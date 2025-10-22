Chen Zhi: Từ nhân viên quán net ở thị trấn nhỏ đến “trùm lừa đảo điện tử”

Chính phủ Mỹ đã tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin và cáo buộc Chen Zhi (Trần Chí), người sáng lập Prince Group của Campuchia, dàn dựng một loạt các vụ lừa đảo quy mô lớn, bao gồm cả việc liên quan đến lao động cưỡng bức.

Từ thanh niên trong quán net phố quê đến ông trùm lừa đảo

Chen Zhi là ai? Làm thế nào ông ta từ một chàng trai trẻ trong một quán cà phê Internet ở Liên Giang, Phúc Kiến, trở thành "vua bóng tối" khuấy động thị trường chợ đen Đông Nam Á?

Trần Chí (Chen Zhi), sinh năm 1987 tại thị trấn Liên Giang, là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng nhất Campuchia. Ông mang hai quốc tịch Anh và Campuchia, từng làm cố vấn cho hai đời Thủ tướng Campuchia, và còn được chính phủ phong tước hiệu quý tộc “Neak Oknha”; là một nhân vật nổi bật trong cả giới chính trị và kinh doanh.

Một cơ sở của Prince Group ở Sihanoukville. Ảnh: Thời báo Campuchia-Trung Quốc.



Sinh năm 1987, tuổi thiếu niên của Chen Zhi trùng với thời kỳ thị trường chợ đen Internet ở Phúc Kiến phát triển nhanh chóng. Khoảng năm 2005, các quán cà phê Internet ở thị trấn Liên Giang đã trở thành "căn cứ khởi nghiệp" của Trần Chí. Ông ta cùng với các bạn học lập ra nhóm "Đội Hiệp sĩ", kiếm sống bằng các hoạt động ngầm như tấn công mạng buộc trả tiền, viết phần mềm gian lận game cho máy chủ trò chơi và mua bán dữ liệu thông tin người dùng.

Năm 2009, khi tin đồn về một cuộc trấn áp hoạt động trực tuyến đen ngày càng lan rộng, Chen Zhi, với khứu giác nhạy bén, đã cất giấu 500.000 NDT tiền mặt tiết kiệm dưới gầm giường và mua vé máy bay đến Phnom Penh, Campuchia. Ông ta lao ngay vào đầu tư bất động sản, nhắm vào những khu đất hoang ở ngoại ô thành phố với quyền sở hữu mờ ám. Ông ta mua đất giá rẻ từ các quan chức địa phương, thuê công nhân Trung Quốc xây dựng căn hộ giá rẻ và cho lao động nhập cư Trung Quốc tại Campuchia thuê.

Chen Zhi và Khách sạn Prince ở Phnom Penh. Ảnh: Singtao.



Mua quốc tịch, dốc tiền làm hình ảnh

Năm 2014, Chen Zhi bỏ ra 200.000 USD để có quốc tịch Campuchia, và nhờ các mối quan hệ quan chức mà nhanh chóng mở rộng kết giao với con trai của một nhân vật quyền lực. Hai người chung nhau mở khách sạn Prince Hotel, nơi trở thành tụ điểm của giới chính trị – doanh nhân Phnom Penh.

Chen Zhi thường chi trả cho các bữa tiệc, đặt toàn bộ khách sạn cho sinh nhật của một chính khách trọng yếu và quyên góp 1 triệu USD cho quỹ từ thiện, nhờ đó ông tạo dựng được thanh thế.

Năm 2015, biển hiệu của Tập đoàn Prince Holding được dựng lên tại trung tâm Phnom Penh, đánh dấu sự bành trướng hoàn toàn của đế chế kinh doanh của Chen Zhi. Bề ngoài, đây dường như là một doanh nghiệp hợp pháp: hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và viễn thông, sở hữu các căn hộ cao cấp và trung tâm mua sắm.

Thông qua Quỹ Prince, ông ta cũng hỗ trợ các dự án giáo dục và môi trường, củng cố danh tiếng là một "doanh nhân từ thiện".

