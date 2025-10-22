Vụ trộm thế kỷ tại Louvre: 102 triệu USD bị đánh cắp trong 7 phút giữa thủ đô Paris

Vụ cướp ở bảo tàng Louvre gây chấn động khi nhóm trộm chỉ mất 7 phút để đánh cắp số trang sức hoàng gia trị giá 102 triệu USD. Vụ cướp phơi bày lỗ hổng an ninh và khiến nước Pháp bàng hoàng.

Theo công tố viên Paris, số trang sức bị đánh cắp từ Bảo tàng Louvre được ước tính có giá trị lên tới 88 triệu euro (tương đương 102 triệu USD), trong khi lực lượng chức năng vẫn đang ráo riết truy tìm tung tích kho báu bị mất.

Bà Laure Beccuau, công tố viên Paris, cho biết trên đài phát thanh RTL rằng giá trị của số trang sức bị đánh cắp trong vụ cướp giữa ban ngày hôm Chủ nhật tuần trước được ước tính bởi giám tuyển nghệ thuật của bảo tàng.

“Con số này thực sự ngoạn mục, nhưng cần nhớ rằng thiệt hại ở đây không chỉ là kinh tế. Mất mát về mặt lịch sử mới là điều không gì có thể bù đắp”, bà nhấn mạnh.

Khoảng 100 điều tra viên đang tham gia cuộc truy lùng nhóm tội phạm đã đánh cắp các món đồ thuộc bộ vương miện của hoàng gia Pháp, có niên đại từ thời Napoléon.

Các chuyên gia lo ngại rằng khả năng thu hồi lại số trang sức này là rất thấp. Tuy nhiên, công tố viên Beccuau cảnh báo những kẻ trộm có thể gặp khó khăn trong việc bán lại hoặc tách rời đá quý, bởi hành động đó sẽ khiến giá trị sưu tầm giảm mạnh và dễ bị truy dấu.

Bảo tàng Louvre vẫn đóng cửa vào thứ Ba theo lịch hoạt động thường lệ, và dự kiến mở lại vào thứ Tư, ngoại trừ Phòng Apollo – nơi vụ trộm xảy ra – sẽ tiếp tục bị phong tỏa để điều tra.

Vụ trộm diễn ra thế nào?

Theo cơ quan công tố, những kẻ trộm đã dùng xe tải gắn thang để tiếp cận Phòng Apollo, một trong những gian trưng bày lộng lẫy nhất của Louvre, thông qua một cửa sổ.

Chúng mang theo dụng cụ chuyên dụng, bao gồm máy cắt kim loại và đèn khò, nhằm phá hai tủ trưng bày an ninh cao cấp.

Các công tố viên Paris cho biết, chúng chỉ mất bốn phút để đột nhập, cướp số nữ trang và rời khỏi hiện trường.

“Lúc 9h34 sáng, nửa tiếng sau khi bảo tàng mở cửa, hai người đàn ông mặc áo phản quang màu vàng đã phá cửa sổ”, thông cáo của công tố Paris cho biết. “Chúng rời đi lúc 9h38, bằng hai chiếc xe tay ga chạy dọc sông Seine”.

Toàn bộ vụ cướp kéo dài vỏn vẹn 7 phút.

Cảnh sát Pháp kiểm tra máy mài góc mà bọn trộm đã sử dụng trong vụ cướp bảo tàng Louvre hôm 19/10. Ảnh: CNN.

Những món trang sức bị đánh cắp

Trong số hiện vật bị mất có bộ trang sức kim cương và sapphire gồm vương miện và dây chuyền từng thuộc về Nữ hoàng Marie-Amélie và Nữ hoàng Hortense.

Theo Louvre, chiếc vương miện (diadem) này được gắn 24 viên sapphire Ceylon và 1.083 viên kim cương, có thể tháo rời để dùng làm trâm cài áo.

Ngoài ra, nhóm trộm còn lấy đi bộ trang sức ngọc lục bảo gồm vòng cổ và khuyên tai, vốn là quà cưới của Hoàng đế Napoléon tặng Hoàng hậu Marie-Louise của Áo vào tháng 3/1810. Bộ trang sức này chứa 32 viên ngọc lục bảo chạm khắc tinh xảo và 1.138 viên kim cương.

Hiện 8 trong số 9 món đồ bị đánh cắp vẫn chưa được tìm thấy.

Hệ lụy và phản ứng của nước Pháp

Bộ trưởng Tư pháp Pháp Gérald Darmanin thừa nhận rằng vụ trộm tại Louvre đã phơi bày lỗ hổng an ninh nghiêm trọng.

“Người ta có thể đặt câu hỏi: vì sao cửa sổ không được gia cố? Và tại sao xe thang lại có thể đỗ ngay trên đường công cộng?”, ông nói trên đài France Inter. “Điều chắc chắn là chúng ta đã thất bại”.

“Người dân Pháp ai cũng cảm thấy như chính mình bị cướp”, ông Darmanin nói thêm.

Tác giả Elaine Sciolino, người viết cuốn “Adventures in the Louvre: How to Fall in Love with the World’s Greatest Museum”, nhấn mạnh rằng vụ cướp tại Louvre là một đòn giáng vào trái tim lịch sử nước Pháp.

“Đây thực sự là một nhát dao đâm vào tim của nước Pháp và nền lịch sử Pháp”, bà nói.

Tiến trình điều tra

Hiện cảnh sát chưa có manh mối chắc chắn về danh tính nhóm trộm, nhưng đang dần thu thập bằng chứng quan trọng, theo một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật Pháp.

Chiếc xe tải mà nhóm này dùng để đột nhập không bị thiêu hủy như kế hoạch, do đó đang được giám định ADN. Cảnh sát đã dựng lều bao quanh chiếc xe để xử lý vân tay và mẫu sinh học, khiến tiến trình điều tra chậm lại đôi chút.

Ngoài ra, trong hôm 21/10, điều tra viên đã thu hồi được một trong hai xe tay ga mà nhóm trộm dùng để tẩu thoát, cùng một chiếc mũ bảo hiểm nghi thuộc về một trong những kẻ thực hiện vụ cướp.

Theo CNN