Bị phóng viên truy hỏi vấn đề tế nhị, CEO Nvidia Jensen Huang "đứng hình"

CEO Nvidia Jensen Huang tham gia cùng đoàn doanh nghiệp Mỹ tới Trung Quốc trong chuyến thăm của Tổng thống Trump, đối mặt câu hỏi khó về xuất khẩu chip và quan hệ Mỹ-Trung.

Trong số các chủ doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc, ông Jensen Huang — nhà sáng lập kiêm CEO của Nvidia — vốn ban đầu không nằm trong danh sách được Nhà Trắng mời. Tuy nhiên, khi chiếc Không lực Một chở ông Donald Trump dừng tiếp nhiên liệu tại Alaska, ông bất ngờ xuất hiện để lên máy bay gia nhập đoàn.

Có lẽ vì thế, Jensen Huang được các phóng viên đặc biệt “chăm sóc”. Trước khi tham dự quốc yến, khi được giới truyền thông hỏi vì sao lại lên máy bay vào phút chót, Jensen Huang chỉ nói: “Bởi vì Tổng thống Trump mời tôi cùng đến Trung Quốc”. Ông cho biết đây là một cơ hội hiếm có để ông đại diện cho nước Mỹ và ủng hộ chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump.

Về lý do ông Jensen Huang “gia nhập đoàn giữa chừng” hiện có nhiều đồn đoán khác nhau. Tổng thống Trump trực tiếp bác bỏ thông tin Jensen Huang “không được mời”, gọi đó là “tin giả”. Tuy nhiên, theo các nguồn tin tiết lộ với báo chí, ông Trump thực sự đã gọi điện mời ông Jensen Huang vào phút cuối, còn trước đó ông không nằm trong danh sách khách mời của Nhà Trắng.

Nguyên nhân được cho là để tránh việc dư luận soi xét quá mức vấn đề xuất khẩu chip bán dẫn của Mỹ sang Bắc Kinh, từ đó gây ra tranh cãi chính trị.

Theo Semafor - hãng tin tức kỹ thuật số của Mỹ, chuyên về chính trị, kinh doanh, công nghệ và các vấn đề quốc tế - Nhà Trắng ban đầu không định mời Jensen Huang vì lo ngại sự xuất hiện của ông có thể dẫn tới những “cuộc đối thoại khó xử” liên quan tới mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ giữa Nvidia và thị trường Trung Quốc, khiến trọng tâm hội nghị bị phân tán.

Tuy nhiên, sau khi truyền thông đưa tin rầm rộ việc Jensen Huang không có trong thành phần chủ doanh nghiệp tháp tùng, hôm 12/5 Tổng thống Trump đã đích thân liên lạc để mời ông tham gia chuyến đi. Sau đó, ông đã bay tới Alaska để hội quân cùng đoàn.

Trong chuyến đi này, Jensen Huang cùng 29 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ khác tới Trung Quốc, nhưng hiện cả Bắc Kinh lẫn Washington đều chưa công bố liệu hai bên có đạt được thỏa thuận thương mại nào hay không.

Khi phóng viên hỏi: “Nvidia có bán chip cho Huawei không?” Jensen Huang đã thoáng “đứng hình”; ông lúng túng, im lặng vài giây, rồi không trả lời thẳng câu hỏi mà chỉ nói: "Đây quả là một câu hỏi kỳ lạ".

