Hé lộ các biện pháp an ninh bảo mật khi đoàn Tổng thống Trump thăm Trung Quốc

Trong chuyến thăm Trung Quốc, ông Trump bị cách ly kỹ thuật số, sử dụng điện thoại dùng một lần và bỏ lại tất cả vật phẩm do phía Trung Quốc cấp phát để bảo vệ thông tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều qua đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc trở về Mỹ; theo truyền thông Mỹ, dù ông Trump tỏ ra khá thoải mái trong thời gian ở Trung Quốc, nhưng phía Mỹ đã áp dụng các biện pháp phòng vệ an ninh thông tin cực kỳ nghiêm ngặt.

Tờ New York Post ngày 15/5 cho biết trong suốt chuyến thăm, ông Trump bị cấm sử dụng điện thoại cá nhân, còn phái đoàn Mỹ thực hiện kiểm soát an ninh chặt chẽ đến mức trước khi rời khỏi Trung Quốc đã vứt bỏ lại toàn bộ vật phẩm do như thẻ ra vào, cùng huy hiệu cài áo do phía Trung Quốc phát, kể cả quà tặng nhằm ngăn nguy cơ rò rỉ tình báo.

Bị “cách ly số” nhiều ngày

Tờ New York Post dẫn lời quan chức Nhà Trắng xác nhận rằng Tổng thống Donald Trump hoàn toàn không sử dụng điện thoại cá nhân trong suốt thời gian ở Trung Quốc. Vì ông Trump vốn có thói quen dùng điện thoại để liên lạc với bạn bè và gửi ảnh meme nên quãng thời gian “cách ly kỹ thuật số” này được cho là khá khó chịu đối với ông.

Quan chức Mỹ tiết lộ chỉ khi đoàn của ông Trump quay trở lại chuyên cơ tổng thống Không lực Một - nơi được xem là “lãnh thổ Mỹ” - lệnh hạn chế liên lạc mới được gỡ bỏ.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ra sân bay tiễn Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Thiết bị điện tử bị cho vào “túi Faraday”

Theo báo này, toàn bộ liên lạc của ông Trump và đoàn tùy tùng trên mặt đất trong thời gian ở Trung Quốc đều dựa vào điện thoại dùng một lần ((burner phone) và địa chỉ email tạm thời chỉ dùng ở Trung Quốc rồi bỏ. Mọi thiết bị điện tử cá nhân đều được đặt trong “Faraday bags” (túi Faraday). Đây là loại túi đặc biệt có khả năng chặn toàn bộ mọi tín hiệu điện tử như GPS, Wi-Fi, Bluetooth và mạng di động, nhằm ngăn chặn thiết bị bị theo dõi hoặc xâm nhập từ xa.

Mức độ cảnh giác của phía Mỹ được đẩy lên cao nhất vào lúc kết thúc chuyến thăm. Theo bài báo, trước khi lên chuyên cơ Không lực Một để rời Trung Quốc, toàn bộ thành viên phái đoàn đều phải vứt bỏ lại mọi vật phẩm do phía Trung Quốc cấp phát, trong đó có: giấy tờ nhận dạng, phù hiệu đại biểu, tất cả điện thoại dùng một lần được sử dụng trong chuyến công tác và quà tặng, nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin của máy bay và Nhà Trắng.

Theo một phóng viên trong nhóm báo chí tháp tùng Nhà Trắng, những người đi trên Không lực Một đã ném toàn bộ các vật dụng đó vào một thùng chứa đặt dưới chân cầu thang máy bay.

Emily Goodin, phóng viên Nhà Trắng của tờ New York Post, viết trên nền tảng X: “Không được phép mang bất cứ thứ gì từ Trung Quốc lên máy bay”.

Điện thoại sử dụng một lần (Burner phones). Ảnh: Firstpost.

Việc nghi ngờ một số món quà tặng có thể bị gài thiết bị nghe lén không phải điều vô lý, vì trước đây các chính phủ từng làm như vậy. Năm 2023 từng xuất hiện tin phía Trung Quốc bí mật gắn thiết bị nghe lén trong bộ trà tặng nhân viên ngoại giao Anh tại Trung Quốc.

Theo tờ The Sun của Anh, một nguồn tin tiết lộ rằng trước khi trở về Anh, một cựu quan chức Đại sứ quán Anh tại Trung Quốc đã được phía Trung Quốc tặng một bộ trà làm quà chia tay. Sau khi về Anh, người này thường xuyên sử dụng bộ trà. Tuy nhiên, một ngày nọ khi vô tình làm vỡ món đồ, ông phát hiện bên trong có giấu thiết bị ghi âm. Dù thiết bị không thu được thông tin nhạy cảm nào, vụ việc vẫn cho thấy Trung Quốc đã sử dụng đủ mọi phương thức để thu thập tình báo.

Đồng thời, cũng hợp lý khi cho rằng các điện thoại dùng tạm có thể đã trở thành mục tiêu trong suốt chuyến đi. Điện thoại dùng một lần được thiết kế là thiết bị mới hoàn toàn, chỉ dùng riêng trong môi trường có nguy cơ bị tấn công, sau đó sẽ bị hủy bỏ.

Người phát ngôn Nhà Trắng hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Theo Singtao, Techcrunch