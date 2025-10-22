Tàu cao tốc nhanh nhất thế giới của Trung Quốc đạt tốc độ 453 km/h, lập kỷ lục mới

Mẫu thử tàu điện cao tốc CR450 của Trung Quốc từ khi ra mắt cuối năm ngoái đã trải qua các thử nghiệm các tốc độ và tình huống khác nhau. Trong quá trình chạy thử, đã nhiều lần đạt tốc độ 453 km/h phá kỷ lục thế giới trước đó.

Hiện nay, tàu điện cao tốc CR450 đang được thử nghiệm chạy liên tục trên tuyến Đường sắt cao tốc Thượng Hải - Trùng Khánh - Thành Đô. Việc thử nghiệm toàn diện quy mô lớn, gần với điều kiện vận hành thực tế, sẽ được bắt đầu vào năm tới trên tuyến Thành Đô - Trùng Khánh.

Buồng lái đoàn tàu. Ảnh: Singtao.



Tàu mẫu CR450 đã trải qua các cuộc thử nghiệm chạy liên tục từ cuối năm ngoái, đạt tốc độ tiêu chuẩn 450 km/h trong nhiều lần thử nghiệm và đạt tới 453 km/h khi nhanh nhất.

Theo yêu cầu kỹ thuật, tàu phải tích lũy đủ 600.000 km chạy thử nghiệm trước khi được đưa vào phục vụ chở khách. Được biết, tàu điện CR450 tăng tốc từ trạng thái đứng yên lên tốc độ 350 km/h chỉ trong 4 phút 40 giây, trong khi tàu Fuxing CR-400 (Phục Hưng) phải mất 6 phút 20 giây mới đạt được, rút ​​ngắn chu kỳ tăng tốc được 100 giây.

Bên trong khoang khách hạng hai. Ảnh: Singtao.



Phân tích mô phỏng và thử nghiệm cho thấy ở tốc độ 400 km/h, độ ồn bên trong tàu chỉ là 68 decibel, tương đương với tiếng ồn của một chiếc ô tô gia đình đang chạy với tốc độ 70 km/h. Tàu điện CR450 dẫn đầu thế giới về các chỉ số chính như tốc độ vận hành, mức tiêu thụ năng lượng, tiếng ồn bên trong và quãng đường phanh. Khi đi vào hoạt động, CR450 sẽ là tàu cao tốc nhanh nhất thế giới.

Nội thất khoang khách hạng thương gia. Ảnh: Singtao.



CR là viết tắt của “China Railway” (Đường sắt Trung Quốc), và 450 là tốc độ 450 km/giờ dự kiến của đoàn tàu.

Tàu CR400 hiện đang hoạt động ở Trung Quốc có tốc độ vận hành tối đa 350 km/giờ; trong khi tàu Shinkansen của Nhật Bản, tàu ICE của Đức và tàu TGV-M của Pháp đều có tốc độ vận hành tối đa 320 km/giờ.

Theo Singtao