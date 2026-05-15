Ông Trump gây tranh cãi khi điều chỉnh danh mục các loại cổ phiếu mua vào và bán ra

Trong quý I, ông Trump mua bán nhiều cổ phiếu lớn, gây tranh cãi về xung đột lợi ích và khả năng giao dịch nội gián.

Ngày 14/5, theo giờ địa phương, Văn phòng Đạo đức Chính phủ liên bang Mỹ (U.S. Office of Government Ethics, OGE) đã công bố hồ sơ kê khai tài chính mới nhất của Tổng thống Donald Trump, cho thấy ông đã thực hiện nhiều giao dịch tài chính quy mô lớn trong quý I năm nay, với tổng giá trị từ 220 triệu đến 750 triệu USD.

Các giao dịch liên quan tới cổ phiếu nhiều tập đoàn lớn của Mỹ, trong đó đáng chú ý là việc ông Trump đẩy mạnh mua vào cổ phiếu của các công ty Nvidia, Apple, Oracle; đồng thời bán ra cổ phiếu của Microsoft, Meta và Amazon.

Hồ sơ công bố tài chính quý I năm nay (tháng 1–3) của Donald Trump cho thấy, trước khi chiến sự bùng phát vào tháng 2, ông đã bán mạnh cổ phần tại Microsoft, Meta và Amazon.

Đến giữa và cuối tháng 3, khi chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm sâu, ông Trump lại mua vào các cổ phiếu công nghệ như Microsoft và Oracle, đồng thời mua một quỹ ETF chỉ số ngay sát thời điểm thị trường gần chạm đáy.

Trong quý I năm nay, ông Trump có 4 thương vụ bán tài sản quy mô lớn, tất cả đều diễn ra trước cuộc chiến với Iran, gây nghi ngờ. Ảnh: Singtao.

Bản kê khai này đã làm dấy lên tranh cãi về khả năng xung đột lợi ích, bởi nhiều lãnh đạo doanh nghiệp của các công ty mà ông Trump mua vào hiện đang cùng ông công du Trung Quốc.

Theo hồ sơ nói trên, ông Trump đã điều chỉnh mạnh danh mục cổ phiếu công nghệ mua trong quý I/2026: giảm đáng kể tỷ trọng ở một số “big tech”, đồng thời tích cực đặt cược vào nhóm bán dẫn và phần mềm doanh nghiệp.

Danh sách giao dịch còn bao gồm cổ phiếu và trái phiếu của Broadcom, Bank of America, Goldman Sachs.

Tăng đặt cược vào bán dẫn và phần mềm doanh nghiệp

Các khoản giao dịch mua trị giá từ 1–5 triệu USD mỗi khoản bao gồm Quỹ chỉ số S&P 500, Nvidia, Apple. Trong khi đó, các giao dịch bán lớn trị giá 5–25 triệu USD bao gồm Microsoft, Amazon và Meta.

Hồ sơ chỉ liệt kê những giao dịch trên 1.000 USD và thể hiện theo khoảng giá trị chứ không nêu con số chính xác. Tài liệu cũng không công bố lợi nhuận cụ thể, cũng như không giải thích liệu giao dịch được thực hiện thông qua nắm giữ trực tiếp hay tài khoản ủy thác toàn quyền; đồng thời cũng không cho biết đó là cổ phiếu hay trái phiếu doanh nghiệp.

Các tài sản của ông Trump hiện được nắm giữ thông qua quỹ tín thác do các con ông quản lý, và một số giao dịch được ghi chú là do công ty môi giới chứng khoán thực hiện thay.

Việc ông Trump đẩy mạnh mua vào cổ phiếu Nvidia bị "soi" qua mối quan hệ cá nhân với CEO Jensen Huang. Ảnh: Singtao.

Dấy lên nghi vấn về xung đột lợi ích và giao dịch nội gián

Một số công ty mà Trump giao dịch có thể liên quan trực tiếp đến chính sách chính phủ, làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích.

Ví dụ: Nvidia cần sự chấp thuận của chính phủ Mỹ để bán chip ra nước ngoài, trong khi Trump nhiều lần giao dịch cổ phiếu công ty này; Intel — công ty mà chính phủ Mỹ đã mua 10% cổ phần từ tháng 8 năm ngoái — cũng xuất hiện trong 6 giao dịch của ông Trump trong quý I.

Giới phân tích cho rằng thời điểm ông Trump tăng tỷ trọng ở nhóm cổ phiếu phần mềm là điều đáng chú ý, bởi các mã này gần đây chịu áp lực điều chỉnh mạnh do lo ngại AI tác động tới mô hình kinh doanh cũng như triển vọng lợi nhuận chưa rõ ràng.

Trước đó, chính phủ Mỹ đã thông báo gỡ bỏ hạn chế đối với 10 doanh nghiệp Trung Quốc như Alibaba, ByteDance, Tencent, JD.com; cho phép họ mua chip AI H200 của Nvidia.

Ngay sau thông tin này, giá cổ phiếu Nvidia tăng mạnh, khiến dư luận đặt câu hỏi liệu ông Trump có liên quan tới giao dịch nội gián hay không.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã nhiều lần kê khai các giao dịch tài chính theo quy định, bao gồm trái phiếu đô thị và chứng khoán doanh nghiệp lớn.

Bản kê khai tài chính thường niên đầy đủ hơn dự kiến sẽ được công bố trong vài tháng tới, bao gồm chi tiết về tài sản kinh doanh và nguồn thu nhập của ông, như sân golf và đầu tư tiền mã hóa.

Theo Singtao