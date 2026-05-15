Elon Musk dẫn theo con trai nhỏ dự quốc yến gây bão mạng Trung Quốc

Hình ảnh cậu bé Lil X 6 tuổi, con của Elon Musk, tham dự sự kiện chính thức tại Bắc Kinh làm dấy lên nhiều bình luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

CEO Tesla, tỷ phú 54 tuổi Elon Musk dắt con trai 6 tuổi xuất hiện tại bữa quốc yến do Chủ tịch Tập Cận Bình chiêu đãi Tổng thống Donald Trump khiến hàng trăm nghìn cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra thích thú.

Trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên sau gần 10 năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuộc gặp “Trump – Tập” ngày 14/5 không chỉ thu hút chú ý của dư luận quốc tế và Trung Quốc bởi các vấn đề chính trị – kinh tế toàn cầu và song phương, mà một khoảnh khắc đời thường tại phòng tiệc cũng bất ngờ trở thành tâm điểm của giới truyền thông và mạng xã hội.

Người giàu nhất thế giới, CEO của Tesla là Elon Musk, lần này tháp tùng Tổng thống Trump sang Trung Quốc còn dẫn theo cậu con trai mới 6 tuổi là X Æ A-12 (biệt danh Lil X) - con của Elon Musk và Grimes, nữ ca sĩ, nhạc sĩ người Canada có tên thật là Claire Boucher - bước vào Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh dự quốc yến. Sau khi hình ảnh được lan truyền, đông đảo cư dân mạng Trung Quốc đã bàn tán sôi nổi.

Hình ảnh Elon Musk dắt con đến dự quốc yến trở thành tiêu điểm bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: ET.

Theo hình ảnh ghi nhận tại hiện trường, tối 14/5, Elon Musk mặc vest chỉnh tề, vẻ mặt điềm tĩnh nắm tay cậu con trai nhỏ bước vào nơi tổ chức quốc yến.

Điều đặc biệt thu hút sự chú ý là cậu bé Lil X mặc một chiếc áo gile màu xám nhạt thêu theo phong cách truyền thống Trung Hoa, trên tay còn cầm món quà lưu niệm giống đồ chơi dân gian Trung Quốc. Trong bầu không khí trang nghiêm của phòng tiệc Đại lễ đường Nhân dân, hình ảnh chú bé vừa tự nhiên vừa đáng yêu.

Sau khi hình ảnh được lan truyền trên các trang tin, mạng xã hội Trung Quốc lập tức bùng nổ thảo luận. Các video liên quan nhanh chóng vượt mốc 500.000 lượt thích. Sau đó, Elon Musk cũng đã dùng tiếng Trung để trả lời bài đăng trên nền tảng X về sự xuất hiện của Lil X tại bữa tiệc, ông viết: “Con trai tôi đang học tiếng Phổ thông (tiếng Trung Quốc)”.

Tối 14/5, Elon Musk viết bằng tiếng Trung trên X "Con trai tôi đang học tiếng Phổ thông". Ảnh: X.

Nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc như Yicai Global (Đệ nhất Tài Kinh) cũng nhanh chóng đưa tin rầm rộ về câu nói “Musk nói con trai đang học tiếng Phổ thông”, khiến cụm từ này leo lên top tìm kiếm nóng trên Weibo.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc bình luận: “Bảo sao chồng tôi không giàu, hóa ra là vì không chịu chăm con”; “Con trai Musk mới thật sự là người thấy cả thế giới, vượt hơn 99,99% dân số Trái Đất”; “Thấy chưa, người giàu nhất thế giới đi công tác cũng dắt theo con, tôi phải dạy dỗ chồng mình mới được”; “Ngay cả ông ấy cũng phải đưa con đi làm”; “Musk ngày nào cũng dẫn cậu con út này theo, dù là hoạt động trong nước hay công du nước ngoài. Thật đáng hâm mộ”…

Thực tế đây không phải lần đầu Lil X được tiếp xúc với trung tâm quyền lực toàn cầu. Từ năm ngoái, cậu bé đã từng theo cha tới Phòng Bầu dục Nhà Trắng để gặp ông Trump. Giờ đây cậu bé tiếp tục xuất hiện tại một sự kiện ngoại giao chính thức ở Bắc Kinh, Lil X với hình ảnh ngây thơ đã trở thành “nhân vật phụ được yêu thích nhất” giữa bối cảnh quan hệ hợp tác và cạnh tranh giữa hai cường quốc.

Một số ý kiến bình luận trên Weibo về việc Elon Musk đưa con đến dự quốc yến của Trung Quốc. Ảnh: Yahoo!

Sự xuất hiện của một đứa trẻ khiến bầu không khí bớt căng cứng. Trong truyền thông Trung Quốc, hình ảnh Lil X mặc áo kiểu Trung Hoa và cầm đồ chơi dân gian được khai thác như một chi tiết “ấm áp”, làm dịu tính đối đầu căng thẳng của hội đàm.

Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng gay gắt, hình ảnh Elon Musk, Jensen Huang và cậu con trai nhỏ của Musk xuất hiện trong Đại lễ đường Nhân dân mang một thông điệp rất đặc biệt: Dù hai nước cạnh tranh chiến lược, giới công nghệ và kinh doanh vẫn đang cố duy trì các cây cầu kết nối với Trung Quốc, thay vì “tách rời hoàn toàn”.

Vì thế, đây không chỉ là chuyện “dẫn con đi ăn tiệc”, mà còn là một màn trình diễn mang tính biểu tượng: công nghệ, gia đình, quyền lực mềm, và quan hệ Mỹ – Trung trong thời đại AI.

Theo Yahoo! Worldjournal