Ông Trump chỉ trích đồng minh ít chia sẻ trách nhiệm, rút nhiều lực lượng khỏi châu Âu

Quyết định rút quân của Mỹ tại châu Âu gây chú ý, phản ánh mâu thuẫn về chia sẻ trách nhiệm và chi tiêu quốc phòng giữa Mỹ và các đồng minh.

Theo hai quan chức quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth đã đột ngột hủy bỏ hai kế hoạch triển khai quân sự đến châu Âu trong tuần này và ra lệnh rút một số binh sĩ Mỹ đã được triển khai tại châu Âu, cho thấy Mỹ đang điều chỉnh tư thế quân sự của mình ở châu Âu.

CNN dẫn nguồn tin các quan chức cho biết ông Hegseth đã ký một bản ghi nhớ tạm thời đình chỉ kế hoạch triển khai luân phiên Lữ đoàn Thiết giáp số 2 thuộc Sư đoàn Kỵ binh số 1 đến Ba Lan và các địa điểm khác, bao gồm các nước Baltic và Romania. Một số binh sĩ hiện đã ở châu Âu cũng đã được lệnh trở về Mỹ.

Hơn thế nữa, bản ghi nhớ đã hủy bỏ kế hoạch triển khai một tiểu đoàn tên lửa tầm xa đến Đức và chỉ thị cho bộ chỉ huy châu Âu chịu trách nhiệm về các năng lực này rút khỏi lục địa. Tiểu đoàn này là Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn Pháo binh dã chiến số 12, ban đầu dự kiến ​​sẽ được triển khai đến Đức trong những tháng tới.

Các nguồn tin trên cho biết quyết định này phản ánh những lời chỉ trích công khai gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các đồng minh NATO. Ông Trump đã chỉ trích các đồng minh châu Âu vì không chịu trách nhiệm đầy đủ về chi tiêu quân sự và an ninh, đồng thời bày tỏ sự không hài lòng với các tuyên bố của các quốc gia như Đức.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã hủy bỏ việc triển khai hai đơn vị mới và rút một số binh sỹ đã triển khai khỏi châu Âu,. Ảnh: Newtalk.

Theo một thông báo trước đó của Lầu Năm Góc, sau khi đánh giá toàn diện sự hiện diện quân sự của mình ở châu Âu, Mỹ đã lên kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức như một phần của việc tái cơ cấu lực lượng. Các quan chức quốc phòng cũng lưu ý rằng hiện tại Mỹ có khoảng 80.000 binh sĩ ở châu Âu, với khoảng 38.000 binh sĩ đóng quân tại Đức.

Các tài liệu nội bộ từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy sự điều chỉnh này được giải thích là nhằm nâng cao hiệu quả sẵn sàng chiến đấu và tăng cường chia sẻ trách nhiệm giữa các đồng minh, nhấn mạnh rằng các nước châu Âu nên đảm nhận vai trò lớn hơn trong phòng thủ khu vực. Các tài liệu cũng chỉ trích một số đồng minh vì "không cung cấp đủ hỗ trợ khi Mỹ cần", và cho thấy quyết định này giúp gửi đi một tín hiệu rõ ràng tới các đồng minh.

Tuy nhiên, động thái này đã thu hút sự chú ý tại Quốc hội. Các lãnh đạo đảng Cộng hòa của Ủy ban Quân lực Thượng viện và Hạ viện bày tỏ "mối quan ngại nghiêm trọng" về quyết định rút quân, nhấn mạnh rằng Đức đã tăng chi tiêu quốc phòng trong những năm gần đây và đã cung cấp hỗ trợ quan trọng cho các hoạt động quân sự và hậu cần của Mỹ.

Lực lượng tăng-thiết giáp của Mỹ ở Đức. Ảnh: Newtalk.

Phía Đảng Dân chủ chỉ trích quyết định này vì thiếu sự minh bạch trong giao tiếp. Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen thuộc Ủy ban Quân lực Thượng viện tuyên bố rằng việc hủy bỏ triển khai quân tại Ba Lan là "đáng ngạc nhiên", lưu ý rằng Quốc hội không được thông báo trước và cảnh báo rằng động thái này có thể gửi tín hiệu sai lầm tới Nga, Trung Quốc và Iran.

Trong khi đó, các quan chức cấp cao tại Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ tiếp tục cảnh báo rằng Nga vẫn là mối đe dọa an ninh lâu dài, lưu ý rằng năng lực quân sự của nước này vẫn đặt ra thách thức đối với Mỹ và các đồng minh NATO.

Cho đến nay, Lầu Năm Góc vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về chi tiết của việc hủy bỏ các đợt triển khai và điều chỉnh quân số tại châu Âu nói trên.

Theo Newtalk