cho triển khai linh hoạt.

Sarma MLRS giảm số ống phóng xuống một nửa để đổi lấy khả năng triển khai và cơ động nhanh. Ảnh: Wforum.



Tư duy chiến lược mới trong nghiên cứu phát triển vũ khí

Là nhà sản xuất pháo và các hệ thống phóng rocket (phảo phản lực đa nòng) lâu đời của Nga, nhà máy Motovilikha đã trưng bày hệ thống pháo phản lực Sarma tại cuộc Triển lãm công nghiệp quốc phòng có sự tham dự của Tổng thống Putin. Loại vũ khí này phản ánh tư duy chiến lược của Nga trong nghiên cứu phát triển vũ khí: thay vì loại bỏ hoàn toàn trang bị thời Liên Xô, họ lựa chọn cải tiến và hiện đại hóa dựa trên những thiết kế đã trưởng thành. Bằng cách đó, Nga vừa giữ được hiệu quả sản xuất vừa có thể đưa vào các yếu tố mới như đạn dẫn đường và nền tảng cơ động.

Quan chức Nga cho biết hệ thống pháo phản lực Sarma là một phần trong chương trình hiện đại hóa quy mô lớn của lực lượng pháo binh Nga, tập trung nâng cao khả năng tồn tại trên chiến trường, độ chính xác khi đánh trúng mục tiêu và năng lực triển khai bắn nhanh.

Hệ thống Sarma trong tư thế chuẩn bị phóng đạn. Ảnh: Wforum.



Với thiết kế 6 ống phóng, giảm bớt lượng đạn mang theo và tăng cường khả năng cơ động, Sarma đại diện cho giai đoạn phát triển mới của pháo phản lực hạng nặng Nga. Các nhà phát triển cho rằng Sarma tạo được sự cân bằng tốt hơn giữa hỏa lực và cơ động, phù hợp hơn với yêu cầu của chiến trường hiện đại.

Một số thông số chính: Chiều dài 11,2 m, trọng lượng chiến đấu 24 tấn, thời gian bắn một loạt 6 đạn là 19 giây (Tornado: 30-40 giây).

Tóm lại, Sarma MLRS là một phiên bản hệ thống phóng rocket 300 mm “nhẹ, cơ động” được Nga trình làng gần đây, lắp trên khung gầm KAMAZ-63501 với 6 ống phóng và dựa trên các mẫu đạn 300 mm hiện có, mục tiêu là tăng khả năng triển khai nhanh, dễ sản xuất và tương thích với đạn dẫn đường hiện đại. Nhiều thông số kỹ-thuật chi tiết (như độ chính xác, thời gian nạp, năng lực tác chiến thực tế, lịch xuất xưởng) vẫn chưa được chính thức xác minh.

Theo Wforum