Cảnh sát Campuchia đột nhập bắt một ổ lừa đảo mạng của Prince Group. Ảnh: Singtao.



Ở Trung Quốc, Chen Zhi cũng không tiếc công sức và tiền bạc để xây dựng hình ảnh, đẩy nó lên đến cực điểm: Tập đoàn Prince đã nhận được "Giải thưởng Mô hình Trách nhiệm Xã hội" tại Hội nghị Thượng đỉnh Tài chính trong hai năm liên tiếp 2021 và 2022. Các cơ quan truyền thông từng hết lời ca ngợi ông là một "doanh nhân tích cực" và "nhà từ thiện". Ngay cả năm nay, khi mở rộng kinh doanh tại Thượng Hải, Chen Zhi vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi.

Mặt tối phía sau vỏ bọc hào nhoáng

Nhưng bên dưới vẻ ngoài hào nhoáng là một biển tội lỗi đáng xấu hổ. "Khu công nghiệp công nghệ cao" của tập đoàn ở Sihanoukville thực chất là một trại giam trá hình được bao quanh bởi những bức tường cao và hàng rào thép gai. Hàng nghìn người đã bị dụ dỗ đến đó bằng những bài đăng tuyển dụng giả mạo, hộ chiếu của họ bị tịch thu và bị buộc phải làm việc tới 16 tiếng mỗi ngày để tham gia vào các vụ lừa đảo gian lận.

Chỉ riêng tại hai cơ sở đã có 1.250 điện thoại, điều khiển 76.000 tài khoản mạng xã hội, vào thời kỳ cao điểm kiếm được tới 30 triệu USD/ngày.

Sòng bạc Jin Bei của Chen Zhi ở Phnom Penh thậm chí còn tàn nhẫn hơn, hoạt động như một trung tâm lừa đảo dưới vỏ bọc sòng bạc, giam giữ một lượng lớn nạn nhân bị cưỡng bức lao động.

Phần lớn số tiền khổng lồ kiếm được từ các phi vụ này được Chen Zhi chuyển thành Bitcoin, tưởng rằng tính chất ẩn danh của tiền mã hóa phi tập trung sẽ giúp ông ta che giấu hoàn toàn dòng tiền và tránh bị tịch thu.

Hàng nghìn điện thoại tại một cơ sở của Prince Group đang được kết nối dùng cho hoạt động lừa đảo qua mạng. Ảnh: Singtao.



Lộ tẩy từ nội bộ, bị tịch thu 127.000 Bitcoin

Đầu năm 2024, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ được một giám đốc điều hành cốt lõi của Tập đoàn Prince tại Bangkok. Để đổi lấy việc giảm án, người này đã tiết lộ tất cả thông tin chi tiết về tập đoàn, bao gồm tất cả các thông tin nội bộ trọng yếu như vị trí chính xác của máy tính nơi Chen Zhi lưu trữ khóa cá nhân (private key).

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã hợp tác với cảnh sát Thái Lan tiến hành chiến dịch xuyên biên giới, thành công trong việc chiếm quyền kiểm soát máy tính quan trọng và, thông qua các biện pháp kỹ thuật, lấy được tất cả các mã khóa. Chỉ trong chớp mắt, Chen Zhi đã bị mất quyền kiểm soát toàn bộ 127.271 Bitcoin (tương đương 15 tỷ USD).

Chiến dịch chung của Mỹ – Anh sau đó dẫn tới việc trừng phạt toàn diện Tập đoàn Prince Group. Chính phủ Anh tuyên bố đã đóng băng toàn bộ tài sản của Chen Zhi, trong đó có 19 bất động sản ở London, trong đó có một căn nhà trị giá gần 100 triệu bảng Anh (133 triệu USD).

Hiện nay, Chen Zhi đang bị Mỹ truy nã quốc tế và không rõ tung tích.

Theo NetEase, Singtao